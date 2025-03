Come investire in borsa?

Il funzionamento della regola è semplice: nel primo anno di pensionamento si preleva il 4% del capitale accumulato, successivamente l’importo viene aggiustato annualmente per l’inflazione. Il principio alla base è quello di garantire un flusso costante di reddito minimizzando il rischio di rimanere senza fondi a causa di un andamento sfavorevole dei mercati. [...]

La regola del 4% rappresenta uno dei metodi più noti per pianificare una strategia di spesa sostenibile durante la fase di pensionamento , intesa come il periodo di ritiro dal mondo del lavoro.

Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Ecco come non rimanere a secco di liquidità quando sei in pensione