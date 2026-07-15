Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Dopo il mega-round con Tencent e CATL, DeepSeek lancia la corsa all’IPO

Redazione Money Premium

15 Luglio 2026 - 12:02

DeepSeek sfida OpenAI anche in Borsa: IPO da oltre 70 miliardi in arrivo nel 2027.

Dopo il mega-round con Tencent e CATL, DeepSeek lancia la corsa all’IPO
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

Negli ultimi giorni le indiscrezioni su DeepSeek hanno acceso i riflettori del settore tecnologico e finanziario globale.

Secondo quanto riferito da Bloomberg, la startup cinese di intelligenza artificiale con sede a Hangzhou ha avviato i preparativi per una quotazione sul mercato continentale, con l’obiettivo di presentare la documentazione entro la fine dell’anno e debuttare in borsa nel 2027.

La società è già in contatto con studi di revisione contabile e banche d’affari per predisporre i bilanci necessari e strutturare l’operazione, un passo che segna una svolta netta rispetto alla strategia di autofinanziamento seguita fino a pochi mesi fa. [...]

Sblocca questo contenuto Premium

Offerta estiva a tempo limitato
30% di sconto su
Money.it Premium
+ Libro in omaggio
Accedi a tutti i contenuti
Vantaggi esclusivi
Senza pubblicità
Disdici quando vuoi
Offerta estiva a tempo limitato
30% di sconto su
Money.it Premium
+ Libro in omaggio
​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Cina
# IPO
# Settore tecnologia
# Intelligenza artificiale
# DeepSeek
FT logo

La grande operazione di insabbiamento sui data center per l’AI, spiegata sul Financial Times

Le regole sulla trasparenza sembrano non valere per i data center e le big (…)

9 luglio 2026

Bending Spoons non basta. Perché la tecnologia europea non riesce a scalare?

Perché gli americani e i cinesi ci stanno superando in ogni campo (…)

2 luglio 2026

250 anni e una crisi d’identità. Gli Stati Uniti al bivio della storia

Alla vigilia del suo 250° compleanno, l’America e l’ordine (…)

26 giugno 2026

Berkshire Hathaway ha ancora senso di esistere? Può osare oppure diventare un fondo indicizzato

14 anni di pareggio con l’S&P 500 e l’uscita di Buffett (…)

19 giugno 2026

Avremo bisogno di un nuovo codice fiscale per la ricchezza creata dall’AI

La questione non è se arriverà la sottoccupazione di massa, ma se avremo un (…)

11 giugno 2026

Quanto valore sta creando (davvero) l’intelligenza artificiale?

I cambiamenti sorprendenti nella velocità e nei volumi di lavoro non sempre (…)

5 giugno 2026

Selezionati per te

SpaceX in Borsa. Tutto quello che c'è da sapere sull'IPO da $1.750 miliardi

IPO

SpaceX in Borsa. Tutto quello che c’è da sapere sull’IPO da $1.750 miliardi
Quanto varrebbero oggi 10.000 euro investiti nelle IPO più famose degli ultimi anni?

IPO

Quanto varrebbero oggi 10.000 euro investiti nelle IPO più famose degli ultimi anni?

Correlato

DeepSeek ha pronti i suoi chip proprietari. Sono migliori della concorrenza?

Computer e Internet

DeepSeek ha pronti i suoi chip proprietari. Sono migliori della concorrenza?