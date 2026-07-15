Dopo il mega-round con Tencent e CATL, DeepSeek lancia la corsa all’IPO

Negli ultimi giorni le indiscrezioni su DeepSeek hanno acceso i riflettori del settore tecnologico e finanziario globale.

Secondo quanto riferito da Bloomberg, la startup cinese di intelligenza artificiale con sede a Hangzhou ha avviato i preparativi per una quotazione sul mercato continentale, con l’obiettivo di presentare la documentazione entro la fine dell’anno e debuttare in borsa nel 2027.

La società è già in contatto con studi di revisione contabile e banche d’affari per predisporre i bilanci necessari e strutturare l’operazione, un passo che segna una svolta netta rispetto alla strategia di autofinanziamento seguita fino a pochi mesi fa. [...]