Dollaro, ecco il piano per ridurre il deficit commerciale americano mantenendo l’esorbitante privilegio

La moneta che serve per il commercio, per lo scambio quotidiano, non è necessariamente la stessa “moneta”, lo stesso strumento che serve per accumulare e conservare la ricchezza nel tempo.

La moneta che non perde valore nel tempo, che è dunque come una sorta di ponte tra passato e futuro, e che quindi deve essere creata in modo da essere stabile e da non creare inflazione dei prezzi, è un assunto fondamentale dell’economia moderna.

Fu Giulio Cesare ad infrangere la convenzione legale dell’antica Roma fino ad allora vigente, facendo monetare l’oro che aveva portato con sé dalle guerre in Gallia: fino ad allora, l’oro era custodito gelosamente come riserva di ricchezza da usare solo in caso di guerre. Cesare tolse così al Senato il potere di determinare la quantità e la qualità delle monete in circolazione, coniate solo con metalli meno nobili dell’oro, infrangendo il potere di signoraggio che era stato sempre nelle sue mani. E, naturalmente, quando i nemici attaccavano Roma, cercavano l’oro e non certo le monete in circolazione: Brenno pretese mille libbre d’oro per ritirarsi, usando una bilancia truccata per pesarlo, ed all’ira dei Romani che si ribellarono aggiunse la sua spada per averne ancora di più, soggiungendo “Guai ai vinti!” [...]