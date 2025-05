Nuove banconote in euro in arrivo. Ecco come saranno e cosa cambia nel tuo portafoglio

Diciamo la verità: la maggior parte di noi non presta molta attenzione al design delle banconote in euro, se non per controllare di avere abbastanza soldi nel portafoglio. Ma a partire dal 2026 tutto cambierà.

La Banca Centrale Europea ha annunciato una riprogettazione completa di tutte le banconote in euro, e questa volta punta la svolta sarà palpabile.

Sulle nuove banconote di euro arriveranno uccelli, fiumi, cascate e persino ad alcune delle icone culturali più suggestive d’Europa. Sì, la vostra banconota da cinque euro potrebbe presto essere decorata con un uccello e non più da un arco e un ponte.

A rendere pubblico l’annuncio è stata la BCE, in un comunicato del 31 gennaio 2025: “La BCE ha selezionato i motivi per le nuove banconote sulla base dei due possibili temi ‘Cultura europea: luoghi di cultura e condivisione’ e ‘Fiumi e uccelli: resilienza nella diversità’”. La sintesi di un processo di selezione iniziato con il lavoro di focus group condotti fra dicembre 2021 e marzo 2022, proseguito poi con un sondaggio su 365.000 cittadini europei nell’estate del 2023 e continuato con l’espressione di suggerimenti di due gruppi multidisciplinari composti da esperti provenienti da tutta l’area dell’euro.

Il perché dietro le nuove banconote in euro L’idea di rinnovare la veste grafica della moneta unica è nata nel 2022, a 20 anni dall’introduzione della moneta unica. Da quando ha lanciato l’iniziativa di rinnovare esteticamente le banconote, la Banca Centrale Europea ha messo in moto un iter istituzionale e procedurale che si concluderà soltanto tra qualche anno, quando finalmente circoleranno i nuovi euro. La prima conclusione alla quale si è giunti è quella annunciata a inizio anno: due grandi temi per le nuove banconote. Ma se vi state chiedendo perché l’Europa stia rinnovando la sua moneta, non è solo una questione estetica. Le banconote attuali esistono da oltre un decennio e, diciamocelo, sono invecchiate bene quanto i cellulari a conchiglia dei primi anni 2000. La riprogettazione riguarda in parte l’aggiornamento delle funzionalità di sicurezza, che renderà le banconote più difficili da falsificare e più resistenti, ma l’obiettivo è renderle anche più comprensibili. Dopotutto, l’Europa non è solo architettura anonima. L’Europa è persone, luoghi, storia. La BCE ha quindi chiesto ai cittadini cosa avrebbero voluto vedere sulle loro monete. Oltre 365.000 europei hanno risposto. Il messaggio era chiaro: dateci qualcosa che riconosciamo, qualcosa che rifletta il mondo in cui viviamo. Il risultato? Un mix di due nuovi temi: uno incentrato sulla natura, l’altro sulla cultura.

Come saranno le nuove banconote in euro? Christine Lagarde, Presidente della BCE, ha salutato con soddisfazione questa tappa verso la stampa di euro con una nuova veste grafica: Siamo entusiasti di presentare questi motivi, immagini di vita reale che testimoniano il nostro impegno per l’Europa e celebrano il suo patrimonio culturale e naturale. Le nuove banconote saranno il simbolo della nostra identità comune europea e delle diversità che ci rendono forti Come già accennato, i due temi dai quali farsi ispirare per rinnovare graficamente gli euro sono: “Cultura europea”, con un focus sui luoghi di cultura e condivisione per l’Eurozona e sui personaggi considerati illustri per la storia dell’Europa e “Fiumi e uccelli”, con i quali esprimere la resilienza e la diversità del mondo naturale, con richiami alle istituzioni europee. Nel dettaglio, ecco le proposte di banconote per ognuno dei due temi. Banconote euro con tema “Cultura europea” Personaggi della cultura considerati eccellenze nel mondo, che hanno contribuito a dare prestigio con le loro opere al vecchio continente sono raffigurati nelle diverse banconote. Se il volto della personalità è stampato sul fronte del taglio cartaceo, il retro riporta un riferimento all’attività artistica, mettendo così in risalto luoghi ed espressioni artistiche in dimenticabili. Taglio Settore Fronte Retro €5 Arti performative Maria Callas Artisti di strada (musica/danza/teatro) intrattengono i passanti €10 Musica Ludwig van Beethoven Festival musicale con un coro di bambini e giovani adulti €20 Università e scuola Marie Curie Scuola con una insegnante e allievi; libri e quaderni disposti sui banchi €50 Biblioteche Miguel de Cervantes Biblioteca con adulti che leggono libri in versione cartacea o digitale. Bimbi cercano di prendere un libro da uno scaffale €100 Musei e mostre Leonardo da Vinci Adulti e bambini ammirano esempi di arte urbana, arte contemporanea €200 Piazze pubbliche Bertha von Suttner piazzale alberato come luogo di incontro Banconote euro con tema “Fiumi e uccelli” L’altro tema selezionato è di tipo naturalistico. Nello specifico, il focus è sul patrimonio europeo riguardante l’acqua e le varie specie di uccelli. Lo scopo è evidenziare la ricchezza degli ecosistemi del continente, oltre a sottolineare la preziosità degli elementi naturali. La tutela dell’ambiente è un valore fondante del progetto comunitario. Taglio Fronte Retro €5 Sorgente montana-Picchio muraiolo e paesaggio montano Parlamento europeo €10 Cascata-Martin pescatore in prossimità di una cascata o di una pozza di acqua corrente Commissione europea €20 Valle fluviale confinata-Colonia di gruccioni su parete di sabbia a lato di una grande valle fluviale confinata, lungo la sponda di un fiume Banca centrale europea €50 Fiume serpeggiante-Cicogna bianca sorvola le anse di un fiume in una valle fluviale non confinata Corte di giustizia dell’Unione europea €100 Foce fluviale-Avocetta perlustra la superficie di una pianura fangosa Consiglio europeo e Consiglio dell’Unione europea €200 Paesaggio marino-Sula bassana sorvola alte onde oceaniche Corte dei conti europea