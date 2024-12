Dividendi o interessi, cosa scegliere per il portafoglio investimenti 2025?

Il 2025 si avvicina con una serie di domande cruciali per gli investitori che mirano a generare reddito passivo. In particolare, il confronto tra dividendi azionari e interessi obbligazionari rappresenta un tema di grande interesse, in un contesto economico segnato da tassi di interesse fluttuanti, dinamiche politiche complesse e incertezze macroeconomiche.

Negli Stati Uniti, i Treasury continuano a offrire un’opzione interessante grazie ai rendimenti relativamente elevati e alla stabilità economica del paese. Tuttavia, anche i Dividend Aristocrats sembrano presentarsi come un’alternativa per chi cerca una combinazione di reddito stabile e crescita del capitale.

In Europa, invece, le prospettive sono più complesse. I rendimenti obbligazionari rimangono bassi, riflettendo le aspettative del mercato per una politica più accomodante riguardo ai tassi d’interesse da parte della BCE, ma anche i Dividend Aristocrats europei sembrano mostrarsi come opzioni molto apprezzate dagli investitori, in particolare nei settori energetico e dei beni di consumo. [...]