Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Difendersi dall’inflazione: un’illusione di fronte al peso del debito

Redazione Money Premium

28 Settembre 2025 - 06:33

Gli strumenti di difesa anti-inflazione si rivelano sempre più fragili. Nei Paesi occidentali il crescente debito pubblico rischia di diventare il vero motore delle scelte economiche.

Difendersi dall’inflazione: un’illusione di fronte al peso del debito

Seguici su

Negli ultimi anni, l’economia globale ha messo in evidenza una contraddizione strutturale: gli Stati occidentali hanno accumulato un livello di debito tale da limitare la loro capacità di manovra. La crescita economica stenta a ripartire, mentre i governi devono fronteggiare pressioni sociali che rendono politicamente insostenibile qualsiasi politica di austerità. In questo contesto, la tentazione di affidarsi all’inflazione come meccanismo implicito di riduzione del peso reale del debito diventa fortissima.

Il primo baluardo teorico contro l’inflazione è l’indipendenza delle banche centrali. Tuttavia, la storia dimostra che tale autonomia è spesso più formale che sostanziale. Presidenti statunitensi come Lyndon Johnson, Richard Nixon e più recentemente Donald Trump hanno esercitato pressioni esplicite sui governatori della Federal Reserve, spingendoli verso politiche monetarie più accomodanti. La conseguenza è chiara: mantenere tassi d’interesse alti per contenere i prezzi non è solo una scelta economica, ma anche un rischio di carriera per chi guida le istituzioni monetarie.

Un impegno più stringente dei governi è rappresentato dall’emissione di titoli di Stato legati all’inflazione. Il Regno Unito, ad esempio, ha introdotto già negli anni ’80 i cosiddetti “linkers”, i cui rendimenti crescono al crescere dei prezzi. Questo strumento avrebbe dovuto imporre disciplina fiscale, scoraggiando l’uso dell’inflazione come via di fuga. Tuttavia, l’esperienza recente dimostra il contrario: a giugno 2025 Londra ha speso quasi 11 miliardi di sterline in interessi solo per coprire questi titoli, pari al 63% del totale dei costi di servizio del debito. Seppur in parte episodico, il dato mostra come anche un meccanismo pensato per frenare l’erosione monetaria possa trasformarsi in un fardello aggiuntivo. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora oppure Prova senza abbonamento

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Inflazione
# Debito pubblico
# Banche centrali

Iscriviti a Money.it

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis
FT logo

Dal codice all’empatia: come l’IA sta cambiando il nostro modo di relazionarci

Dall’assistente virtuale al consulente personale, l’intelligenza artificiale (…)

26 settembre 2025

Il private equity cambia volto: meno élite, più retail

KKR e altri giganti del capitale privato modificano le regole per accogliere (…)

23 settembre 2025

L’arma segreta del XXI secolo? La forza della personalità e della disciplina

Il declino della disciplina e della tenacia tra i giovani minaccia carriere, (…)

19 settembre 2025

Il ritorno dei pulsanti sulle auto: quando l’innovazione fa marcia indietro

Mentre le auto diventano sempre più digitali, i costruttori tornano ai (…)

16 settembre 2025

L’impennata della disoccupazione tra i laureati: cosa sta succedendo davvero?

La disoccupazione tra i neolaureati cresce, soprattutto tra gli uomini. L’IA (…)

12 settembre 2025

LSEG alla prova del nome: quando l’immagine oscura i numeri della borsa

Mentre la London Stock Exchange arranca in Borsa, ci si interroga sul peso (…)

9 settembre 2025

Selezionati per te

BCE sulla prossima crisi finanziaria, è questa la bolla speculativa che spaventa davvero Lagarde

Economia internazionale

BCE sulla prossima crisi finanziaria, è questa la bolla speculativa che spaventa davvero Lagarde
Classifica dei Paesi preferiti dai milionari, sorpresa Italia. Ecco dov'è in classifica

Economia internazionale

Classifica dei Paesi preferiti dai milionari, sorpresa Italia. Ecco dov’è in classifica

Correlato