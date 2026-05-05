Detrazioni figli a carico e assegno unico, serve un doppio calcolo: come funziona?

In quali casi serve un doppio calcolo in caso di Assegno unico? Ecco tutte le regole per non perdere le detrazioni. L’entrata in vigore dell’Assegno unico e universale ha cambiato del tutto le regole previste per il welfare familiare.

Dal 2022 entra in vigore l’Assegno unico universale, spetta per ogni figlio fino a 18 anni di età, il limite viene innalzato a 21 anni nel caso in cui i figli frequentino corsi di studio. Non c’è alcun limite per i figli con disabilità riconosciuta. Con l’entrata in vigore dell’Assegno unico viene meno la detrazione per i figli a carico. Non vengono meno le detrazioni per le spese sostenute in favore dei figli a carico, ad esempio spese sanitarie o universitarie. Inoltre, al momento in cui cessa la corresponsione riprendono vigore le detrazioni per i figli a carico, ecco perché può essere necessario il doppio calcolo.

Ecco in quali casi è necessario un doppio calcolo per le detrazioni per i figli a carico e le novità introdotte dalla dichiarazione del 2026.

Limiti Assegno unico, ecco quando spetta

Si ricorda che l’Assegno unico spetta dal settimo mese di gravidanza, (sostituisce anche il bonus bebè) e ai figli di età compresa tra 0 e 18 anni.

Per i figli tra i 18 e i 21 anni può essere percepito solo in concomitanza con altre condizioni. Il figlio che ha superato i 18 anni e fino al compimento del 21° anno può percepirlo se:

frequenta un corso di formazione professionale , scolastica o è iscritto a un corso di laurea ;

, o è iscritto a un ; è disoccupato e non impegnato in corsi di formazione e lavoro, ma è iscritto al centro per l’impiego ;

; svolge il servizio civile universale ;

; svolge un tirocinio o apprendistato, ma ha un reddito inferiore a 8.000 euro l’anno.

L’importo dipende da numerosi fattori tra cui reddito Isee, età del figlio, numero dei figli, età della madre, eventuale disabilità.

Detrazioni per i figli a carico: cosa cambia

Molti a questo punto però si chiedono: cosa succede alle detrazioni e alle deduzioni delle spese sostenute per i figli a carico? Si possono ancora far valere?

A questa domanda ha risposto l’Agenzia delle Entrate con la circolare 4/E/2022, in essa sono state illustrate tutte le modifiche alle detrazioni per i figli a carico introdotte dal decreto legislativo 230 del 2021 istitutivo dell’Assegno unico.

A decorrere dal 1° marzo 2022 i sostituti di imposta, cioè datori di lavoro o altri soggetti che versano le imposte per conto del contribuente, non possono più riconoscere in busta paga le detrazioni per i figli a carico fino al compimento di 20 anni e 364 giorni.

I genitori possono però continuare a fare valere le detrazioni e le deduzioni per le spese sostenute in favore dei figli fiscalmente a carico e il regime agevolato previsto dal welfare aziendale.

L’articolo 10 comma 4 del decreto 230 del 2021 prevede una modifica sostanziale dell’articolo 12 del Tuir (Testo Unico Imposte sul Reddito). Il nuovo testo stabilisce che dal 1° marzo 2022:

cessano di avere efficacia le detrazioni per figli a carico minori di 21 anni e delle maggiorazioni delle detrazioni per i figli minori di tre anni e con disabilità (Tuir articolo 12, comma 1, lettera C);

è abrogata la detrazione per le famiglie numerose (Tuir articolo 12 comma 1 bis).

Assegno unico e detrazioni per figli a carico ancora spettanti

L’Agenzia delle Entrate nella circolare 4/E/2022, a pagina 23, sottolinea che il decreto Sostegni Ter, istitutivo dell’Assegno unico, ha inserito all’articolo 12 del Tuir il comma 4 Ter, il quale stabilisce che per i figli minori di 21 anni (fiscalmente a carico) continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per gli oneri e spese sostenute nel loro interesse, di conseguenza le stesse possono essere fatte valere all’interno del modello 730/2026.

In particolare trovano applicazione detrazioni e deduzioni per le spese:

per asilo nido e istruzione in generale (chi si avvale del bonus nido, non può portare in detrazione le spese sostenute per l’iscrizione al nido, si tratterebbe infatti di una doppia agevolazione);

e istruzione in generale (chi si avvale del bonus nido, non può portare in detrazione le spese sostenute per l’iscrizione al nido, si tratterebbe infatti di una doppia agevolazione); scolastiche e universitarie ;

; per svolgimento di attività sportive ;

; per abbonamenti a mezzi pubblici ;

; mediche e sanitarie per i figli.

La circolare altresì specifica che continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 51 del Tuir comma 2. Di conseguenza, non concorrono a formare il reddito imponibile le elargizioni che possono essere fatte rientrare nel welfare aziendale e che possono essere godute dai figli di età inferiore a 21 anni.

Tale articolo esclude che siano considerati reddito imponibile i benefit aziendali in natura che abbiano finalità educative e di istruzione elargiti in favore dei dipendenti e dei suoi familiari. Ad esempio, se l’azienda Y fornisce ai dipendenti la possibilità di iscrivere i figli a un corso di inglese pagato dall’azienda, il controvalore del corso non può essere considerato reddito imponibile.

Quando spettano le detrazioni in busta paga

La prima cosa da sottolineare è che nulla cambia per i familiari fiscalmente a carico e di età superiore a 21 anni. In questo caso continuano ad applicarsi le detrazioni per i familiari a carico previste dall’articolo 12 del Tuir.

Le detrazioni per i figli fiscalmente a carico in questo caso spettano se gli stessi non hanno un reddito autonomo, il limite è di 4.000 euro l’anno per i figli che non superano i 24 anni di età e 2.840,51 euro per i figli che superano tale età.

L’Agenzia delle Entrate nel messaggio del giorno 7 giugno 2022 ha, inoltre, precisato che si può fare richiesta degli ANF e AF ( Assegni per il Nucleo Familiare e Assegni Familiari) in presenza di nuclei familiari composti esclusivamente dai coniugi, ad esclusione del coniuge legalmente separato.

Possono inoltre continuare a percepirli i nuclei familiari composti da fratelli, sorelle, nipoti di età inferiore a 18 anni. Il limite anagrafico non trova applicazione nel caso in cui si tratti di soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’impossibilità assoluta e permanente di dedicarsi a un proficuo lavoro.

Al compimento del 18° anno di età, o 21°, riprendono vigore le detrazioni per i figli a carico e di conseguenza i datori di lavoro devono effettuare il doppio calcolo delle detrazioni spettanti a partire dal momento in cui viene meno l’Assegno unico.

A questo proposito si ricorda che a partire dall’anno di imposta 2025, dichiarazione 2026 è stato fissato il limite dei 30 anni di età per la percezione delle detrazioni per i figli a carico (o assegni familiari). Restano in vigore le detrazioni per le spese in favore dei figli a carico.

Nel modello 730/2026 il doppio calcolo può essere eseguito grazie alla presenza di 3 colonne :

una per i mesi di carico totali ;

; una con la percentuale di carico ;

; una per i mesi di carico per i figli che hanno compiuto i 21 anni.

Sintesi oneri ricadenti sul sostituto di imposta

Il sostituto di imposta, quindi, è tenuto: