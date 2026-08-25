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Dentro il «bunker dei miliardari» di Miami, l’isola segreta dove vivono Jeff Bezos e Mark Zuckerberg

Andrea Fabbri

25 Agosto 2026 - 06:56

41 case, una polizia privata e un ponte sorvegliato h24. Siamo a Indian Creek l’isola privata in cui vivono Bezos, Zuckerberg e molti dei più ricchi al mondo

Dentro il «bunker dei miliardari» di Miami, l’isola segreta dove vivono Jeff Bezos e Mark Zuckerberg
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Quando pensiamo alle case dei milionari immaginiamo enormi dimore immerse nel verde, ville affacciate sul mare o antichi castelli inaccessibili alle persone comuni. In pochi arriverebbero a pensare a una vera e propria isola bunker in cui convivono alcuni dei personaggi più ricchi e famosi del pianeta.

Ebbene quest’isola esiste davvero, è a circa mezz’ora di auto da Miami e si chiama Indian Creek. Un luogo con meno di 100 residenti e un corpo di polizia privato in cui per comprare una proprietà non basta essere miiardari.

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Il Billionaire Bunker

Negli ultimi due decenni, secondo le informazioni fornite da Forbes, il numero di miliardari che hanno scelto di trasferire la residenza in Florida è cresciuto a livello esponenziale, grazie a un regime fiscale particolarmente vantaggioso.

Indian Creek, però, fa storia a sé e definire i suoi residenti dei «semplici» miliardari sarebbe addirittura riduttivo.

Indian Creek è stata spesso soprannominata Billionaire Bunker e le ragioni sono semplicissime da intuire. Stiamo infatti parlando di un’isola privata nella Biscane Bay, a circa 23 km da Miami, protetta dall’acqua e incastonata in un campo da golf, dove a partire dal 2023 nessuna compravendita immobiliare ha avuto importi più bassi di 64 milioni di dollari, circa 55 milioni di euro.

Il record, però, è stato raggiunto a inizio 2026 quando il fondatore di Meta Mark Zuckerberg e la moglie Priscilla Chan, hanno acquistato una tenuta sull’isola per un prezzo che, secondo la rivista The Real Deal, si aggira intorno ai 170 milioni di dollari, pari a poco più di 145 milioni di euro.

L’isola blindata

Indian Creek può essere considerata come una vera e propria isola “franca” inespugnabile. Ci sono un governo autonomo, un corpo di sicurezza privato composto da 13 poliziotti che garantiscono la vigilanza h24 e da una pattuglia marittima che tiene a debita distanza paparazzi e semplici curiosi, e una sola via d’accesso: un ponte sorvegliato giorno e notte.

In più le case sono costruite intorno a un campo di golf privato, per far sì che tutto il perimetro venga interamente occupato e sia impossibile creare nuovi lotti in cui edificare.

Gli attuali residenti

Al momento Indian Creek ospita meno di 90 abitanti che si dividono i 41 lotti di estremo lusso presenti sull’isola.

Tra i residenti più famosi, oltre al già citato Mark Zuckerberg, ci sono Jeff Bezos, titolare di diversi lotti dell’isola, Ivanka Trump e il marito Jared Kushner, proprietari di una tenuta dal 2021, la leggenda della NFL Tom Brady e il famoso Dj e produttore musicale David Guetta, che ha acquistato una villa di lusso nel 2023.

Possiedono proprietà sull’isola anche l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Than, il famoso investitore e miliardario Carl Icahn, il fondatore di ESL Investments Eddie Lampert e personaggi del mondo dello spettacolo come la super modella Adriana Lima e il cantante spagnolo Julio Iglesias.

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