Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Ddl Concorrenza 2026, il testo. Cosa cambia con il nuovo provvedimento del governo Meloni

Simone Micocci

14 Luglio 2026 - 13:28

Verrà approvato oggi dal Consiglio dei ministri il Ddl sulla Concorrenza. Misure per carburanti, assicurazioni e telemarketing: ecco cosa dice l’ultima bozza di testo.

Ddl Concorrenza 2026, il testo. Cosa cambia con il nuovo provvedimento del governo Meloni
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

Viene approvato oggi il testo del Ddl Concorrenza 2026, che trovate di seguito in bozza.

Si tratta di un provvedimento con cui il governo Meloni interviene ogni anno su una pluralità di settori, attraverso un pacchetto di misure mirate, come già avvenuto, ad esempio, con il decreto Lavoro - conosciuto anche come decreto Primo maggio - o con il decreto Sicurezza.

Con il Ddl Concorrenza 2026 si interviene in modo particolare sul settore dei carburanti, introducendo controlli più rigorosi e nuovi requisiti per contrastare irregolarità e comportamenti illeciti nella gestione degli impianti di distribuzione di benzina e diesel. [...]

Sblocca questo contenuto Premium

Offerta estiva a tempo limitato
30% di sconto su
Money.it Premium
+ Libro in omaggio
Accedi a tutti i contenuti
Vantaggi esclusivi
Meno pubblicità
Disdici quando vuoi
Offerta estiva a tempo limitato
30% di sconto su
Money.it Premium
+ Libro in omaggio
​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Rc Auto
# Ddl concorrenza
# Carburanti
# Call Center
FT logo

La grande operazione di insabbiamento sui data center per l’AI, spiegata sul Financial Times

Le regole sulla trasparenza sembrano non valere per i data center e le big (…)

9 luglio 2026

Bending Spoons non basta. Perché la tecnologia europea non riesce a scalare?

Perché gli americani e i cinesi ci stanno superando in ogni campo (…)

2 luglio 2026

250 anni e una crisi d’identità. Gli Stati Uniti al bivio della storia

Alla vigilia del suo 250° compleanno, l’America e l’ordine (…)

26 giugno 2026

Berkshire Hathaway ha ancora senso di esistere? Può osare oppure diventare un fondo indicizzato

14 anni di pareggio con l’S&P 500 e l’uscita di Buffett (…)

19 giugno 2026

Avremo bisogno di un nuovo codice fiscale per la ricchezza creata dall’AI

La questione non è se arriverà la sottoccupazione di massa, ma se avremo un (…)

11 giugno 2026

Quanto valore sta creando (davvero) l’intelligenza artificiale?

I cambiamenti sorprendenti nella velocità e nei volumi di lavoro non sempre (…)

5 giugno 2026

Selezionati per te

Patente B, ecco cosa si potrà guidare dopo le nuove regole UE

Leggi e Sentenze

Patente B, ecco cosa si potrà guidare dopo le nuove regole UE

Ecco come funzionano le nuove telecamere blu che spaventano gli automobilisti

Leggi e Sentenze

Ecco come funzionano le nuove telecamere blu che spaventano gli automobilisti

Correlato

Lo Stato delle startup in Italia. Dalla nuova Legge Centemero al DDL Concorrenza 2024

The Advisor

Lo Stato delle startup in Italia. Dalla nuova Legge Centemero al DDL Concorrenza 2024