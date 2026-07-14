Ddl Concorrenza 2026, il testo. Cosa cambia con il nuovo provvedimento del governo Meloni

Viene approvato oggi il testo del Ddl Concorrenza 2026, che trovate di seguito in bozza.

Si tratta di un provvedimento con cui il governo Meloni interviene ogni anno su una pluralità di settori, attraverso un pacchetto di misure mirate, come già avvenuto, ad esempio, con il decreto Lavoro - conosciuto anche come decreto Primo maggio - o con il decreto Sicurezza.

Con il Ddl Concorrenza 2026 si interviene in modo particolare sul settore dei carburanti, introducendo controlli più rigorosi e nuovi requisiti per contrastare irregolarità e comportamenti illeciti nella gestione degli impianti di distribuzione di benzina e diesel. [...]