Dazi al 30%, sono questi i settori più a rischio in Italia

L’imposizione di dazi al 30% sui prodotti europei annunciata dal presidente degli Stati uniti Donald Trump rischia di mettere in ginocchio interi comparti dell’economia italiana. L’Italia è infatti il secondo Paese europeo più penalizzato da questa misura, dopo la Germania, a causa della forte esposizione verso il mercato statunitense. Solo nel 2024, l’export italiano negli USA ha raggiunto i 64,7 miliardi di euro, pari a quasi la metà delle esportazioni extra-UE.

Il provvedimento entrerà ufficialmente in vigore da venerdì 1° agosto, con effetti che si preannunciano devastanti non solo per le grandi aziende, ma soprattutto per le piccole e medie imprese che rappresentano l’ossatura del tessuto produttivo nazionale. Ma quali saranno i settori più colpiti?

Agroalimentare e automotive: i settori più colpiti in Italia Le nuove tariffe colpiranno trasversalmente numerosi settori strategici per il mercato nazionale, ma ci sono comparti su cui si stima il maggior impatto. Il settore agroalimentare è senza dubbio il più esposto. Gli Stati Uniti rappresentano infatti il principale mercato extra-UE per i prodotti DOP e IGP italiani, e assorbe circa il 25% dell’export certificato. Secondo le stime Coldiretti, con i nuovi dazi il prezzo dei formaggi italiani potrebbe arrivare a superare i 50 dollari al chilo, mentre per i vini si prevede un rincaro del 35% e per il pomodoro trasformato del 42%. Il rischio è da un lato quello di un calo immediato delle esportazioni (nel 2024 il cibo Made in Italy negli USA aveva raggiunto i 7,8 miliardi di euro e puntava ai 9 miliardi nel 2025); dall’altro, la perdita di posizionamento sul mercato americano a vantaggio di prodotti concorrenti o di imitazioni. Il comparto automotive è l’altro grande malato di questa crisi. L’Unione Europea ha esportato negli Stati Uniti circa 750.000 veicoli nel 2024, per un valore di 38,5 miliardi di euro, e l’Italia gioca un ruolo chiave soprattutto nella componentistica. Sono circa 2.500 le imprese italiane del settore a rischio, molte delle quali piccole e medie aziende che producono componenti per le grandi case automobilistiche mondiali. La perdita di competitività potrebbe quindi tradursi in una contrazione delle commesse e in una riduzione della produzione. Anche settori ad alto valore aggiunto come la farmaceutica, la chimica, la cosmetica e il lusso sono nel mirino dei dazi USA. Tra questi, ad esempio, la sola farmaceutica esporta negli Stati Uniti circa 10 miliardi di euro l’anno. leggi anche Dazi, la data cruciale adesso è il 1° agosto. Cosa ha deciso Trump?