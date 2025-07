Dazi al 30%, cosa cambia dall’1 agosto

Donald Trump continua la sua personale guerra commerciale a suon di dazi. Al centro delle attenzioni del presidente americano ci sono ancora il Messico e l’Unione Europea: il primo per aver reso gli Usa “parco giochi del narcotraffico”, la seconda perché i rapporti e le concessioni commerciali sono state tutt’altro che “reciproche”.

L’annuncio è arrivato come spesso accade in questi casi: direttamente da Truth Social, la piattaforma personale dell’ex presidente. Con tono diretto e senza mediazioni, Trump ha comunicato che, a partire dal 1° agosto, tutte le merci importate dal Messico e dall’Unione Europea saranno soggette a una tariffa doganale del 30%. Una decisione che ha colto di sorpresa gli attori internazionali e che rischia di far deragliare mesi di trattative in corso.

A Bruxelles e Città del Messico si è levato subito un coro di proteste. I dazi colpiscono beni di largo consumo, molti dei quali a basso margine, come il cioccolato belga, il burro irlandese e l’olio d’oliva italiano. A rischio ci sono interi comparti industriali e agricoli.

Dietro la misura si intravede una strategia ben più ampia che va oltre il commercio, ma intanto la stabilità dei rapporti economici globali si incrina, e gli effetti si faranno sentire presto anche sulle economie europee e americane: ecco cosa cambierà dal 1° agosto e qual è la vera strategia di Trump.

Le aziende potrebbero essere costrette a rivedere le proprie catene di approvvigionamento, con conseguente aumento dei costi per i consumatori americani . Inoltre, l’aumento delle tensioni potrebbe rallentare la ripresa economica globale, già fragile in molti settori.

Settori come l’agroalimentare e l’automotive sono tra i più esposti. Prodotti europei ad alto valore culturale e commerciale, come i formaggi francesi, l’ olio italiano e le auto tedesche, diventeranno improvvisamente meno competitivi sul mercato statunitense. Lo stesso vale per il Messico, che esporta ogni anno miliardi di dollari in prodotti manifatturieri verso gli USA. Anche qui si temono contraccolpi sull’occupazione e sulla stabilità economica.

Per l’Unione Europea, questa mossa rappresenta un duro colpo. Negli ultimi mesi, i negoziati condotti dal commissario europeo per il commercio, Maroš Šefčovič , sembravano aver raggiunto un’intesa preliminare con Washington che prevedeva dazi molto più contenuti, attorno al 10%. L’annuncio di Trump ha invece smentito ogni aspettativa, alimentando il timore di una vera e propria guerra commerciale.

Trump e i dazi: cosa vuole veramente

Dietro le tariffe annunciate da Trump si cela un disegno politico ben preciso. Le lettere indirizzate ai leader europei e messicani, pubblicate direttamente sulla sua piattaforma, sembrano rispondere più a una strategia di pressione e posizionamento che a un reale intento di rompere definitivamente i legami commerciali.

Douglas Holtz-Eakin, ex direttore del Congressional Budget Office, ha sottolineato come negli ultimi mesi non ci siano stati veri negoziati strutturati tra gli Stati Uniti e i partner coinvolti. Secondo lui, i dazi e le lettere servono a ottenere concessioni politiche ed economiche più vantaggiose, piuttosto che a stabilire regole durevoli.

Trump accusa l’Unione Europea di adottare politiche commerciali “non reciproche” e di penalizzare le aziende statunitensi, in particolare quelle tecnologiche. Questo tema è ricorrente nel suo discorso pubblico e mira a galvanizzare l’elettorato americano, mostrando un presidente deciso a “difendere l’America”. Lo stesso vale per il Messico, criticato per la gestione dei flussi migratori e del narcotraffico, nonostante i recenti sforzi fatti da Città del Messico per collaborare con Washington.

Per l’UE, la mossa di Trump è vista come una provocazione negoziale. Alcune fonti diplomatiche parlano di una bozza d’intesa di appena tre pagine presentata agli ambasciatori, senza valore giuridico. Bruxelles sembra intenzionata a non cedere, ma al tempo stesso non può permettersi un’escalation incontrollata. È probabile che si cerchi una riapertura dei negoziati, sebbene le condizioni siano diventate molto più difficili.

Il rischio principale è che le contromisure europee alimentino ulteriormente le tensioni, portando a un circolo vizioso di dazi e contro-dazi. Lo stesso vale per il Messico, che potrebbe trovare difficile conciliare le richieste di Trump con la necessità di proteggere la propria economia interna.

In definitiva, più che una rottura commerciale, la mossa di Trump appare come un messaggio forte in chiave elettorale e geopolitica. Il vero obiettivo potrebbe non essere l’imposizione duratura dei dazi, ma il rafforzamento della sua posizione nei confronti di partner che considera troppo forti o troppo indipendenti. Eppure la sua strategia ha il suo tallone d’Achille, come dimostrato, non resta che vedere se riuscirà a imporsi oppure no.