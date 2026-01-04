Dal blocco del 1902 a oggi. Perché il Venezuela è di nuovo l’epicentro del disordine globale?

Come ampiamente noto, gli Stati Uniti hanno appena condotto un’operazione militare in Venezuela, culminata con la cattura del presidente Maduro e l’annuncio di un controllo temporaneo sul Paese e sulle sue risorse petrolifere.

Molti analisti interpretano questo intervento anche come un messaggio diretto a Cina e Russia: un segnale che il mondo sta tornando alla logica delle sfere di influenza e all’uso della forza come strumento di risoluzione dei conflitti.

Non è la prima volta che il Venezuela si trova al centro di una crisi internazionale. Tra il 1902 e il 1903, Regno Unito, Germania e Italia imposero un blocco navale per costringere il governo venezuelano a saldare debiti e risarcimenti dovuti a cittadini europei.

[...]