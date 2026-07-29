Dai chip coreani ad ASML. Quanto è esposto il tuo portafoglio al terremoto dei semiconduttori?

Mentre sulle borse coreane titoli come Samsung e SK Hynix perdono oltre il 10% in un solo giorno, viene spontaneo chiedersi: può un crollo che nasce dal cuore dell’industria asiatica dei semiconduttori restare confinato geograficamente, oppure viaggia lungo le stesse rotte globali che collegano Seoul a Francoforte, Milano e Londra?

La risposta potrebbe trovarsi in un dettaglio tecnico apparentemente lontano dalla quotidianità europea: la Cina avrebbe sviluppato in autonomia macchine per la litografia, strumenti che fino a ieri sembravano monopolio quasi esclusivo di aziende occidentali come ASML, con tutto ciò che questo potrebbe significare per le valutazioni di borsa dei giganti europei del settore tecnologico. E questo potrebbe essere chiaramente un problema.

La litografia come campo di battaglia invisibile

Per comprendere perché una notizia proveniente da Shanghai abbia la capacità di scuotere le borse europee, occorre prima entrare nel merito di un processo produttivo che pochi conoscono ma che condiziona l’intera filiera tecnologica mondiale. La litografia nei semiconduttori è la tecnica attraverso cui i circuiti integrati vengono impressi su wafer di silicio mediante fasci di luce ultravioletta ad altissima precisione.

Le due tecnologie prevalenti sono la DUV, Deep Ultraviolet, impiegata ancora in larghissima scala per produzioni a nodi meno avanzati, e la EUV, Extreme Ultraviolet, che consente di incidere transistor con dimensioni nell’ordine di pochi nanometri, abilitando così le generazioni più recenti di chip ad alte prestazioni.

ASML, società olandese con capitalizzazione tra le più elevate del continente europeo, detiene una posizione di quasi-monopolio globale su entrambe le tecnologie, con l’EUV come vero e proprio unicum industriale senza concorrenti reali. Le restrizioni all’export imposte da Washington e da Bruxelles sulle macchine ASML verso la Cina erano ritenute uno degli strumenti di contenimento geopolitico-tecnologico più efficaci nei confronti di Pechino, capaci in teoria di rallentare di sette-dieci anni il raggiungimento della parità tecnologica nel settore.

Il momento Sputnik della litografia

La notizia che ha innescato il movimento ribassista sui mercati asiatici riguarderebbe un’azienda con sede a Shanghai che starebbe sviluppando in autonomia macchine per la litografia DUV, con una produzione pianificata nell’ordine di cinque unità nel corso dell’anno corrente e di venti in quello successivo. I componenti sarebbero in larga misura di provenienza domestica cinese, con alcune parti di origine giapponese.

Analisti tecnici del settore stimerebbero ancora un gap significativo rispetto agli standard EUV occidentali, ma ciò che sembrerebbe aver spostato la percezione del rischio non è la parità raggiunta, bensì la direzione del vettore tecnologico: la Cina starebbe costruendo una capacità litografica autonoma, più rapidamente di quanto i modelli previsionali più conservativi avessero anticipato.

Questo tipo di aggiornamento strutturale nelle aspettative ha una denominazione informale mutuata dalla storia della corsa allo spazio: momento Sputnik. Indica la presa d’atto collettiva, spesso improvvisa e destabilizzante, che un avversario ritenuto distante abbia compiuto un salto qualitativo inatteso.

L’effetto a cascata sul Kospi e i meccanismi di sospensione

La reazione del Kospi, l’indice principale della borsa sudcoreana, sembrerebbe aver incorporato in una singola seduta gran parte di questa revisione delle aspettative, con una contrazione nell’ordine dell’8%. La velocità e l’ampiezza del movimento hanno attivato in sequenza due distinti meccanismi di tutela della liquidità: il sidecar, una sospensione breve di circa cinque minuti prevista per frenare la velocità di caduta nei futures quando supera soglie predefinite, e il circuit breaker, una sospensione più prolungata di circa venti minuti riservata ai crolli più severi. Entrambi i meccanismi si sono attivati nella stessa sessione, il che costituisce un evento statisticamente infrequente.

SK Hynix, produttore di riferimento mondiale per i chip di memoria HBM ad alta larghezza di banda, indispensabili per i server dedicati all’intelligenza artificiale, ha accusato un ribasso superiore al 10% nella seduta, portando la sua distanza dai massimi storici di inizio anno a circa il 45%. Samsung Electronics e Samsung Electromechanics hanno registrato dinamiche analoghe. Fuori dai confini coreani, Tokyo Electron e TSMC, il gigante taiwanese della foundry, sembrerebbero aver assorbito pressioni ribassiste di entità comparabile.

Il canale di trasmissione verso l’Europa

Il collegamento con i mercati europei non passerebbe attraverso meccanismi esotici o indiretti. ASML, quotata ad Amsterdam e presente con peso rilevante negli indici del continente, sembrerebbe aver già scontato parte di questa pressione nella sessione precedente al crollo coreano.

La logica sottostante è di struttura semplice: se la Cina sviluppa autonomia nella litografia DUV, il mercato indirizzabile da ASML si contrae ulteriormente, poiché anche la domanda cinese per le macchine di gamma inferiore, che le attuali restrizioni consentirebbero ancora parzialmente, potrebbe progressivamente ridursi. Questo mette in discussione una componente non marginale delle proiezioni di ricavo su cui si baserebbe la valutazione corrente del titolo.

Vale la pena notare che STMicroelectronics, società italo-francese e tra i pochi attori europei con esposizione diretta alla filiera dei semiconduttori, opera in un segmento parzialmente diverso ma sembrerebbe non immune da una revisione generalizzata delle aspettative sull’intero comparto.

Leva finanziaria, AI e la fragilità nascosta dei portafogli

Quello che sembrerebbe stia accadendo in Corea potrebbe essere letto come la correzione fisiologica di un mercato che aveva corso troppo, e probabilmente in parte lo è. Ma la riflessione che questo episodio suggerisce sembrerebbe più profonda: quando un’assunzione strutturale su cui si basa la valutazione di interi settori viene messa in discussione, come il monopolio occidentale sulle tecnologie di litografia, la correzione che potrebbe derivarne non si ferma necessariamente al paese in cui nasce.

L’Europa, con ASML come punto di vulnerabilità evidente e con mercati azionari sempre più correlati ai cicli tecnologici globali, potrebbe trovarsi a fare i conti con ripercussioni che oggi sembrano lontane. Chi gestisce un portafoglio con orizzonte di lungo termine e sensibilità alla protezione del capitale potrebbe trovare utile osservare con attenzione l’evoluzione di questa vicenda, non per reagire in modo impulsivo, ma per valutare con lucidità quanto le proprie posizioni siano esposte, anche indirettamente, a una narrativa sull’intelligenza artificiale che sembrerebbe essere entrata in una fase di revisione.