Cosa tenere d’occhio sui mercati durante questa settimana? L’analisi di XTB

Infatti, non solo gli investitori riceveranno aggiornamenti circa le decisioni sui tassi d’interesse da Fed, Bce e BoE, ma avranno anche la possibilità di esaminare gli ultimi dati sull’occupazione negli Stati Uniti. Inoltre, la stagione degli utili di Wall Street è in pieno svolgimento e la settimana vedrà la pubblicazione dei rapporti sugli utili del quarto trimestre di Meta Platforms, Apple, Amazon e Alphabet.

Cambio Dollaro Yen (USD/JPY): aumento della volatilità?

La settimana vedrà il rilascio di dati ed eventi di alto livello dagli Stati Uniti. L’attenzione sarà principalmente sulla decisione sui tassi del Fomc (Federal Open Market Committee) mercoledì alle 20:00. La banca centrale statunitense dovrebbe rallentare il ritmo degli aumenti dei tassi a 25 punti base. A parte la decisione della Fed, il rapporto Adp (Automatic Data Processing Inc) sull’occupazione di gennaio sarà pubblicato questa settimana mercoledì alle 13:15, mentre il rapporto Nfp (Non Farm Payrolls) verrà pubblicato il giorno dopo, venerdì alle 14:30. Questi tendono a essere eventi di elevata volatilità dell’USD e la coppia USD/JPY potrebbe essere particolarmente volatile.

Cambio Euro Sterlina inglese (EUR/GBP): che sorpresa ci attende?

Sebbene la decisione sui tassi del Fomc sia l’evento principale della settimana, non è l’unica decisione sui tassi di una delle principali banche centrali prevista per questa settimana. Gli investitori riceveranno inoltre le decisioni della Bank of England (giovedì, 13:00) e della Banca centrale europea (giovedì, 14:15). Quando si tratta della Bce, gli economisti e il mercato monetario prevedono entrambi un movimento di 50 punti base. Le cose sono meno chiare quando si tratta della BoE, poiché gli economisti prevedono un aumento del tasso di 50 punti base, mentre i mercati monetari sono divisi 50-50 tra aumenti del tasso di 25 e 50 punti base. Ciò significa che c’è spazio per una sorpresa e un aumento di volatilità sulla coppia EUR/GBP.

Indice US-100 (Nasdaq): probabile caduta in arrivo

I rapporti sugli utili delle società tecnologiche rilasciati la scorsa settimana si sono rivelati contrastanti: mentre Tesla ha sorpreso al rialzo, i rapporti di altre società (Microsoft, Intel e Ibm) hanno accennato a una situazione difficile. Questa settimana ci saranno i rapporti di 4 mega società tecnologiche statunitensi: Meta Platforms mercoledì e Apple, Amazon e Alphabet giovedì. Come di solito accade per le aziende a mega capitalizzazione, tutti i rapporti verranno pubblicati dopo la chiusura della sessione di Wall Street. L’indice Nasdaq-100 ad alto contenuto tecnologico ha raggiunto il livello più alto da metà dicembre della scorsa settimana e i rapporti delle mega-cap tecnologiche potrebbero causare volatilità aggiuntiva.

Notizie e aggiornamenti: Usa, Tesla e Ibm, Bitcoin

Il rapporto sul Pil degli Stati Uniti ha mostrato che l’economia statunitense è cresciuta più del previsto nel quarto trimestre del 2022, sottolineando la sua resilienza a costi di indebitamento più elevati, che a sua volta ha attenuato i timori di una profonda recessione. Allo stesso tempo anche gli ordini di beni durevoli hanno superato le attese e le richieste di disoccupazione settimanali sono scese inaspettatamente al minimo di nove mesi. Tuttavia, i consumi personali sono cresciuti meno delle previsioni previste.

Le azioni Tesla sono salite del 10% dopo che il produttore di veicoli elettrici ha registrato entrate record e utili trimestrali migliori del previsto. Il Ceo Elon Musk ha affermato che Tesla potrebbe essere in grado di produrre 2 milioni di auto quest’anno.

Le azioni IBM sono scese di quasi il 5% giovedì, nonostante «Big Blue» abbia pubblicato dati trimestrali solidi e piani per licenziare 3.900 lavoratori.

L’umore ottimista prevale sul mercato delle criptovalute. Bitcoin è tornato sopra la resistenza principale a $ 230.00, mentre Ethereum si aggira intorno ai $ 1.600.

