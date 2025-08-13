Oro, un enorme giacimento è stato appena scoperto in Europa. «È eccezionale»

Gli anni passano, l’economia si evolve e nascono nuovi settori finanziari, ma alcuni prodotti non sembrano conoscere nessun tipo di crisi. È questo il caso dell’oro che continua a “resistere”, nonostante la guerra che si prospetta a suon di dazi tra gli USA e la Svizzera, ovvero il Paese più importante per quanto riguarda la raffinazione e le esportazioni del metallo prezioso.

Ma pochi giorni fa è arrivata una notizia che potrebbe sconvolgere i mercati internazionali: la scoperta di un enorme giacimento d’oro nella zona meridionale della Serbia. Un giacimento di cui si è appena intuita la portata complessiva.

L’incredibile scoperta di Strickland Metals Strickland Metals è una società mineraria australiana impegnata in un progetto di ricerca di oro e metalli di base a Rogozna, montagna localizzata nel sud-ovest della Serbia. È proprio qui che è stato scoperto il giacimento di Kotlovi in cui, pochi giorni fa, è stata effettuata la prima perforazione ufficiale. Una perforazione che ha fatto gridare al miracolo: l’operazione ha prodotto 277,3 m di mineralizzazione continua con un contenuto medio di oro di 1,3 grammi per tonnellata, a partire da una profondità di 337,4 m. Un successo incredibile secondo Paul L’Erpinière, amministratore delegato della compagnia, che intervistato sull’argomento ha sottolineato l’eccezionalità della scoperta, prospettando per Kotlovi un futuro come punto chiave per lo sviluppo di tutta la regione mineraria. E ancora siamo solo all’inizio. Da qui a fine 2025 sono in programma ulteriori perforazioni che permetteranno di avere un’idea più chiara e definitiva della portata dell’intero giacimento.