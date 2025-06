Cosa sono i blue bond, i Titoli di Stato dell’Europa VS i Treasury

Con gli eurobond blue, Europa ufficialmente nuova Terra Promessa per gli investimenti?

Risposta affermativa, sempre che il Vecchio continente apra al nuovo e decida finalmente di dar vita a un safe asset comune: eurobond, come li ha sponsorizzati più volti l’ex presidente del Consiglio ed ex presidente del Consiglio Mario Draghi. O meglio, e anche, “ blue eurobonds ”, come sono stati ribattezzati i Titoli di Stato espressione del debito comune europeo, in un paper stilato dall’ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Olivier Blanchard, e dal manager senior di Citadel, Angel Ubide.

I blue bond, precisa la proposta che porta il titolo di “Now is the time for Eurobonds: A specific proposal”, non sono una novità assoluta appena partorita da Blanchard e Ubide.

Quei bond blu e rossi proposti ai tempi della crisi dei debiti sovrani

Di blue bond si è parlato anche in passato, con altri paper, che hanno ribadito la necessità per l’Europa di emettere strumenti di debito comune: nel 2010, gli economisti Jacques Delpla e Jakob von Weizsäcker proposero per esempio i cosiddetti “ blue-red bonds ”.

Erano i tempi in cui, negli anni drammatici della crisi dei debiti sovrani, si parlava di una Europa a due velocità, divisa in due blocchi nettamente distinti: quello dei Paesi periferici (come Italia e Grecia), in generale dei PIIGS, alle prese con conti pubblici sul punto di esplodere, a causa di debiti troppo elevati, e quello dei Paesi core come la Germania, i cosiddetti Paesi virtuosi, con finanze pubbliche sotto controllo. Una differenziazione che esiste anche oggi, ma in modo decisamente più sfumato.

Gli economisti Jacques Delpla e Jakob von Weizsäcker proposero così nel 2010 di suddividere il debito pubblico di ciascun Stato membro dell’area euro in due parti: la prima parte, fino al 60% del PIL, rappresentata dai blue bond, sarebbe stata garantita in solido da tutti i Paesi dell’Eurozona, mentre la fetta di debito superiore, che avrebbe preso la forma dei Red bonds, o anche bond rossi, sarebbe stata priva della garanzia solidale.

I blue-red bonds furono solo alcune delle idee che vennero sfornate in quegli anni, e che il paper di Blanchard e di Ubide ha menzionato.

Tra le altre, che rimasero sulla carta, anche gli E-bonds dell’ex presidente del Consiglio e senatore a vita Mario Monti e, successivamente, i cosiddetti “Esbies”: tutte proposte che non furono sufficienti a suonare la sveglia all’Europa e a convincerla a mettersi seriamente al lavoro per creare un safe asset comune. E tutte proposte che caddero nel vuoto. Motivo: nessuna di esse venne attuata “a causa della mancanza di un supporto politico” (leggi Germania), ma anche per i dubbi sulla solidità e sulle caratteristiche puramente tecniche che il nuovo Titolo di Stato avrebbe potuto e dovuto presentare.