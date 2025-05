Cosa cambia per le imprese se vince il Sì al referendum dell’8 e 9 giugno

L’8 e il 9 giugno 2025 gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi su cinque quesiti referendari abrogativi, quattro dei quali, promossi dalla CGIL, riguardanti il mondo del lavoro e delle imprese.

Nello specifico, il Referendum sul lavoro mira a cancellare alcune delle norme cardine introdotte dal Jobs Act e da altre riforme degli ultimi anni, toccando temi cruciali come licenziamenti, contratti a termine, sicurezza e responsabilità negli appalti.

Trattandosi di quesiti abrogativi, il Sì cancella le norme attuali e ripristina quelle precedenti o elimina le modifiche più recenti.

Per le imprese, quindi, un’eventuale vittoria del Sì significherebbe un ritorno alle precedenti regole, con possibili impatti su costi, normative e gestione del personale.

Il quorum, fissato al 50% più uno degli aventi diritto, è la soglia da superare perché il risultato risulti valido.

Di seguito le conseguenze che il voto avrebbe per le aziende italiane, analizzate quesito per quesito.

In sintesi, un Sì al referendum dell’8 e 9 giugno 2025 per le aziende significherebbe:

Reintegro al lavoro in caso di licenziamenti illegittimi

Il primo quesito referendario mira ad abrogare il Decreto Legislativo 23/2015, ossia il contratto a tutele crescenti introdotto dal Jobs Act. Attualmente, nelle aziende con più di 15 dipendenti, i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, in caso di licenziamento illegittimo, non hanno diritto al reintegro ma solo a un indennizzo economico, calcolato in base all’anzianità e con un tetto massimo di 36 mensilità.

Il referendum propone di cancellare queste norme, ripristinando la possibilità di reintegrare il lavoratore ingiustamente licenziato, come previsto dalla legge Fornero, pur non tornando all’articolo 18 nella sua versione originaria.

Cosa cambia per le imprese se vince il Sì: