Cos’è il supercondominio e come si ripartiscono le spese

Quando arrivano le prime spese comuni, molti proprietari scoprono di far parte di un supercondominio senza saperlo. È in quel momento che nascono dubbi e contenziosi: chi deve pagare? In che misura? E soprattutto, secondo quali regole?

Cos’è il supercondominio: definizione e significato

Il supercondominio ricorre quando più edifici distinti sono collegati dalla proprietà comune di beni o impianti, come strade interne, viali, fognature, reti tecnologiche, centrali termiche o aree verdi, che servono tutti i fabbricati. È questa comunione strutturale a far nascere il supercondominio, non il numero degli edifici né una scelta organizzativa. L’articolo 1117-bis del Codice Civile stabilisce che:

“In presenza di beni comuni a più condomìni, si applicano anche al supercondominio le norme sul condominio, in quanto compatibili”.

La legge non crea un ente nuovo, ma estende la disciplina condominiale. Il supercondominio può esistere anche senza un atto formale o un regolamento. Se i beni o gli impianti sono in proprietà comune tra più edifici, il supercondominio esiste di fatto. È per questo che molti proprietari ne scoprono l’ esistenza solo quando arrivano le spese comuni.

Che differenza c’è tra condominio e supercondominio?

Nel condominio tradizionale la gestione riguarda un singolo edificio e le sue parti comuni. Invece, nel supercondominio la struttura è a due livelli: ogni edificio resta autonomo, ma sopra di essi si colloca un livello superiore che governa i beni e gli impianti comuni a più fabbricati. Tale doppio piano si riflette sul funzionamento:

l’ assemblea del condominio decide sulle parti comuni dell’edificio;

decide sulle parti comuni dell’edificio; l’assemblea del supercondominio interviene solo se la decisione incide sui beni condivisi tra più edifici.

Di conseguenza, il voto non è una semplice somma dei condomini, ma passa attraverso meccanismi di rappresentanza che servono a rendere gestibile una platea più ampia. Ciò che riguarda l’androne o il tetto di un palazzo resta “interno”, mentre strada, fognature o impianti comuni richiedono una decisione a livello supercondominiale.

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Quando nasce un supercondominio?

Non serve una delibera, conta la proprietà dei beni comuni.

“Il supercondominio scatta per effetto della proprietà, non per una scelta organizzativa né per una delibera assembleare”.

I casi tipici ricorrono se gli edifici condividono una strada o un viale di accesso, le fognature, le reti idriche o elettriche, una centrale termica, aree verdi, un cancello o una portineria. Non conta che ciascun edificio abbia una propria autonomia strutturale, se quei beni sono in proprietà comune, il supercondominio esiste, con tutte le conseguenze su gestione e spese. Il punto più delicato e fonte di molte liti è il caso della strada comune. Qui la differenza tra proprietà e servitù o uso di fatto. Se la strada è di proprietà comune, le spese rientrano nel supercondominio e si ripartiscono secondo i criteri supercondominiali. Se, invece, gli edifici hanno solo un diritto di passaggio o un uso tollerato, non c’è supercondominio, il titolo è diverso e cambia anche il modo di ripartire i costi.

Il supercondominio è obbligatorio o si può evitare?

Il supercondominio non è una scelta, ma una conseguenza della proprietà. Non è possibile rifiutare la disciplina supercondominiale con una delibera o con una decisione unilaterale. Ci sono situazioni in cui il supercondominio non è evitabile. Accade quando i beni sono strutturalmente comuni e non separabili, come una strada interna di accesso a più edifici, una rete fognaria unica o un impianto centralizzato che serve l’intero complesso. In presenza di questa comunione, la legge impone una gestione unitaria, il supercondominio esiste di fatto e resta tale finché permane la proprietà comune.

Come si costituisce il supercondominio?

La costituzione del supercondominio non richiede un atto formale.

Diverso è il piano della messa in regola pratica. A questo scopo si adottano, regolamento del supercondominio, tabelle (quando necessarie), anagrafe dei partecipanti e gestione contabile separata per le spese comuni a più edifici. La formalizzazione non crea il supercondominio, ma rende trasparente chi partecipa, come si decide e come si ripartiscono i costi, riducendo il rischio di contenziosi.

Assemblea del supercondominio: chi partecipa e chi vota

L’assemblea del supercondominio è l’organo chiamato a decidere solo su ciò che riguarda i beni e gli impianti comuni a più edifici. Le decisioni attengono alla gestione, manutenzione e spesa dei beni supercondominiali; tutto ciò che riguarda le parti comuni del singolo edificio resta di competenza dell’assemblea “interna”. Questa distinzione incide direttamente su chi vota e come si vota. Quando i partecipanti sono numerosi, il legislatore ha previsto meccanismi di rappresentanza per rendere il processo decisionale praticabile ed evitare assemblee ingestibili.

Rappresentante nei supercondomini: quando serve e quali poteri ha?

L’art. 67 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile prevede che:

“Oltre i 60 partecipanti, ciascun condominio deve designare un rappresentante per l’assemblea del supercondominio”.

Il rappresentante non è un mero portavoce, ma esercita i diritti di partecipazione e di voto per conto del proprio condominio. Il profilo più delicato è il rischio di contenzioso. La mancata nomina del rappresentante quando è obbligatoria espone le delibere a impugnazione, perché altera il corretto procedimento assembleare.

Le maggioranze: quali regole si applicano nel supercondominio

Sul piano delle maggioranze, si applicano le regole per il condominio tradizionale. Le decisioni si assumono secondo i quorum previsti per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione. Il peso del voto e il calcolo delle maggioranze devono riflettere la partecipazione ai beni comuni e non essere mutuati in automatico dalle assemblee dei singoli edifici.

Serve un amministratore del supercondominio? Nomina, requisiti, revoca

La legge non impone sempre la presenza di un amministratore del supercondominio, ma nella pratica la sua figura è spesso necessaria. Quando i beni comuni a più edifici comportano spese ricorrenti, lavori straordinari, contratti di manutenzione o una gestione contabile autonoma, l’assenza di un amministratore rende difficile una gestione ordinata.

La nomina dell’amministratore del supercondominio segue le regole del condominio, adattate al livello supercondominiale. Lo stesso vale per la revoca dell’amministratore, che deve rispettare le modalità previste dalla legge e dal regolamento, evitando forzature che possano rendere invalida la decisione.

Come si ripartiscono le spese nel supercondominio

La ripartizione delle spese nel supercondominio è quello che genera più contenziosi. L’art. 1123 c.c. stabilisce che:

“Si paga in base all’utilità.”

La ripartizione non è diretta, passa attraverso un meccanismo articolato. Il criterio è quello “a due livelli”:

il primo livello riguarda gli edifici, le spese supercondominiali, manutenzione della strada comune, fognature, reti, impianti centralizzati, vengono imputate a ciascun edificio in proporzione all’utilità che ne ricava. Non conta quanti condomini abitino in un palazzo, ma quanto quel fabbricato beneficia del bene comune. È questa la quota supercondominiale dell’edificio;

riguarda gli edifici, le spese supercondominiali, manutenzione della strada comune, fognature, reti, impianti centralizzati, vengono imputate a ciascun edificio in proporzione all’utilità che ne ricava. Non conta quanti condomini abitino in un palazzo, ma quanto quel fabbricato beneficia del bene comune. È questa la quota supercondominiale dell’edificio; il secondo livello è interno al singolo edificio. Una volta attribuita la quota all’edificio, la spesa viene ripartita tra i singoli condomini secondo le regole ordinarie del condominio, di solito in base ai millesimi.

È su questo doppio passaggio che nascono la maggior parte delle cause in materia di supercondominio. Le tabelle millesimali del supercondominio servono proprio a fotografare questa prima fase. Sono necessarie quando l’utilità dei beni comuni non è uguale per tutti gli edifici o non coincide con le tabelle interne. Tabelle obsolete, non coerenti con l’assetto reale o mai approvate correttamente sono una delle cause più frequenti di impugnazione delle delibere sulle spese.

Esempio numerico di ripartizione

Nel caso di una spesa straordinaria di 90.000 euro per il rifacimento di un impianto comune a tre edifici. In base all’utilità, l’edificio A partecipa per il 40%, l’edificio B per il 35%, l’edificio C per il 25%. La ripartizione supercondominiale sarà quindi, 36.000 euro all’edificio A, 31.500 euro al B, 22.500 euro al C.

A questo punto si applica il secondo livello. I 36.000 euro attribuiti all’edificio A vengono suddivisi tra i suoi condomini secondo i millesimi interni; lo stesso avviene per B e C. Solo seguendo entrambe le fasi la ripartizione rispetta la legge.

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Quali spese rientrano nel supercondominio?

Una spesa è supercondominiale solo se riguarda spazi comuni o impianti in proprietà comune a più edifici. Se il bene serve un solo fabbricato, la spesa non può essere “scaricata” sul supercondominio, anche se la gestione è accentrata. In pratica, chi trae utilità dal bene e sulla base di quale titolo.

Spesa Chi paga Criterio Documento da controllare Strada o viale di accesso comune Supercondominio Utilità per ciascun edificio Titoli di proprietà, regolamento Fognatura o rete unica Supercondominio Utilità / carico effettivo Elaborati tecnici, atti di provenienza Impianto centralizzato comune Supercondominio Utilità proporzionale Regolamento, tabelle dedicate Aree verdi comuni a più edifici Supercondominio Utilità e destinazione Regolamento, planimetrie Facciata di un edificio Singolo condominio Millesimi interni Tabelle millesimali Tetto o copertura Singolo condominio Proprietà dell’edificio Titolo di acquisto Scale, androne, ascensore Singolo condominio Uso e millesimi Regolamento condominiale Impianti interni all’edificio Singolo condominio Utilità interna Documentazione tecnica

Cosa fare se non sei d’accordo sulla ripartizione

Se non sei d’accordo sulla ripartizione delle spese nel supercondominio, il primo passo è verificare da dove nasce l’addebito. Non tutte le spese possono essere imputate a tutti, conta la natura del bene, il titolo di proprietà e l’utilità concreta che ogni edificio ne ricava. Per questo occorre controllare delibera assembleare, tabelle millesimali, regolamento e atti di provenienza.

Se emerge che la spesa riguarda un bene non realmente comune, oppure che il criterio di riparto non rispetta la legge, la delibera può essere impugnata entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla partecipazione all’assemblea. Trascorso questo termine, anche una decisione errata rischia di diventare definitiva.

Un errore frequente è confondere la gestione accentrata con la proprietà comune, il fatto che una spesa sia amministrata dal supercondominio non significa che debba essere pagata da tutti. Conta solo l’utilità effettiva, come stabilisce l’art. 1123 c.c.