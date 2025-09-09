Abbonati

Conviene comprare il nuovo iPhone 17? Prezzi e confronto con iPhone 16

Alessandro Nuzzo

9 Settembre 2025 - 22:54

Il nuovo iPhone 17 sarà in vendita dalle ore 14 di venerdì 12 settembre. Vediamo i prezzi in Italia e confronto rispetto al modello 16.

Nella serata di martedì a Cupertino Apple ha presentato i nuovi modelli di AirPods, Apple Watch e iPhone. Grande attesa c’era soprattutto per quest’ultimo, in particolare per il modello Air, il più sottile mai realizzato da Apple. La prevendita inizierà alle 12 di venerdì 12, mentre le spedizioni partiranno dal 19 settembre, data in cui sarà disponibile anche negli store di tutto il mondo.

Il modello Air è quello che ha suscitato maggiore curiosità: con uno spessore di soli 5,5 millimetri si conferma il più sottile mai prodotto, oltre a integrare una CPU A19 Pro, la più veloce di sempre. Anche l’iPhone 17 base presenta miglioramenti in fotocamera, processore e durata della batteria. Infine i modelli Pro e Pro Max, totalmente riprogettati, includono tre fotocamere posteriori da 48 megapixel, tutte in alta definizione.

I prezzi negli USA sono:

  • iPhone 17 a partire da 799$
  • iPhone 17 Air a partire da 999$
  • iPhone 17 Pro a partire da 1099$
  • iPhone 17 Pro Max a partire da 1199$

iPhone 17: i prezzi in Italia

Arrivano buone notizie sul fronte prezzi in Italia per i nuovi iPhone 17. Apple offrirà diverse opzioni di colore e memoria. Si parte da 979 euro.

L’iPhone 17 sarà disponibile in lavanda, salvia, azzurro nebbia, bianco e nero. Il 256 GB costerà 979 euro. La versione da 512 GB sarà invece proposta a 1.229 euro.

Il modello Air, disponibile in celeste, oro chiaro, bianco nuvola e nero, partirà da 1.239€ per il taglio da 256 GB. Le versioni da 512 GB e 1 TB saranno disponibili rispettivamente a 1.489 e 1.739 euro.

Poi ci sono i modelli Pro e Pro Max. Il Pro da 256 GB costerà 1.339 euro. Il 512 GB e 1 TB saranno proposti a 1.589 e 1.839 euro.

Infine l’iPhone 17 Pro Max, che partirà da 1.489€ per il modello da 256 GB, 1.739€ per quello da 512 GB, 1.989€ per la versione da 1 TB e infine 2.489€ per l’opzione da 2 TB.

Confronto con iPhone 16 e 16 Pro

Analizzando i prezzi del modello 16, uscito nel 2024, il base da 128 GB partiva da 979 euro, lo stesso prezzo del 17 ma con la differenza che ora la memoria parte da 256 GB. Per salire a 512 GB, l’iPhone 16 costava 1.359 euro, mentre l’iPhone 17 si posiziona a 1.229 euro per la stessa capacità.

Il modello Air è nuovo, ma può essere paragonato al Plus. Quest’ultimo con 256 GB veniva venduto a 1.159 euro, mentre l’iPhone 17 Air parte da 1.239 euro con la stessa memoria.

Per i Pro, l’iPhone 16 Pro partiva da 1.239 euro nella versione da 128 GB e arrivava a 1.369 per quella da 256 GB. Il nuovo iPhone 17 Pro, invece, parte da 1.339 euro con memoria base già da 256 GB: un lieve aumento compensato però da uno spazio maggiore, che annulla la percezione di un rincaro.

L’iPhone 16 Pro Max era disponibile in tre varianti: 256 GB a 1.489 euro, 512 GB a 1.739 e 1 TB a 1.989 euro. L’iPhone 17 Pro Max mantiene gli stessi prezzi per queste configurazioni, ma introduce una novità assoluta: l’opzione da 2 TB, proposta a 2.489 euro, pensata per chi ha bisogno del massimo spazio di archiviazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Correlato