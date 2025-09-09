Conviene comprare il nuovo iPhone 17? Prezzi e confronto con iPhone 16

Nella serata di martedì a Cupertino Apple ha presentato i nuovi modelli di AirPods, Apple Watch e iPhone. Grande attesa c’era soprattutto per quest’ultimo, in particolare per il modello Air, il più sottile mai realizzato da Apple. La prevendita inizierà alle 12 di venerdì 12, mentre le spedizioni partiranno dal 19 settembre, data in cui sarà disponibile anche negli store di tutto il mondo.

Il modello Air è quello che ha suscitato maggiore curiosità: con uno spessore di soli 5,5 millimetri si conferma il più sottile mai prodotto, oltre a integrare una CPU A19 Pro, la più veloce di sempre. Anche l’iPhone 17 base presenta miglioramenti in fotocamera, processore e durata della batteria. Infine i modelli Pro e Pro Max, totalmente riprogettati, includono tre fotocamere posteriori da 48 megapixel, tutte in alta definizione.

leggi anche Un ex dipendente Apple ha svelato un trucco sconosciuto per iPhone

I prezzi negli USA sono:

iPhone 17 a partire da 799$

iPhone 17 Air a partire da 999$

iPhone 17 Pro a partire da 1099$

iPhone 17 Pro Max a partire da 1199$

iPhone 17: i prezzi in Italia Arrivano buone notizie sul fronte prezzi in Italia per i nuovi iPhone 17. Apple offrirà diverse opzioni di colore e memoria. Si parte da 979 euro. L’iPhone 17 sarà disponibile in lavanda, salvia, azzurro nebbia, bianco e nero. Il 256 GB costerà 979 euro. La versione da 512 GB sarà invece proposta a 1.229 euro. Il modello Air, disponibile in celeste, oro chiaro, bianco nuvola e nero, partirà da 1.239€ per il taglio da 256 GB. Le versioni da 512 GB e 1 TB saranno disponibili rispettivamente a 1.489 e 1.739 euro. Poi ci sono i modelli Pro e Pro Max. Il Pro da 256 GB costerà 1.339 euro. Il 512 GB e 1 TB saranno proposti a 1.589 e 1.839 euro. Infine l’iPhone 17 Pro Max, che partirà da 1.489€ per il modello da 256 GB, 1.739€ per quello da 512 GB, 1.989€ per la versione da 1 TB e infine 2.489€ per l’opzione da 2 TB. leggi anche Apple presenta gli iPhone 17: modelli, caratteristiche, novità, prezzi e data di lancio