Conviene comprare azioni Nvidia ora? Ecco fino a dove può arrivare la quotazione

Non c’è dubbio che i venti favorevoli dell’intelligenza artificiale che hanno spinto al rialzo le azioni di Nvidia Corp. negli ultimi anni non mostrino segni di rallentamento. Potrebbero, alla fine, portare il valore del produttore di chip a 6 trilioni di dollari, conquistando la vetta del mercato, secondo alcuni analisti.

Oggi NVDA, ad un prezzo di quasi 160 dollari, capitalizza 3,88 trilioni di dollari. Una valutazione simile rappresenterebbe un guadagno di quasi il 55% rispetto alle dimensioni di mercato, dove si contende testa a testa con Microsoft Corp. il titolo di azienda dal valore di mercato più grande al mondo.

Stiamo entrando nella prossima “Epoca d’Oro” dell’adozione dell’AI generativa, cioè degli algoritmi senzienti in grado di portare a termine dei compiti loro assegnati in completa autonomia (!) e NVDA si trova in prima linea nella nuova fase significativa di domanda di chip più forte del previsto.

La proiezione media dei target price su NVDA si attesta intorno ai 185 dollari, suggerendo un guadagno di circa il 17% nel prossimo anno. Ma sarà insufficiente, credetemi.

Uno sguardo veloce agli indicatori di bilancio risulta pressoché imbarazzante. Alla fine di gennaio 2025 i ricavi totali erano di 130,5 mld di dollari (+114% rispetto all’anno precedente) e gli utili totali erano di 72,8mld di dollari (+145% rispetto all’anno precedente), performance che NVDA fa senza debito, perché il rapporto debito /attivi totali è del 9%. Ha un ROE del 115%, un P/E forward 2026 di 36x ed ha molto cash disponibile, visto che il coefficiente di liquidità corrente (attività entro i 12 mesi / passività entro i 12 mesi) è di 4.5 x.

Anche se può sembrare fantastico che i fondamentali di NVDA possano continuare ad amplificarsi dai livelli attuali, ricordiamo che NVDA rimane essenzialmente un monopolista per tecnologie critiche nella produzione di chip per la IA e che ha il potere di determinazione dei prezzi(e dei margini) che nessuna altra azienda al mondo ha (per ora).

Il titolo è schizzato di oltre il 170% nel 2024 e di quasi il 240% nel 2023, quando il lancio di ChatGPT ha contribuito a un enorme interesse per l’IA e le aziende che sviluppano infrastrutture dedicate alla AI (il cloud essenzialmente) che stanno acquistando massicciamente i chip ad alte prestazioni di Nvidia.

Sebbene ci siano state preoccupazioni sul fatto che il ritmo di spesa per l’IA possa rallentare, la stagione dei risultati più recente ha mostrato che i maggiori clienti di Nvidia - tra cui Microsoft, Meta Platforms Inc., Alphabet Inc. e Amazon.com Inc. - continuano a investire pesantemente nel cloud e nella IA in generale.

Mi aspetto che questo continui nei prossimi anni, visto che alcuni prevedono che nel mercato americano le varie forme di spesa per aumentare la capacità di calcolo relativa alla IA potrebbero aumentare fino a circa 2-2,5 trilioni di dollari entro il 2028.

Molti analisti avevano previsto una forte performance per Nvidia per la seconda metà del 2025, grazie ai venti favorevoli della sua linea di prodotti con processore Blackwell. I produttori di server Dell e Supermicro stanno beneficiando enormemente – per loro stessa dichiarazione - del lancio di Blackwell, che viene massicciamente utilizzato nei loro apparati.

Il fatto è che questa azienda fa una cosa che molti analisti apprezzano tantissimo: paga poco degli utili totali agli azionisti (dividendi) ma reinveste tutti i profitti in ricerca.

Grazie a ciò i chip più recenti di Nvidia hanno fatto passi da gigante nell’addestramento dei più grandi modelli di intelligenza artificiale, alimentando la domanda per i prodotti dell’azienda di Santa Clara, California. Per es. Microsoft, che è attualmente la seconda azienda più preziosa di Wall Street, con una capitalizzazione di mercato di 3.700 miliardi di dollari, mentre Apple ha portato il suo valore di mercato a 3.190 miliardi di dollari, al terzo posto.

La corsa tra Microsoft, Amazon.com, Meta Platforms, Alphabet e Tesla per costruire data center basati sulla IA e dominare questa tecnologia emergente ha alimentato una domanda insaziabile per i processori di fascia alta di Nvidia.

Il valore di mercato di Nvidia, la cui tecnologia di base è nata anni fa ed era stata sviluppata per alimentare la produzione di videogiochi, è quasi ottuplicato negli ultimi quattro anni, passando da 500 miliardi di dollari nel 2021 a quasi 4 trilioni di dollari.

Nvidia vale ora più del valore combinato dei mercati azionari canadese e messicano, secondo i dati LSEG. L’azienda tecnologica supera anche il valore totale di tutte le società quotate in borsa nel Regno Unito.