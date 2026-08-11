Conviene comprare adesso iPhone 17 o aspettare iPhone 18? Le differenze di prezzo

Ancora qualche mese, dopodiché iPhone 17 sparirà dagli store Apple per essere sostituito dal nuovo iPhone 18, comprese le varianti Pro.

Fermo restando che a oggi non c’è ancora una data ufficiale per il keynote - per quanto più indiscrezioni parlino del 9 settembre - è certo che il mese prossimo sarà in programma la presentazione dei nuovi modelli di iPhone, che tuttavia non dovrebbero presentare chissà quali novità rispetto alla gamma degli iPhone 17.

Non ci sarà quindi una vera e propria rivoluzione. Tuttavia, chi oggi vuole cambiare telefono ci pensa due volte prima di acquistare un nuovo iPhone 17, vista appunto l’uscita ormai vicina del modello successivo.

Ma siamo sicuri che aspettare sia davvero la scelta più conveniente? Quello che oggi bisogna mettere in conto, quando si valuta se comprare subito un iPhone 17, approfittando ad esempio degli sconti che si possono trovare, oppure aspettare il nuovo iPhone 18, è soprattutto il prezzo.

Come svelato da diversi insider, infatti, è molto probabile che l’aumento dei costi dei materiali possa tradursi in un netto incremento dei prezzi dei nuovi modelli.

Come sarà il prossimo iPhone 18

Come prima cosa è bene soffermarsi su quali saranno le caratteristiche, o meglio le principali novità, del nuovo iPhone 18, in particolare nella versione Pro di gamma, così da capire in cosa si differenzierà rispetto al modello precedente.

A oggi, le anticipazioni ci dicono che, oltre al cambiamento del chip, con il nuovo iPhone 18 Pro che monterà il processore A20 Pro, una vera e propria eccellenza che porta la firma della Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), il principale produttore mondiale di microchip, ci saranno miglioramenti importanti anche sul fronte delle prestazioni. Per l’occasione, infatti, TSMC ha realizzato un processore con processo produttivo a 2 nanometri, che dovrebbe garantire un incremento delle prestazioni del 15% e un miglioramento dell’efficienza energetica prossimo al 30%.

Oltre a essere “l’iPhone più veloce di sempre”, cosa che tra l’altro si ripete praticamente ogni anno, dovrebbero esserci importanti novità anche sul comparto fotocamere, vista l’introduzione di un’ottica ad apertura variabile sulla fotocamera principale. La possibilità di regolare la quantità di luce che entra nell’obiettivo dovrebbe infatti migliorare sensibilmente la resa delle immagini.

Novità anche sul piano del display, con l’adozione della tecnologia Low Temperature Polycrystalline Oxide, che dovrebbe garantire una riduzione dei consumi, e con una riduzione di circa il 35% della Dynamic Island nera nella parte superiore dello schermo, resa possibile da una maggiore miniaturizzazione dei sensori utilizzati per il Face ID.

Quanto costerà iPhone 18? Le differenze di prezzo rispetto all’iPhone 17

Non ci sarà, quindi, quella rivoluzione che gli utenti Apple attendono ormai da diverso tempo, considerando che, ad esempio, le nuove funzioni per l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale non saranno immediatamente disponibili. Apple, infatti, è contraria ad alcuni obblighi imposti dal Digital Markets Act, considerati incompatibili con le proprie policy.

Tuttavia, se qualche mese di pazienza significa poter avere un telefono migliore sul piano delle prestazioni e allo stesso prezzo, allora conviene comunque aspettare. Ma attenzione, perché non è affatto detto che sarà così, anzi: bisognerà molto probabilmente fare i conti con un aumento dei prezzi dei nuovi iPhone 18, motivato dal fatto che i costi dei componenti, in particolare dei chip ma anche delle memorie, hanno subito un netto incremento nell’ultimo anno.

Oggi iPhone 17 Pro costa in Italia 1.339 euro nella versione con display da 6,3 pollici, mentre per il modello Pro Max il prezzo sale a 1.489 euro. Questi sono i prezzi praticati dall’Apple Store, ma navigando in rete e approfittando delle promozioni dei vari rivenditori è possibile trovarlo anche a un prezzo più basso, intorno ai 1.250 euro di partenza per la versione Pro.

Da settembre, con l’uscita dell’iPhone 18 Pro, il modello 17 non sarà più prodotto da Apple e sparirà anche dai suoi store. È proprio per questo che non bisogna trascurare la possibilità di acquistarlo subito, soprattutto approfittando degli sconti disponibili in questo periodo.

Secondo le indiscrezioni, infatti, negli Stati Uniti è lecito aspettarsi un incremento di prezzo che potrebbe arrivare a circa 200 dollari in più per ciascun nuovo modello. In Italia, quindi, il nuovo iPhone 18 Pro potrebbe avere un prezzo di partenza vicino ai 1.500 euro, circa 250 euro in più rispetto a quanto si può spendere oggi per un modello sì appartenente a una gamma ormai prossima a essere superata, ma pur sempre destinato a restare il “secondo” iPhone più veloce di casa Apple.