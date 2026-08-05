Contratto co.co.co. Cos’è e come funziona la collaborazione coordinata e continuativa

Il contratto co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa) è una di quelle formule che, in Italia, tornano ciclicamente: nelle offerte di lavoro, nei contratti per consulenti «stabili», nelle collaborazioni con enti, associazioni e società sportive. Sulla carta è una via di mezzo. Non è lavoro dipendente, ma non è nemmeno l’autonomia piena della partita IVA. Sta lì, nel mezzo, e proprio per questo genera parecchi equivoci.

Il punto, però, è sempre lo stesso: la co.co.co. regge solo se, nella pratica, resta una collaborazione davvero autonoma e coordinata. Se invece diventa un lavoro dipendente camuffato - con orari imposti, controlli continui, ordini quotidiani e inserimento pieno nell’organigramma - può scattare la riqualificazione del rapporto, con conseguenze pesanti per entrambe le parti. La giurisprudenza, come vedremo, ci mette lo zampino con una certa regolarità.

Nella nostra guida trovi tutto quello che serve per conoscere davvero questo particolare rapporto di lavoro: dalle regole di base (e dai confini) alle differenze con altri contratti, fino a quanto si prende di stipendio, passando per fisco, contributi, durata, rinnovi e tutele su ferie, malattia, maternità e fine rapporto.

Cos’è il contratto co.co.co.

Co.co.co. significa collaborazione coordinata e continuativa. In pratica è un rapporto in cui il collaboratore svolge una prestazione prevalentemente personale e non occasionale, mantiene autonomia nell’esecuzione, ma si coordina con il committente. Coordinarsi vuol dire, per esempio, concordare obiettivi, scadenze, priorità, canali di comunicazione e standard di qualità.

Quello che non dovrebbe succedere, invece, è che il coordinamento scivoli nella subordinazione: turni fissi, presenza obbligatoria “da cartellino”, richieste di permesso per assentarsi come un dipendente, supervisione costante e direttive minuto per minuto.

Tradotto: la co.co.co. non nasce per sostituire un’assunzione classica quando, nei fatti, il lavoro è identico a quello di un dipendente.

Un contratto scritto bene (e gestito bene) di solito mette nero su bianco alcune cose: cosa si fa, con quali risultati attesi; come avviene il coordinamento, tra referenti, strumenti e frequenza degli aggiornamenti; durata ed eventuali modalità di rinnovo; compenso, tempi di pagamento e rimborsi spese; regole su riservatezza, dati personali e proprietà dei materiali prodotti; recesso e gestione della chiusura, dalle consegne finali agli accessi.

Nota importante: anche il miglior contratto del mondo non salva un rapporto se poi, nella quotidianità, viene gestito come subordinato. In un controllo o in un contenzioso, a pesare sono i fatti, non le intestazioni.

Come funziona? Il quadro normativo vigente, tra diritti e doveri

Negli ultimi anni il perimetro delle collaborazioni è stato ristretto e messo sotto stretta sorveglianza, proprio per evitare abusi. Oggi il riferimento chiave è il D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act), che ha anche mandato in soffitta la vecchia logica delle co.co.pro. «a progetto».

Il passaggio più delicato riguarda le collaborazioni che, pur chiamandosi co.co.co., sono di fatto organizzate dal committente. L’articolo 2 del D.Lgs. 81/2015 prevede infatti che, quando la prestazione è prevalentemente personale e continuativa e le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (la cosiddetta etero-organizzazione), si applichi la disciplina del lavoro subordinato. È qui che si gioca la partita più concreta: non tanto sul nome del contratto, quanto sull’organizzazione reale del lavoro. Non a caso la Corte di Cassazione, anche di recente, ha ribadito questa impostazione nelle vertenze sui rider, estendendo le tutele del lavoro subordinato alle collaborazioni etero-organizzate: la sostanza batte la forma, sempre.

In questo quadro, i doveri delle parti sono abbastanza lineari. Il collaboratore deve svolgere la prestazione con diligenza, rispettando scadenze e standard concordati (e, se previsto, gli obblighi di riservatezza). Il committente deve pagare nei tempi, garantire un coordinamento coerente con l’autonomia del collaboratore e gestire correttamente gli adempimenti fiscali e contributivi quando dovuti.

Differenze con altre forme contrattuali

Capire le differenze serve a evitare due errori tipici: aspettarsi tutele da dipendente quando non ci sono, oppure accettare una co.co.co. che in realtà è una subordinazione sotto mentite spoglie.

Co.co.co. e lavoro subordinato . Nel lavoro dipendente c’è un potere direttivo e disciplinare del datore: orari, mansioni, regole interne, gerarchia. In più ci sono istituti tipici come ferie retribuite, malattia secondo la disciplina applicabile, TFR e spesso mensilità aggiuntive da contratto collettivo. Nella co.co.co. questi elementi non sono automatici: se diventano centrali, qualcosa non torna.

. Nel lavoro dipendente c’è un potere direttivo e disciplinare del datore: orari, mansioni, regole interne, gerarchia. In più ci sono istituti tipici come ferie retribuite, malattia secondo la disciplina applicabile, TFR e spesso mensilità aggiuntive da contratto collettivo. Nella co.co.co. questi elementi non sono automatici: se diventano centrali, qualcosa non torna. Co.co.co. e partita IVA . Con la partita IVA l’autonomia è più «piena»: si fattura, si gestisce il proprio regime fiscale (nei limiti previsti) e spesso anche la previdenza secondo la cassa o la gestione di riferimento. Nella co.co.co., invece, è frequente che il committente operi come sostituto d’imposta (ritenute e Certificazione Unica) e che i contributi ricadano sulla Gestione Separata INPS. Attenzione però: se l’attività è la tua professione abituale e strutturata, o se ci sono regole specifiche di settore, l’inquadramento può cambiare.

. Con la partita IVA l’autonomia è più «piena»: si fattura, si gestisce il proprio regime fiscale (nei limiti previsti) e spesso anche la previdenza secondo la cassa o la gestione di riferimento. Nella co.co.co., invece, è frequente che il committente operi come sostituto d’imposta (ritenute e Certificazione Unica) e che i contributi ricadano sulla Gestione Separata INPS. Attenzione però: se l’attività è la tua professione abituale e strutturata, o se ci sono regole specifiche di settore, l’inquadramento può cambiare. Co.co.co. e prestazione occasionale. Qui il discrimine è la continuità. L’occasionale è, appunto, episodica. Se la prestazione dura nel tempo, si ripete, richiede coordinamento ricorrente e un rapporto unitario con il committente, la co.co.co. diventa spesso la forma più coerente (sempre che sia genuina).

Una precisazione doverosa. Nel settore sportivo dilettantistico questa ricerca è diventata comunissima, e c’è un motivo preciso: dal 1° luglio 2023 è entrata pienamente in vigore la riforma del lavoro sportivo del D.Lgs. 36/2021, che ha riscritto le regole. Oggi, nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume svolto proprio nella forma della co.co.co. quando ricorrono determinati requisiti (art. 28 del decreto). Sul fronte economico ci sono due soglie da tenere a mente, entrambe confermate per il 2026: una franchigia fiscale fino a 15.000 euro annui, entro cui i compensi sportivi non fanno reddito ai fini IRPEF, e una franchigia contributiva di 5.000 euro, oltre la quale scatta la contribuzione alla Gestione Separata.

leggi anche Contratto di apprendistato e co.co.co.: differenze e caratteristiche principali

Lo stipendio del cococo: come si calcola e a quanto ammonta

Partiamo da una precisazione banale ma fondamentale: nella co.co.co. la parola giusta è compenso, non stipendio. Il compenso può essere definito in modi diversi: mensile fisso, per fasi di progetto, per obiettivi o per un monte attività concordato. Non esiste un «minimo» automatico come nel lavoro dipendente, salvo regole di settore o accordi specifici.

Il nodo vero è il netto. E qui vale una regola: il netto di una co.co.co. non è uguale per tutti a parità di lordo, perché entrano in gioco la posizione previdenziale e fiscale del collaboratore (detrazioni, addizionali locali, altri redditi, eventuale iscrizione ad altra previdenza obbligatoria, e così via).

In generale, per capire il passaggio da lordo a netto devi ragionare su due blocchi. Il primo sono i contributi: la maggior parte delle co.co.co. ricade nella Gestione Separata INPS, dove il committente versa i contributi e trattiene dal compenso la quota a carico del collaboratore. Il secondo sono le imposte: spesso il compenso viene trattato come reddito assimilato a quello da lavoro dipendente (art. 50 del TUIR), con ritenute IRPEF operate dal committente e rilascio della Certificazione Unica.

Se vuoi evitare brutte sorprese, prima di firmare (o prima di accettare una proposta) fai sempre una domanda molto concreta: «il compenso indicato è lordo o netto ?». Sembra scontata, ma è una delle principali fonti di malintesi. E, se puoi, fatti fare anche una simulazione: non è un capriccio, è l’unico modo per capire davvero cosa ti arriva in tasca.

Aspetti fiscali e contributivi

Sul piano fiscale, molte co.co.co. rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 del TUIR). In pratica il committente agisce come sostituto d’imposta: applica la ritenuta d’acconto, effettua i versamenti e rilascia la Certificazione Unica.

Sul piano contributivo, l’ombrello più frequente è la Gestione Separata INPS. Qui possiamo essere concreti, perché le aliquote 2026 sono state fissate dalla circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026. Per i collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata (cioè senza altra copertura previdenziale) l’aliquota complessiva è del 35,03%: il 33% per invalidità, vecchiaia e superstiti, più le aliquote aggiuntive per le tutele minori (maternità, malattia, congedo parentale) e per la DIS-COLL. Chi invece è già pensionato o iscritto a un’altra forma di previdenza obbligatoria paga il 24%. L’onere è ripartito tra le parti in misura fissa: un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente, che versa il tutto tramite F24 entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento. I contributi si calcolano sui compensi entro il massimale annuo di 122.295 euro, mentre per accreditare un anno intero serve raggiungere il minimale di 18.808 euro.

C’è poi un aspetto che vale la pena dire chiaramente: contributi versati non significa automaticamente «stesse tutele di un dipendente». La co.co.co. dà copertura previdenziale e, al ricorrere dei requisiti, l’accesso ad alcune prestazioni, ma non comporta automaticamente ferie retribuite, TFR o mensilità aggiuntive. Se l’obiettivo è avvicinare le condizioni economiche a quelle del lavoro subordinato, di solito si tratta di negoziare sul compenso e sulle clausole (bonus, indennità, gestione delle sospensioni). Aliquote e regole operative, infine, vengono aggiornate ogni anno: meglio appoggiarsi sempre alle circolari INPS in corso, invece di fidarsi di numeri presi «a memoria» o letti in giro.

Co.co.co.: durata e rinnovi

La co.co.co. può essere a tempo determinato (per esempio 6 o 12 mesi) oppure legata alla durata di un incarico. I rinnovi sono possibili e, di fatto, molto comuni: la continuità è una caratteristica del rapporto, non un difetto.

Il tema, semmai, è un altro: più la collaborazione si prolunga, più è importante che resti coerente con la sua natura. Capita che una co.co.co. parta «pulita» e poi, mese dopo mese, si trasformi in un rapporto di fatto subordinato: riunioni quotidiane obbligatorie, presenza in sede imposta, orario fisso, le stesse mansioni dei dipendenti, lo stesso responsabile che controlla ogni passaggio. Quando si arriva lì, non è più una questione di stile: è un rischio giuridico bello e buono.

Per questo, al momento del rinnovo, conviene un check molto pratico: il contratto - e soprattutto la gestione reale - rispecchia ancora autonomia e coordinamento? Oppure si è scivolati verso una «dipendenza» organizzativa? È anche il momento migliore per aggiornare obiettivi, compenso e modalità di coordinamento, evitando che il testo resti vecchio mentre il lavoro cambia.

Infine, occhio alla parte sul recesso: preavviso, modalità di chiusura, consegne finali, restituzione di materiali e accessi, pagamenti dovuti. Se manca chiarezza lì, i problemi arrivano quasi sempre alla fine del rapporto.

Ferie, malattia e maternità: come funzionano?

Ferie . Nella co.co.co. non esiste in automatico un «monte ferie retribuite» come nel lavoro dipendente . Questo non significa che non ci si possa fermare: significa che va chiarito come si gestisce la pausa. Nelle collaborazioni orientate a obiettivi ci si organizza spesso con periodi di stop concordati; in quelle più continuative, giorno per giorno, l’assenza può impattare su consegne e - se non previsto diversamente - anche sul compenso. La cosa migliore è scriverlo nel contratto (o almeno concordarlo in modo tracciabile) prima che diventi un problema.

. Nella co.co.co. . Questo non significa che non ci si possa fermare: significa che va chiarito come si gestisce la pausa. Nelle collaborazioni orientate a obiettivi ci si organizza spesso con periodi di stop concordati; in quelle più continuative, giorno per giorno, l’assenza può impattare su consegne e - se non previsto diversamente - anche sul compenso. La cosa migliore è scriverlo nel contratto (o almeno concordarlo in modo tracciabile) prima che diventi un problema. Malattia . Anche qui la logica è diversa da quella del dipendente. Alcune tutele e indennità dipendono dalla posizione contributiva e dalle regole INPS applicabili alla Gestione Separata. Sul piano pratico, però, a fare la differenza sono regole chiare su scadenze e consegne: cosa succede se il collaboratore si assenta per qualche giorno? E se l’assenza si prolunga? Prevedere proroghe, sospensioni o una ripianificazione delle attività evita conflitti inutili.

. Anche qui la logica è diversa da quella del dipendente. Alcune tutele e indennità dipendono dalla posizione contributiva e dalle regole INPS applicabili alla Gestione Separata. Sul piano pratico, però, a fare la differenza sono regole chiare su scadenze e consegne: cosa succede se il collaboratore si assenta per qualche giorno? E se l’assenza si prolunga? Prevedere proroghe, sospensioni o una ripianificazione delle attività evita conflitti inutili. Maternità. Per le collaboratrici iscritte alla Gestione Separata sono previste tutele e indennità al ricorrere dei requisiti, con modalità e condizioni da verificare sul portale INPS o tramite patronato. Oltre all’aspetto INPS c’è poi un tema operativo spesso sottovalutato: come si gestisce la continuità della collaborazione durante l’assenza (sospensione, consegne, eventuali sostituzioni, ripresa). Metterlo nero su bianco aiuta parecchio.

TFR, disoccupazione e NASpI: cosa succede in caso di “licenziamento”?

TFR . Il Trattamento di Fine Rapporto è tipico del lavoro subordinato e, in via ordinaria, non si applica alle co.co.co. Se si vuole un meccanismo simile, una tutela economica «di chiusura», va previsto contrattualmente: per esempio con un’indennità di fine rapporto, definendo criteri e condizioni di maturazione.

. Il Trattamento di Fine Rapporto è tipico del lavoro subordinato e, in via ordinaria, non si applica alle co.co.co. Se si vuole un meccanismo simile, una tutela economica «di chiusura», va previsto contrattualmente: per esempio con un’indennità di fine rapporto, definendo criteri e condizioni di maturazione. Cessazione . Nella co.co.co. parlare di «licenziamento» è improprio: di solito si parla di scadenza naturale, recesso o risoluzione. Ecco perché la clausola di recesso va curata con attenzione: preavviso, gestione dell’attività in corso, consegne finali e pagamento di quanto dovuto.

. Nella co.co.co. parlare di «licenziamento» è improprio: di solito si parla di scadenza naturale, recesso o risoluzione. Ecco perché la clausola di recesso va curata con attenzione: preavviso, gestione dell’attività in corso, consegne finali e pagamento di quanto dovuto. Disoccupazione. La NASpI è legata principalmente al lavoro subordinato e non si applica alle co.co.co. Per i collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata esiste però una tutela dedicata, la DIS-COLL, riconosciuta al ricorrere di requisiti e condizioni (stato di disoccupazione involontaria, almeno un mese di contribuzione nel periodo di osservazione, nessuna partita IVA e nessuna pensione). Nel 2026 l’indennità è pari al 75% del reddito medio mensile fino alla soglia di 1.456,72 euro (oltre, si aggiunge il 25% della parte eccedente), con un tetto massimo di 1.584,70 euro al mese. Dura quanto i mesi di contribuzione accreditati nel periodo di riferimento, fino a un massimo di 12 mesi, e si riduce del 3% al mese a partire dal sesto mese di fruizione. La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione. Una novità utile del 2026 (messaggio INPS n. 1129 del 31 marzo 2026): la mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione Separata non fa più scattare il rigetto automatico della domanda, purché i contributi risultino regolarmente versati.

Poiché la disciplina può cambiare e la valutazione dipende dalla storia contributiva individuale, in caso di cessazione è comunque prudente verificare sul sito INPS o tramite patronato quale prestazione sia applicabile al caso concreto.

Vantaggi e svantaggi

Se impostata bene, la co.co.co. può essere una soluzione davvero funzionale: permette una collaborazione stabile senza l’inquadramento da dipendente, con un coordinamento chiaro e con adempimenti fiscali e contributivi spesso gestiti dal committente. Per molti collaboratori è un modo per lavorare in continuità senza aprire partita IVA (quando non serve), mantenendo un margine di autonomia organizzativa. Per il committente, è un modo per coinvolgere competenze specifiche orientando il rapporto a obiettivi e risultati.

D’altro canto, le tutele tipiche del lavoro dipendente non sono automatiche: ferie retribuite, TFR e mensilità aggiuntive non sono garantiti come in un’assunzione. Il netto può risultare meno intuitivo, perché dipende da contributi, ritenute e situazione personale. E poi c’è il rischio più grande: usare (o gestire) la co.co.co. per coprire una subordinazione di fatto. In quel caso la riqualificazione può avere conseguenze economiche e contributive importanti.