Congedo straordinario Legge 104/1992: durata e requisiti

Tra i diritti riconosciuti dalla legge 104/92 vi è quello al congedo straordinario.

La legge n. 104 del 1992 ha rappresentato e rappresenta tuttora un assai rilevante traguardo sia per il mondo dei lavoratori, sia per quello delle persone disabili e portatrici di handicap.

Proprio per controbattere alle difficoltà che le persone portatrici di handicap sono costrette ad affrontare ogni giorno, il legislatore, nel 1992, ha emanato una legge mirata a tutelare in particolare i soggetti che, nella vita di tutti i giorni, risultano più svantaggiati rispetto alla maggioranza della popolazione.

In linea generale, la legge citata include una pluralità di benefici ed agevolazioni, non soltanto di natura assistenziale, ma anche fiscale, in favore del soggetto disabile, e del familiare che offre attività di assistenza verso la persona svantaggiata.

Di seguito vogliamo focalizzarci su uno dei più significativi istituti, di cui si trova traccia nelle norme giuslavoristiche di tutela dei disabili e dei loro familiari: stiamo parlando del congedo straordinario INPS, detto anche congedo straordinario per l’assistenza di familiari disabili. Qual è la durata? Quali sono i destinatari e i requisiti da possedere per conseguirlo? Scopriamolo in questa guida.

Legge 104/1992: il contesto di riferimento e i benefici in campo lavorativo

La normativa in oggetto è in indubbia importanza, come accennato, sul piano lavorativo: in questo contesto, infatti, al dipendente affetto da disabilità, o al suo familiare, il legislatore ha riconosciuto un diritto intangibile, per cui nessun datore di lavoro o azienda potrà mai opporsi, esercitare deroghe o limitare i benefici in esso contenuti.

In virtù di questo testo normativo degli anni ’90, si possono ottenere permessi di lavoro retribuiti per i familiari che hanno funzioni di assistenza ai disabili. Soprattutto, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in stato di gravità ha sempre diritto a fruire di 3 giorni di permesso mensile pagato, anche in modo continuativo.

Il lavoratore subordinato del settore pubblico o privato ha diritto di dare assistenza verso più persone in stato di handicap grave, a patto che si tratti del coniuge, di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado, laddove i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età; oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano morti o assenti.



Non solo. Il dipendente che usufruisce dei permessi in favore della persona con handicap grave, può scegliere, se possibile, il luogo di lavoro più vicino al domicilio della persona da assistere e non può essere spostato ad altra sede senza il suo assenso.