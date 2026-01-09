Conferenza stampa Meloni oggi, aggiornamenti in DIRETTA. Tutte le dichiarazioni (VIDEO)

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni risponde alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa. In evidenza le tensioni geopolitiche e il trend dell’economia italiana.
È appena iniziata oggi, venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 11:07, la conferenza stampa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, uno degli appuntamenti politici più rilevanti dell’inizio dell’anno.
Per il terzo anno consecutivo, la tradizionale conferenza stampa di fine anno è stata posticipata da Meloni all’inizio del nuovo anno.
L’evento si svolge presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati ed è organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare.
La Presidente del Consiglio Meloni risponde alle domande, la diretta di Money.it
Ha preso il via la conferenza stampa di ’fine anno’ della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Meloni risponde alle domande dei giornalisti nell’evento che si sta svolgendo presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati.
Al via la conferenza stampa di Giorgia Meloni
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata nell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, per rispondere alle domande dei giornalisti, in occasione della consueta conferenza stampa di ’fine anno’, rimandata a oggi, venerdì 9 gennaio 2026.
In una nota rivolta alla neo presidente del Venezuela Delcy Rodriguez la premier Meloni ha espresso oggi gratitudine “per la scelta di avviare la liberazione di detenuti politici, fra i quali anche italiani ”, aggiungendo: “Spero vivamente che questo percorso prosegua con ulteriori passi nella medesima direzione”.
Conferenza stampa Meloni: 40 domande su politica estera ed economia
Sono 40 le domande a cui la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni risponderà nel corso della conferenza stampa annuale di oggi, venerdì 9 gennaio 2026.
Sul fronte della politica internazionale, ampio spazio sarà dedicato alle tensioni geopolitiche, esplose dopo:
- L’attacco degli Stati Uniti guidati da Donald Trump contro il Venezuela.
- La cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro.
- Le nuove minacce USA rivolte a Groenlandia, Iran, Colombia e Messico.
Spread BTP-Bund e Titoli di Stato: il punto di forza del governo Meloni
Tra i temi economici, la premier Meloni metterà in evidenza con ogni probabilità i risultati ottenuti sul fronte dei mercati finanziari, a partire dal calo dello spread BTP-Bund a 10 anni, diventato ormai suo ufficiale motivo di vanto, sceso ieri anche sotto la soglia di 65 punti base, al minimo dal 2008.
Lo spread BTP-Bund a 10 anni è divenuto senza alcuna ombra di dubbio uno dei principali cavalli di battaglia del governo Meloni, sostenuto dall’appetito crescente degli investitori per la carta italiana.
La continua febbre per i Titoli di Stato italiani è stata confermata di nuovo nella giornata di ieri, giovedì 8 gennaio 2026, con l’annuncio da parte del MEF - Ministero dell’Economia e delle Finanze guidato da Giancarlo Giorgetti - dei risultati dell’emissione sindacata lanciata dal Tesoro, per un valore complessivo di 20 miliardi di euro.
Il collocamento, che ha avuto per oggetto un nuovo BTP e la tranche di un BTP Green, ha ricevuto ordini per oltre 265 miliardi di euro.
Per quanto riguarda i fondamentali dell’economia italiana, Giorgia Meloni ha già rimarcato sempre ieri i progressi compiuti in particolare dal mercato del lavoro, certificati dagli ultimi numeri resi noti dall’Istat:
“Gli ultimi dati Istat confermano un segnale importante: la disoccupazione scende ai livelli più bassi mai registrati dall’inizio delle rilevazioni e, su base annua, l’occupazione continua a crescere. Sono risultati che parlano del lavoro quotidiano di imprese, lavoratori e professionisti, e dello sforzo comune per rendere il sistema produttivo italiano più solido e competitivo, anche in un contesto complesso. Il Governo continuerà a fare la propria parte per sostenere chi crea lavoro, investe e produce valore, rafforzando le politiche per l’occupazione e guardando con determinazione al futuro.
Avanti su questa strada”.
