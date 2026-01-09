Conferenza stampa Meloni oggi, aggiornamenti in DIRETTA. Tutte le dichiarazioni (VIDEO)

È appena iniziata oggi, venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 11:07, la conferenza stampa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, uno degli appuntamenti politici più rilevanti dell’inizio dell’anno.

Per il terzo anno consecutivo, la tradizionale conferenza stampa di fine anno è stata posticipata da Meloni all’inizio del nuovo anno.

L’evento si svolge presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati ed è organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare.

Money.it segue l’evento in diretta con aggiornamenti in tempo reale.

La Presidente del Consiglio Meloni risponde alle domande, la diretta di Money.it

Ha preso il via la conferenza stampa di ’fine anno’ della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Meloni risponde alle domande dei giornalisti nell’evento che si sta svolgendo presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati.

Money.it segue la diretta dell’evento.

11.07 Al via la conferenza stampa di Giorgia Meloni La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata nell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, per rispondere alle domande dei giornalisti, in occasione della consueta conferenza stampa di ’fine anno’, rimandata a oggi, venerdì 9 gennaio 2026. In una nota rivolta alla neo presidente del Venezuela Delcy Rodriguez la premier Meloni ha espresso oggi gratitudine “per la scelta di avviare la liberazione di detenuti politici, fra i quali anche italiani ”, aggiungendo: “Spero vivamente che questo percorso prosegua con ulteriori passi nella medesima direzione”.

Conferenza stampa Meloni: 40 domande su politica estera ed economia

Sono 40 le domande a cui la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni risponderà nel corso della conferenza stampa annuale di oggi, venerdì 9 gennaio 2026.

Sul fronte della politica internazionale, ampio spazio sarà dedicato alle tensioni geopolitiche, esplose dopo:

L’attacco degli Stati Uniti guidati da Donald Trump contro il Venezuela.

La cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro.

Le nuove minacce USA rivolte a Groenlandia, Iran, Colombia e Messico.

Spread BTP-Bund e Titoli di Stato: il punto di forza del governo Meloni

Tra i temi economici, la premier Meloni metterà in evidenza con ogni probabilità i risultati ottenuti sul fronte dei mercati finanziari, a partire dal calo dello spread BTP-Bund a 10 anni, diventato ormai suo ufficiale motivo di vanto, sceso ieri anche sotto la soglia di 65 punti base, al minimo dal 2008.

Lo spread BTP-Bund a 10 anni è divenuto senza alcuna ombra di dubbio uno dei principali cavalli di battaglia del governo Meloni, sostenuto dall’appetito crescente degli investitori per la carta italiana.

La continua febbre per i Titoli di Stato italiani è stata confermata di nuovo nella giornata di ieri, giovedì 8 gennaio 2026, con l’annuncio da parte del MEF - Ministero dell’Economia e delle Finanze guidato da Giancarlo Giorgetti - dei risultati dell’emissione sindacata lanciata dal Tesoro, per un valore complessivo di 20 miliardi di euro.

Il collocamento, che ha avuto per oggetto un nuovo BTP e la tranche di un BTP Green, ha ricevuto ordini per oltre 265 miliardi di euro.

Per quanto riguarda i fondamentali dell’economia italiana, Giorgia Meloni ha già rimarcato sempre ieri i progressi compiuti in particolare dal mercato del lavoro, certificati dagli ultimi numeri resi noti dall’Istat: