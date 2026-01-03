Quanti soldi ha Nicolas Maduro, il presidente del Venezuela catturato dagli USA di Trump?

La cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte delle forze statunitensi guidate dall’amministrazione Trump ha scosso il panorama politico internazionale, come anche l’opinione pubblica in tutto il mondo. Torna così ad accendersi il dibattito su responsabilità penali, sovranità e - in modo sorprendente - anche sul patrimonio netto personale del leader venezuelano.

Da anni al centro delle cronache a causa della crisi economica senza precedenti in Venezuela, della repressione politica e delle accuse di traffico di droga e crimini finanziari da parte degli USA, Maduro è e rimane una figura controversa anche sul fronte delle sue finanze personali.

Chi è Nicolas Maduro?

Nicolás Maduro Moros è nato nel 1962 a Caracas e la sua carriera politica ha origini umili. Prima di entrare in politica attiva come sindacalista e successivamente come braccio destro di Hugo Chávez, ha lavorato come autista di autobus per il sistema metro di Caracas. È stato ministro degli Esteri dal 2006 al 2013, poi vicepresidente e infine presidente del Venezuela dopo la morte di Chávez nel 2013.

Dopo una serie di elezioni controverse, nel 2024 Maduro è stato confermato alla guida del Paese per un terzo mandato, un risultato giudicato illegittimo da diversi osservatori internazionali e che ha alimentato la profonda crisi istituzionale venezuelana.

Il patrimonio di Maduro. Quanti soldi ha?

La questione del patrimonio personale di Maduro è, però, sorprendentemente poco chiara se confrontata con la narrativa diffusa dai suoi oppositori politici e dai media internazionali.

Secondo le stime più accreditate basate su dati pubblici e ricerche come quelle di Celebrity Net Worth, il patrimonio di Nicolás Maduro sarebbe relativamente modesto per gli standard dei leader mondiali: intorno ai 2 milioni di dollari, circa 1,9 milioni di euro.

Tale cifra riflette principalmente il reddito proveniente dalle sue cariche pubbliche e dai beni registrati ufficialmente, ma è solo orientativa, alla luce di una certa opacità finanziaria e della mancanza di trasparenza nei resoconti patrimoniali dei funzionari venezuelani. Stime simili collocano anche la moglie, Cilia Flores, tra i 2 e i 5 milioni di dollari (tra 1,86 e 4,65 milioni di euro) di patrimonio ufficialmente dichiarato, una stima anch’essa difficile da verificare.

Un patrimonio che, se confermato, colloca Maduro ben lontano dai livelli di ricchezza associati a molti capi di Stato o dirigenti politici di alto profilo a livello mondiale. In un Paese come il Venezuela, afflitto da iperinflazione, contrazione economica e crollo del PIL, il reddito di un leader politico è comprensibile sia più basso rispetto alle sue controparti nel resto di una parte del mondo, soprattutto se misurato in termini monetari nominali.

Le accuse di corruzione il presunto patrimonio “fantasma” di Maduro

Ma c’è una differenza importante tra il patrimonio ufficiale dichiarato di Maduro e il presunto arricchimento illecito e le relative accuse che hanno accompagnato la sua carriera. Il governo Maduro è stato oggetto di numerose indagini e sanzioni da parte degli Stati Uniti e dell’Unione Europea per le accuse di corruzione sistemica, appropriazione indebita delle entrate dal commercio del petrolio e collegamenti con reti criminali. Negli Stati Uniti è stato incriminato - prima dell’operazione di cattura - per reati legati a narco-terrorismo e traffico di droga, e le autorità statunitensi hanno offerto in passato una ricompensa fino a 50 milioni di dollari per chi fornisse informazioni utili alla sua cattura e sulle accuse di collaborazione con cartelli come il Tren de Aragua e il Cartel de Sinaloa.

Tali accuse si aggiungono alle critiche di chi sostiene come, nonostante le dichiarazioni pubbliche su un patrimonio relativamente modesto, Maduro goda di patrimoni non ufficiali, conti off-shore e asset non dichiarati - ma mancano prove verificabili e una documentazione trasparente che possano confermare con certezza la presenza di asset nascosti. Ciò significa che ogni stima di ricchezza superiore alle dichiarazioni ufficiali resta per il momento nel campo delle speculazioni, più che in quello delle valutazioni basate su dati certi.