Concorsi pubblici luglio 2026. INPS, ANAC CONSOB, Sanità e Comuni, tutti in bandi in arrivo

Il mese di luglio si apre con numerose opportunità per chi sogna un posto nella Pubblica Amministrazione: sono oltre 3.300 i posti disponibili nei principali concorsi pubblici attivi, distribuiti tra amministrazioni centrali, enti indipendenti, aziende sanitarie e Comuni. Le opportunità riguardano diplomati e laureati, con assunzioni a tempo indeterminato in tutta Italia.

A trainare il mese è senza dubbio il maxi concorso INPS per quasi 1.700 funzionari, affiancato dalle nuove selezioni della CONSOB, dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e di numerosi ministeri che proseguono il piano di rafforzamento degli organici.

Accanto ai concorsi nazionali, continuano inoltre le assunzioni nella sanità pubblica e negli enti locali, con procedure aperte in diverse Regioni per infermieri, operatori socio-sanitari, funzionari amministrativi, tecnici, agenti di polizia locale ed educatori. Per molti bandi è sufficiente il diploma, mentre per altri è richiesta una laurea specifica o l’iscrizione all’albo professionale.

Vediamo nel dettaglio tutti i concorsi pubblici di luglio 2026: le posizioni aperte, i requisiti e come candidarsi.

Concorso INPS per funzionari PECS: 1.695 posizioni aperte

Uno dei bandi più attesi del mese di luglio è il concorso pubblico INPS per funzionari PECS. L’istituto ha appena pubblicato un bando per l’assunzione di 1.695 funzionari a tempo pieno e indeterminato, destinati alle attività di Progettazione, Erogazione e Controllo dei Servizi (PECS).

Tra i requisiti richiesti per candidarsi al concorso ci sono:

conseguimento di una laurea magistrale o titolo equipollente nelle classi indicate dal bando;

nelle classi indicate dal bando; possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea ;

; possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego.

La selezione prevede una prova scritta unica, composta da quesiti a risposta multipla sulle principali materie giuridiche, economiche e amministrative, oltre all’informatica e alla lingua inglese. Le assunzioni interesseranno sedi distribuite sull’intero territorio nazionale, con l’obiettivo di rafforzare gli uffici maggiormente impegnati nella gestione delle prestazioni previdenziali e assistenziali. La scadenza per l’invio delle domande è fissata al 27 luglio 2026.

Concorso INPS per assistenti informatici

Sempre l’INPS ha ripubblicato un bando di concorso per la selezione di assistenti informatici, incrementando i posti disponibili fino a 499 unità. La scadenza per l’invio della domanda è fissata al 27 luglio 2026.

Per candidarsi è necessario possedere il diploma di scuola secondaria superiore con indirizzo tecnico-informatico o un titolo equipollente, secondo quanto previsto dal bando. Le nuove assunzioni rafforzeranno la digitalizzazione dell’Istituto e rappresentano una delle principali occasioni del 2026 per i diplomati.

Concorso pubblico CONSOB: pubblicati due nuovi bandi a luglio

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha pubblicato due nuovi bandi destinati sia ai laureati sia ai diplomati. I posti disponibili includono:

10 esperti informatici , destinati alle attività di sviluppo, sicurezza e gestione delle infrastrutture tecnologiche dell’Autorità;

, destinati alle attività di sviluppo, sicurezza e gestione delle infrastrutture tecnologiche dell’Autorità; 5 vice assistenti amministrativi, una delle figure più ambite dai diplomati per accedere all’ente.

Per gli esperti informatici è richiesta una laurea magistrale nelle classi indicate dal bando, mentre per i vice assistenti è sufficiente il diploma di scuola secondaria superiore. Le prove selettive comprendono generalmente una o più prove scritte, seguite dal colloquio orale e dall’eventuale valutazione dei titoli. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 17 luglio 2026.

Concorso ANAC per funzionari amministrativi

Anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) rientra tra gli enti che stanno procedendo al rafforzamento dell’organico attraverso nuove procedure concorsuali. Con la pubblicazione dell’ultimo bando sono stati messi a disposizione 19 posti a tempo pieno e indeterminato con qualifica di funzionario in prova con profilo amministrativo.

I profili ricercati riguardano prevalentemente funzionari amministrativi, esperti in materia di contratti pubblici, personale con competenze economico-finanziarie e figure specializzate nella digitalizzazione della Pubblica amministrazione. Le attività svolte dall’ANAC richiedono infatti professionalità in grado di supportare il monitoraggio degli appalti pubblici, la prevenzione della corruzione e l’attuazione delle norme sulla trasparenza amministrativa.

La partecipazione è riservata ai laureati in Giurisprudenza o Scienze Politiche o titoli equiparati con almeno tre anni di esperienza qualificata maturata dopo la laurea. La domanda va presentata esclusivamente online tramite il portale InPA entro le ore 18:00 del 3 luglio 2026.

Concorsi pubblici nei Ministeri: tutte le posizioni disponibili

Anche i ministeri continuano il piano di rafforzamento degli organici previsto dal PNRR e dai nuovi piani assunzionali. Tra le amministrazioni interessate figurano:

Ministero della Giustizia , dove è attivo il bando per il passaggio di 1.500 dipendenti dall’area degli assistenti all’area dei funzionari (con scadenza 29 luglio);

, dove è attivo il bando per il passaggio di 1.500 dipendenti dall’area degli assistenti all’area dei funzionari (con scadenza 29 luglio); Ministero dell’Interno (RIPAM 2026), dove i bandi sono chiusi ma le prove sono in corso nel mese di luglio;

(RIPAM 2026), dove i bandi sono chiusi ma le prove sono in corso nel mese di luglio; Ministero della Difesa , dove sono attivi numerosi bandi per le Accademie Militari, per i Volontari in Ferma Prefissata (VFP) dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, e per i Carabinieri;

, dove sono attivi numerosi bandi per le Accademie Militari, per i Volontari in Ferma Prefissata (VFP) dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, e per i Carabinieri; Ministero della Cultura , per i funzionari tecnici (archeologi, architetti, bibliotecari) legate ai bandi RIPAM-Cultura precedentemente pubblicati;

, per i funzionari tecnici (archeologi, architetti, bibliotecari) legate ai bandi RIPAM-Cultura precedentemente pubblicati; Agenzie fiscali, in particolare le selezioni dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane precedentemente pubblicate e in fase di scorrimento.

I bandi riguardano funzionari, assistenti amministrativi, tecnici e profili specialistici. I requisiti cambiano in base al profilo richiesto: per gli assistenti è generalmente sufficiente il diploma, mentre per i funzionari è richiesta la laurea. Le scadenze sono differenziate e distribuite durante tutto il mese di luglio.

Concorso pubblico per entrare nella Marina Militare

Tra i bandi con il maggior numero di posti a disposizione figura quello della Marina Militare, che prevede l’inserimento di 2.500 volontari in ferma iniziale. Tra i requisiti richiesti c’è il conseguimento del diploma o la licenza media a seconda del profilo, oltre a stringenti limiti di età e requisiti fisici previsti dal bando.

La selezione comprende accertamenti psico-fisici, prove attitudinali e visite mediche. C’è tempo fino al 30 luglio 2026 per candidarsi.

Concorsi pubblici nella sanità: bandi aperti in tutta Italia

Il settore sanitario continua a rappresentare uno dei comparti con il maggior numero di assunzioni. Tra i principali bandi di luglio risultano aperte selezioni per:

infermieri ;

; OSS ;

; fisioterapisti ;

; dirigenti medici ;

; tecnici sanitari.

Tra gli enti che hanno pubblicato le selezioni più consistenti figurano Azienda Zero Piemonte, ARCS Friuli Venezia Giulia, diverse ASST lombarde, le aziende ospedaliero-universitarie dell’Emilia-Romagna e numerose ASL del Lazio, della Toscana e del Mezzogiorno. Le procedure variano da azienda ad azienda, ma nella maggior parte dei casi prevedono una prova scritta, una prova pratica e un colloquio orale.

I requisiti prevedono laurea e iscrizione all’albo professionale per le professioni sanitarie, mentre per gli OSS è richiesto l’attestato di qualifica. Le scadenze sono distribuite tra i primi e gli ultimi giorni di luglio, a seconda del singolo ente.

Concorsi pubblici nei Comuni: le posizioni disponibili

Anche gli enti locali continuano ad assumere personale per rafforzare gli uffici amministrativi e tecnici. Tra i concorsi più interessanti figurano quelli pubblicati da diversi Comuni capoluogo e amministrazioni provinciali.

Le figure maggiormente richieste sono quelle di istruttore amministrativo, istruttore contabile, funzionario amministrativo, funzionario tecnico, assistente sociale, educatore professionale, ingegnere, architetto e agente di polizia locale. Non mancano inoltre concorsi per bibliotecari, informatici, geometri e specialisti nella gestione dei fondi europei.

Tra le amministrazioni più attive figurano Roma Capitale, il Comune di Milano, Torino, Bologna, Firenze, Bari, Cagliari e numerosi enti di medie dimensioni che stanno sostituendo il personale andato in pensione. Nella maggior parte dei casi è richiesto il diploma per gli istruttori e la laurea per i funzionari. Le scadenze variano da Comune a Comune.

Come presentare la domanda di concorso

Per la quasi totalità dei concorsi pubblici la candidatura deve essere presentata esclusivamente online attraverso il portale InPA, utilizzando le proprie credenziali SPID, la Carta d’Identità Elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi. Una volta effettuato l’accesso, il candidato può compilare il proprio curriculum digitale, allegare gli eventuali titoli richiesti e inoltrare la domanda entro la scadenza indicata dal bando.

Prima dell’invio della domanda è consigliabile verificare attentamente il possesso dei requisiti richiesti e leggere integralmente il bando, che disciplina modalità di selezione, prove d’esame, criteri di valutazione e calendario.

È inoltre consigliabile conservare la ricevuta di presentazione della domanda e monitorare con regolarità la propria area personale su InPA, dove vengono pubblicati eventuali avvisi relativi al calendario delle prove, alle comunicazioni della commissione esaminatrice e agli elenchi degli ammessi.

I prossimi bandi in uscita

Oltre ai bandi già pubblicati, nelle prossime settimane potrebbero arrivare nuove selezioni presso ministeri, Agenzia delle Entrate, enti previdenziali e amministrazioni locali, in attuazione dei piani di assunzione previsti per il 2026. Tra questi figurano le Camere di Commercio, gli enti previdenziali regionali, le Università, gli enti di ricerca, le Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), le Autorità di bacino e diversi enti pubblici economici che stanno rafforzando i propri organici con nuove assunzioni.

Per chi intende entrare nella Pubblica Amministrazione, luglio rappresenta quindi uno dei mesi più ricchi dell’anno, con opportunità aperte sia ai diplomati sia ai laureati e migliaia di posti distribuiti su tutto il territorio nazionale.