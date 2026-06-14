Con l’inflazione al 3% e la crescita allo 0,8%, siamo già in stagflazione?

La BCE ha alzato i tassi per la prima volta dal 2023. L’inflazione nell’Eurozona ha già superato il 3% e la crescita è quasi ferma. Se pensi che questo non riguardi i tuoi risparmi, c’è qualcosa che non ti stanno dicendo. La parola che nessuno vuole pronunciare ufficialmente descrive esattamente quello che sta accadendo adesso, e capirla potrebbe fare la differenza tra proteggere il tuo capitale o vederlo erodere in silenzio.

La stagflazione non è una recessione classica e non è nemmeno un episodio inflattivo ordinario. È la combinazione simultanea di crescita anemica e inflazione persistente, uno scenario in cui le banche centrali perdono la loro principale leva di intervento perché qualsiasi mossa rischia di aggravare uno dei due problemi contemporaneamente.

Nel linguaggio tecnico si parla di una rottura della curva di Phillips, quel modello che descrive la relazione inversa tra inflazione e disoccupazione. Quando questa relazione si inceppa, i margini di manovra si restringono in modo drammatico e la politica monetaria tradizionale diventa inefficace o addirittura controproducente.

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