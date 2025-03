Come tracciare pacco Amazon in tempo reale

Come investire in borsa?

Amazon è considerata ancora oggi la piattaforma di e-commerce numero uno al mondo. Al suo interno è possibile trovare ogni tipologia di prodotto, spesso a prezzi scontati e con la consegna veloce tramite Prime. Non bisogna far altro che creare un account, aggiungere ciò che si vuole acquistare al carrello, fornire tutte le informazioni necessarie e procedere col pagamento.

Arriva poi la fase più tediosa, ossia quella di attesa che il pacco venga recapitato all’indirizzo di consegna indicato. Ti ritrovi anche tu in questa situazione e vuoi sapere dove si trova il tuo ordine in tempo reale? Magari fornendo anche informazioni extra come l’orario di disponibilità o il piano di casa tua? Allora sei nel posto giusto.

In questa guida troverai tutte le informazioni necessarie per poter tracciare in tempo reale il pacco Amazon e per usufruire del supporto clienti. È più semplice di quanto immagini, segui i passaggi qui sotto e non avrai più alcun tipo di dubbio.

Come tracciare un pacco spedito da Amazon Quando decidi di effettuare un acquisto su Amazon, puoi affidarti sia alla piattaforma di e-commerce come rivenditore ufficiale sia a negozi di terze parti. In ogni caso, puoi avere informazioni sul tracking in tempo reale in maniera facile e veloce. Se hai bisogno del numero di tracciamento e di aggiornamenti, tutto quello che devi fare è accedere al sito web dell’azienda ed effettuare il login al tuo profilo personale. Ora vai su “I miei ordini” dal menu a tendine in alto a destra e poi trova il pacco che vuoi tracciare. Tra le varie opzioni, quella che ti interessa è indicata dal pulsante “Traccia il mio pacco”. Cliccaci sopra e poi visualizza tutti gli aggiornamenti. Troverai, tra le altre cose, gli update sulla consegna e il numero del tracking. Attenzione: se hai ordinato più di un prodotto, non è da escludere che le date di consegna e le informazioni relative al tracciamento siano separate. Per le consegne internazionali, potrebbe non venirti fornito alcun dato sulla tracciabilità.

Come tracciare un pacco spedito da terzi Cresce di anno in anno il numero di rivenditori e di negozi di terze parti che si affidano ad Amazon per accrescere il proprio business e aumentare il numero di vendite. Anche tramite Amazon Marketplace, la sezione dedicata agli individui indipendenti che vendono i prodotti tramite la piattaforma. Non è dunque da escludere che anche tu abbia effettuato un ordine che non verrà gestito direttamente da Amazon. Cosa fare in questi casi? Per poter visualizzare le informazioni che ti servono, devi ancora una volta aprire il sito web del portale e poi andare su “I miei ordini”. Nell’elenco con tutti gli acquisti dell’ultimo periodo, trova quello che ti serve e poi premi su “Traccia il mio pacco”. Ti verranno mostrate tutte le informazioni del caso solo se il venditore terzo decide di condividere con Amazon i dati sul tracking o se hai scelto un’opzione di spedizione tracciabile. In caso di ritardi o di problemi con la consegna, puoi ricevere assistenza in tempo reale contattando il negozio o l’individuo singolo facendo clic su Ricevi assistenza prodotto e selezionando l’opzione che preferisci tramite “Assistente di messaggistica del venditore”. leggi anche Pagamento a rate su Amazon, come funziona?

Come tracciare un pacco dal sito del corriere La procedura che ti abbiamo appena indicato non è l’unica via percorribile per ottenere informazioni sullo stato di consegna del tuo pacco da Amazon. Come anticipato, spesso la piattaforma americana si affida a corrieri terzi per la spedizione. Questi sono i principali riguardanti il territorio italiano: Poste Italiane

GLS

Bartolini

SDA

DHL

UPS Cosa bisogna fare in questi casi? Oltre ai passaggi elencati nel capitolo precedente, c’è una seconda via percorribile. Se torni su Amazon, clicchi su “I miei ordini” e poi “Traccia il mio pacco”, ti verrà mostrato il numero della spedizione nel box con scritto “Consegna con [nome del corriere]”. Copialo e poi incollalo nella pagina dedicata per avere tutti i dettagli che ti servono in poco tempo. Non sai come trovare le sezioni apposite? Allora lascia che ti aiutiamo. Questa è la pagina per il tracking di Poste Italiane, questa di GLS, questa di Bartolini, questa di SDA, questa di DHL e questa di UPS. Nulla di più semplice, segui tutti i passaggi e avrai le risposte che cercavi.

Come tracciare un pacco senza un account Anche se non sei in possesso di un account Amazon e hai effettuato un ordine come ospite, devi sapere che c’è un modo per poter tracciare il tuo pacco in tempo reale. Ma con alcune limitazioni. Se l’ordine viene gestito direttamente da Amazon, infatti, l’unico modo per sapere sempre qual è lo stato di consegna è aprire il sito web, accedere a “I miei ordini” e controllare dopo aver effettuato il login. Discordo diverso invece se si tratta di un corriere di terze parti. In questo caso, tutto quello che ti serve è il numero dell’ordine e il codice di tracciamento, che devi inserire nella sezione apposita del sito web dell’operatore per sapere se è stato spedito, se è in consegna o se ci sono stati problemi. Può capitare che tu conosca solo il numero di spedizione, senza sapere effettivamente qual è il corriere a cui è stata affidata la spedizione. Nessun problema, ci sono diversi portali web in rete che danno modo di rintracciare un pacco senza conoscere chi lo spedisce. Alcuni dei più affidabili sono 17Track, AfterShip e PackageRadar. Una volta aver aperto il loro sito web, incolla nella barra di ricerca il codice relativo al tuo pacco e ti verranno mostrate tutte le informazioni che stavi cercando.