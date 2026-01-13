Come creare un account Amazon e iscriversi gratis

Amazon è oggi la piattaforma di e-commerce più popolare al mondo. Al suo interno, è possibile accedere a un catalogo con decine di migliaia di articoli diversi: dall’abbigliamento ai prodotti per la casa, passando per la tecnologia, la cura personale e tanto altro.

Se cerchi qualcosa, su Amazon puoi trovarla. È questo che ha spinto centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo a creare un account, così da avere tutto sempre a portata di mano tra ordini, liste dei desideri e cronologia degli acquisti.

Ancora non ne hai uno? Ti stai chiedendo perché farlo? In questa guida, ti spieghiamo i motivi che potrebbero spingerti a creare un account Amazon gratis, come farlo, perché e quali sono i vantaggi di cui potrai godere sin dai primi istanti.

Perché creare un account Amazon

Oggi creare un profilo su Amazon è fondamentale se si vuole accedere alla piattaforma di e-commerce più grande al mondo e usufruire degli enormi vantaggi che l’azienda ha da offrire sul suo sito principale.

Come anticipato, per prima cosa con un profilo attivo hai la completa gestione degli ordini effettuati. Puoi monitorare le spedizioni, gestire i resi e visualizzare lo storico degli acquisti.

Grazie all’algoritmo di Amazon, che sfrutta l’intelligenza artificiale con il suo motore di ricerca Rufus, hai inoltre modo di trovare più facilmente ciò che cerchi. Sia grazie ai consigli forniti nella homepage sia con query da digitare direttamente nella barra di ricerca.

Altra nota positiva la Lista dei desideri, ossia un elenco personalizzato in cui puoi salvare prodotti per acquisti futuri oppure condividerli con amici e parenti.

Avendo un profilo, puoi assicurarti il massimo della sicurezza che solo Amazon ha da offrire. I pagamenti sono sempre sicuri, con la protezione dei dati finanziari e le transazioni garantite. C’è poi il servizio clienti, con un supporto dedicato per poter risolvere problematiche legate a spedizioni o prodotti difettosi.

Tutti questi vantaggi sono completamente gratuiti. Se invece desideri, puoi attivare un abbonamento a Prime che include consegne rapide, Prime Video, Amazon Music, Prime Reading, uno spazio di archiviazione per le foto, eventi e sconti con Prime Day, Festa delle Offerte Prime e molto altro.

Come creare un account Amazon

Vediamo a questo punto come creare un account Amazon. L’operazione è piuttosto semplice e richiederà solo qualche minuto del tuo tempo.

Una volta aver inserito i tuoi dati personali e quelli di pagamento, potrai iniziare a navigare all’interno della piattaforma di e-commerce e fare gli acquisti che vuoi.

Da PC

L’opzione più comoda per poter creare un account su Amazon è procedere da PC. C’è un processo guidato che richiede solo pochi minuti.

Per prima cosa, apri un browser a tua scelta tra Chrome, Edge, Safari, Opera e poi vai sul sito web di Amazon. A questo punto, in alto a destra della homepage, troverai la voce “Ciao, Accedi - Account e liste”. Non devi cliccarci, ma semplicemente spostare il cursore del mouse per far apparire il menu a tendina.

Qui devi fare clic sulla scritta blu “Nuovo cliente? Inizia qui”, che trovi sotto il pulsante “Accedi”. Si aprirà dunque un nuovo modulo, dove inserire per prima cosa il tuo indirizzo email o un numero di cellulare. Amazon consiglia la prima opzione, per ricevere conferme d’ordine e codici di sicurezza.

Fatto ciò, inserisci il tuo nome reale, crea una password di almeno 6 caratteri e procedi. Dopo aver cliccato su “Continua”, Amazon ti invierà un codice di verifica OTP all’indirizzo email o numero di telefono inserito. Copialo, incollalo nella schermata dedicata e clicca su “Crea il tuo account Amazon”.

Da app

Anche tramite l’applicazione per smartphone, è possibile creare un account gratuito di Amazon in pochi minuti seguendo il procedimento guidato.

Per prima cosa, scarica e installa l’app tramite App Store su iOS o Play Store su Android. Completata l’installazione, aprila e troverai una schermata di benvenuto con diverse opzioni. Fai tap su “Creare un account” e poi inserisci il tuo numero di telefono o un indirizzo email. Fatto ciò, digita il tuo nome reale e poi una password di almeno 6 caratteri.

Dovrai poi toccare il pulsante “Verifica e-mail” o “Verifica numero di cellulare” e attendere il codice OTP, da inserire nell’app per poi confermare toccando il tasto “Crea il tuo account Amazon”.

Cosa fare dopo aver creato un account Amazon

Ora che hai completato la creazione del tuo account su Amazon, è giunto il momento di configurare il profilo al meglio per essere pronto con lo shopping online.

Per prima cosa, ti consigliamo di inserire un indirizzo di spedizione. Il primo che salvi sarà quello predefinito, ma potrai modificarlo prima di completare ogni acquisto qualora volessi che il tuo pacco arrivi in un altro punto, in un Amazon Locker o dove preferisci.

Per farlo, dal tuo profilo devi andare in Il mio account > Indirizzi e poi aggiungere dove vuoi ricevere gli ordini.

Come secondo step, aggiorna il metodo di pagamento e inserisci le informazioni di quello (o quelli) che utilizzerai. Oggi Amazon supporta le seguenti modalità:

Carta di credito, debito o prepagate Visa, Mastercard, American Express, Maestro, Nexi/CartaSi, PostePay, HYPE, Revolut;

Conto Corrente SEPA;

Bancomat Pay;

A rate;

In contanti;

Saldo account;

Buoni regalo.

Completata l’operazione, salva il metodo da te inserito e lo troverai sempre disponibile quando sarai nella fase di check-out prima di completare un acquisto.

Come ultimo step, ti consigliamo di migliorare la sicurezza del profilo. Per farlo, puoi attivare la verifica in due passaggi o una Passkey. In che modo? Dalle impostazioni del profilo, vai su “Accesso e sicurezza” e seleziona il metodo di protezione aggiuntiva che preferisci.

Come effettuare il passaggio a Prime gratis

Avere un account Amazon gratuito comporta già di per sé numerosi vantaggi, ma è chiaro che abbonarsi a Prime è la vera svolta se desideri usufruire di ogni strumento messo a disposizione dalla piattaforma di e-commerce.

Oggi il servizio è disponibile con i seguenti prezzi di listino:

Piano mensile a 4,99 euro al mese ;

; Piano annuale a 49,90 euro ;

; Piano per studenti o giovani dai 18 ai 22 anni a 2,49 euro al mese.

E se ne volessi usufruire gratuitamente? In realtà, c’è un modo per effettuare lo switch senza alcun costo aggiuntivo.

Anche oggi, Amazon propone infatti una prova gratuita di 30 giorni, una soluzione utile per poter provare tutti i vantaggi di Prime senza spendere un centesimo.

Ti basta visitare il sito ufficiale di Amazon Prime e fare clic sul tasto “Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni”. Se non lo hai già fatto, inserisci i dati di un metodo di pagamento valido e poi segui le istruzioni sullo schermo per completare l’operazione.

Al termine del periodo di prova, Prime si rinnoverà in automatico secondo i costi previsti. Ecco perché ti consigliamo di disattivare il rinnovo non appena hai completato l’iscrizione, potrai continuare ad usufruire dei vantaggi fino alla data di scadenza.

Per procedere, da PC vai sul sito di Amazon, passa il cursore su “Account e liste” e poi scegli ‘Il mio abbonamento Prime’. Fai clic su “Gestisci iscrizione” nella nuova pagina in alto a destra e poi seleziona “Termina l’iscrizione”.

Da App per smartphone, tocca l’icona dell’omino in basso, vai su “Il mio account” e poi scorri fino a “Impostazioni account”. Qui scegli “Iscrizione a Prime”, fai tap sul menu a tendina “Gestisci iscrizione” e infine su “Termina l’iscrizione”.