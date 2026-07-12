Come rinunciare all’eredità e quanto costa davvero

Sapere come si rinuncia all’eredità è fondamentale, perché questo strumento è previsto appositamente per tutelare i cittadini e le loro libertà. Nessuno può essere obbligato a ricevere un’eredità che non desidera, soprattutto considerando che potrebbe trovare a rispondere di debiti e altre obbligazioni. L’eventuale presenza di debiti non è comunque l’unico motivo per cui si potrebbe desiderare di rifiutare un lascito spettante, per legge o testamento che sia.

C’è chi preferisce evitare l’eredità perché il rapporto con il defunto non era dei migliori o semplicemente chi non avendo necessità economiche preferisce rinunciare in favore degli altri eredi. Insomma, i motivi per rinunciare sono dei più disparati, ma la legge non richiede una giustificazione, pertanto ognuno può fare le proprie valutazioni in modo completamente libero. Affinché la rinuncia sia immediatamente efficace e dia luogo a rapporti certi è necessario formalizzarla, senza aspettare che la possibilità di accettare si prescriva. In questo periodo è comunque possibile ripensarci e, in molti casi, anche revocare la rinuncia in caso di ripensamento.

Come ricordato recentemente dalla Cassazione, inoltre, la rinuncia non è facilmente superabile da atti che comporterebbero altrimenti l’accettazione tacita dell’eredità, irrevocabile e senza beneficio d’inventario. Chi desidera rinunciare, quindi, farebbe bene ad agire tempestivamente. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Cosa si intende per «rinunciare all’eredità»

La rinuncia all’eredità è un diritto di tutti i chiamati all’eredità, sia per successione legittima che testamentaria. In particolare, la rinuncia all’eredità è disciplinata dall’articolo 519 del Codice civile:

La rinunzia all’eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.

Ma quindi cosa si intende? Facciamo un passo indietro. Quando un soggetto ha diritto all’eredità, per testamento o successione legittima, ha lo status di chiamato all’eredità. Non è automaticamente erede, ma lo può diventare accettando l’eredità, pura e semplice oppure con beneficio d’inventario. I chiamati all’eredità possono però scegliere di rinunciare all’eredità, perdendo ogni diritto successorio ma anche ogni responsabilità rispetto a debiti e obbligazioni del defunto. Rinunciare all’eredità significa rifiutare la quota ereditaria in tutto ciò che comprende, debiti e crediti.

La legge ammette un’altra forma di rinuncia, detta onerosa. In questo caso, si cede la quota in favore di un erede o un altro avente diritto ricevendo un corrispettivo. Si tratta di una vera e propria vendita della quota ereditaria, che tuttavia passa attraverso l’accettazione implicita dell’eredità.

I termini per rinunciare all’eredità

La legge concede 10 anni di tempo ai chiamati all’eredità per decidere se accettarla o rinunciare, così come sancito dall’articolo 480 del Codice civile. Esistono tuttavia delle eccezioni:

la rinuncia può essere presentata entro 3 mesi se il chiamato all’eredità è in possesso di alcuni beni del defunto;

se il chiamato all’eredità è in possesso di alcuni del defunto; il tribunale, interpellato da un creditore del defunto o altro avente diritto, ha fissato un termine inferiore.

Al termine dei 10 anni, poi, la rinuncia si presume semplicemente e si perde la possibilità di ereditare. Bisogna comunque fare attenzione a non compiere nel frattempo alcun atto che possa configurare un’accettazione tacita. È quindi ovvio che in presenza di persone con interessi riguardo all’eredità, come i creditori del defunto, è fondamentale agire il prima possibile.

Di fatto, è sufficiente enunciare al cancelliere o al notaio la propria volontà, ma comunque non sono richieste particolari formalità nella scrittura della rinuncia. È sufficiente indicare con precisione i propri dati e quelli del defunto insieme alla volontà di rinunciare, informazioni che di norma devono essere compilate presso gli appositi moduli dei tribunali. Serve allegare la seguente documentazione:

documento di identità in corso di validità del rinunciante;

in corso di validità del rinunciante; certificato di morte del de cuius;

del de cuius; copia conforme del testamento , ovviamente se presente;

, ovviamente se presente; copia dell’autorizzazione fornita dal giudice tutelare, nei casi sopra enunciati.

Come fare per rinunciare all’eredità

È il Codice civile a delineare le modalità per effettuare della rinuncia, che al contrario dell’accettazione non può mai essere tacita. Per effettuare alla rinuncia il chiamato all’eredità deve presentare una dichiarazione formale in cui esprime la volontà di rinunciare all’eredità del defunto e renderla al notaio oppure al cancelliere del tribunale.

Se il chiamato all’eredità è minorenne la rinuncia dovrà essere formalizzata dai suoi genitori, tramite la richiesta al giudice tutelare che avrà l’ultima parola sulla questione. Il medesimo meccanismo si applica per gli incapaci e gli infermi. In queste situazioni è dunque indispensabile presentare un ricorso in tribunale, affinché il giudice possa verificare l’effettiva convenienza del minore, incapace o infermo. I chiamati all’eredità sottoposti ad amministrazione di sostegno dovranno invece rendere la dichiarazione con l’assistenza del proprio amministratore.

In ogni caso, l’atto di rinuncia deve indicare con precisione i dati del rinunciante, quelli del defunto e del ricevente (notaio o cancelliere a seconda dei casi). Oltretutto, è necessario dichiarare di non essere stato in possesso di beni ereditari e di non aver compiuto atti in qualità di eredi. Altrimenti, si sarebbe configurata un’accettazione tacita, che comporta la perdita del diritto di rinuncia.

Infine, affinché la rinuncia sia efficace non bisogna apporle termini, condizioni o limitazioni. Di pari passo, non è possibile rinunciare dietro corrispettivo, in quanto si configura un’accettazione e semmai la vendita dell’eredità. Così come l’accettazione riguarda l’intera quota spettante all’erede, anche la rinuncia non può essere parziale. Bisogna però ricordare che la rinuncia non ha effetto su eventuali legati ereditari, né su diritti diversi da quelli successori (come per esempio la pensione di reversibilità).

I tempi necessari

La rinuncia all’eredità ha validità immediata, purché rispetti la procedura e le caratteristiche previste dalla legge. In tal proposito, è bene ricordare che non è ammessa la rinuncia preventiva, priva di alcun valore legale. In altre parole, si può rinunciare all’eredità validamente soltanto dopo la morte del defunto.

Quanto costa rinunciare all’eredità

Il costo della rinuncia all’eredità varia a seconda della modalità prescelta. La rinuncia in tribunale ha un costo più contenuto rispetto all’atto notarile, infatti la spesa è formata da:

Il costo per la registrazione dell’atto stabilito dal tribunale, di solito pari a 200 euro ;

; la marca da bollo da 16 euro.

Quando la rinuncia viene curata dal notaio, invece, il costo complessivo che comprende l’onorario del professionista va intorno a 800 euro, ai quali si aggiungono comunque i costi del tribunale. La differenza di costo è naturalmente giustificata dal lavoro del notaio, indispensabile soprattutto per i patrimoni più ingenti o gli assi ereditari più complessi. Si ribadisce che si tratta di un’indicazione di massima, per il costo effettivo resta indispensabile fare affidamento al preventivo del professionista.

La località dello studio notarile, la complessità dell’eredità e il valore del patrimonio, eventuali certificazioni necessarie (come visure) e le consulenze fornite dal professionista possono far lievitare la spesa oltre i 2.000 euro. Se si rendono necessari degli accordi successori, la parcella aumenta ancora, non soltanto perché si presuppone una situazione più articolata ma anche e soprattutto perché il professionista dovrà essere molto esperto e preciso per aiutare a formalizzare accordi validi. Il caso Agnelli ne è l’esempio perfetto

leggi anche Quanto costa la rinuncia all’eredità e come risparmiare

Conseguenze della rinuncia all’eredità, quando conviene

Con la rinuncia all’eredità il chiamato all’eredità si esclude dall’asse ereditario, perdendo ogni forma di diritto successorio che gli era stato concesso dalla legge o dal testamento. In buona sostanza, il rinunciante non ha più il diritto ad acquisire i beni ereditari, ma nemmeno il dovere di pagare i debiti del defunto.

Per effetto della rinuncia, la quota ereditaria in questione viene divisa equamente tra i coeredi oppure indicata al soggetto che subentra per rappresentazione; altrimenti, se il testamento ha nominato un sostituto l’eredità del rinunciante spetta a quest’ultimo.

Di conseguenza, la rinuncia all’eredità conviene quando il patrimonio ereditario comprende debiti superiori al valore dei beni e dei crediti, costituendo di fatto una perdita economica per l’erede.

L’accettazione con beneficio d’inventario, infatti, è pressoché inutile in questi casi, in quanto l’intero patrimonio ereditario andrebbe perduto (escludendo i beni non pignorabili). In ogni caso, non sono richieste giustificazioni di sorta e si può rinunciare per qualsiasi motivo personale.

Revoca e impugnativa della rinuncia all’eredità

La rinuncia all’eredità non è necessariamente incontrovertibile, poiché la legge consente la revoca entro il termine di 10 anni. La revoca della rinuncia all’eredità è ammessa soltanto quando l’eredità non è ancora stata acquisita da altri eredi, sempre purché la revoca non arrechi pregiudizi a terzi che hanno acquistato i beni ereditari.

La rinuncia può anche essere impugnata dai creditori del rinunciante stesso (e non da quelli del defunto) entro 5 anni, a patto che:

Il patrimonio personale dell’erede sia insufficiente a coprire i debiti;

l’eredità comprenda più attivi che passivi.

In altre parole, non si può rinunciare all’eredità per evitare di soddisfare i propri creditori e pagare i debiti.