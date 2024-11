Come pagare bollo auto online; la procedura completa di questa comoda opzione a disposizione degli automobilisti italiani che intendono saldare la tassa applicata sulla proprietà di un qualsiasi veicolo a quattro ruote senza muoversi da casa.

Da anni in Italia è possibile pagare bollo auto online, risparmiando così del tempo prezioso visto che non sarà necessario recarsi in tabaccheria, in banca, in un’agenzia di pratiche auto abilitata o in un ufficio postale.

Il pagamento infatti può essere effettuato - semplicemente - tramite il proprio computer o smartphone dotati di una connessione internet.

Prima di vedere nel dettaglio la procedura completa, ricordiamo che il pagamento del bollo è obbligatorio - essendo una tassa sulla proprietà - anche qualora la propria vettura resti in garage durante tutti i dodici mesi dell’anno. Per accertarvi dell’effettiva data di scadenza e se rientrate nei casi di esenzione o meno, vi consigliamo la lettura della guida completa e aggiornata sulla tassa automobilistica.

Come si paga bollo auto online

Per prima cosa occore fare chiarezza su come si paga il bollo auto online. Il pagamento della tassa automobilistica avviene tramite la piattaforma digitale PagoPA.

Il bollo auto può essere pagato online tramite:

pagoBollo online (servizio online di ACI integrato con la piattaforma PagoPA);

(servizio online di ACI integrato con la piattaforma PagoPA); home banking o i servizi online del Prestatore di Servizi di Pagamento (riconoscibili dai loghi CBILL o PagoPA).

In alternativa al pagamento online, il bollo auto può essere pagato anche tramite:

gli sportelli ATM abilitati;

punti vendita aderenti alla piattaforma PagoPA (per esempio SISAL, Lottomatica, Banca 5, ecc.);

Uffici postali;

ACI e le agenzie di pratiche auto autorizzate e interconnesse alla piattaforma PagoPA.

Pagare bollo auto online con ACI

Il pagamento del bollo auto online può essere effettuato sul sito dell’ACI. Il servizio in questione si chiama BolloNET ed è disponibile per i residenti nelle Regioni e Province autonome convenzionate con l’Automobile Club d’Italia.

Ecco l’elenco completo delle Regioni e Province autonome in cui è possibile pagare il bollo auto usufruendo del servizio telematico messo a disposizione dall’ACI:

Abruzzo

Basilicata

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Lombardia

Liguria

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Umbria

Valle d’Aosta

Provincia autonoma di Bolzano

Provincia autonoma di Trento

Le Regione escluse sono Calabria e Veneto, ai cui residenti non è concesso di pagare il bollo online.

Il procedimento è facile e veloce. Per prima cosa bisogna accedere al sito ufficiale dell’ACI, individuare la sezione Servizi e cliccare sulla voce Bollo auto. Nella nuova pagina che si apre selezionare il pulsante rosso Calcola e paga il bollo online (si verrà reindirizzati a questo link).

Se in passato si era effettuata la registrazione al sito dell’ACI, basterà eseguire il login cliccando sul tasto Accedi o Registrati, inserendo le credenziali utilizzate al momento dell’iscrizione. In caso contrario, si può ugualmente continuare con l’operazione selezionando la voce Procedi inserendo manualmente i dati.

Il sistema chiederà di inserire il numero di targa, la categoria del veicolo e la Regione di competenza. Prima di proseguire pigiando sul tasto Vuoi pagare il bollo? verificare con attenzione il corretto inserimento dei dati, avendo un occhio di riguardo soprattutto per il numero di targa. In caso di errore, il servizio dell’ACI restituirà la schermata presente qui sotto.

Se i dati inseriti sono giusti, il sistema presenterà in automatico l’importo, offrendo all’automobilista l’opportunità di pagare il bollo online tramite la piattaforma pagoPA. L’utente non dovrà far altro che inserire i dati della propria carta di credito (o debito), come in un normale acquisto su una piattaforma di e-commerce, e attendere la conferma dell’avvenuta transazione.

Importante: in aggiunta all’importo del bollo auto, l’utente dovrà considerare un costo extra richiesto dal PSP (Prestatore di Servizi di Pagamento) utilizzato in fase di pagamento. L’elenco completo dei PSP attualmente attivi è scaricabile dal sito ufficiale pagoPa.

Pagare il bollo auto online con Bancoposta

I titolari di un conto BancoPosta possono pagare il bollo auto online semplicemente inserendo il numero di targa del veicolo e la Regione in cui risiedono. L’importo verrà detratto direttamente dal saldo disponibile del proprio conto corrente.

Il servizio BancoPosta online per il pagamento del bollo auto è accettato da tutte le Regioni, sia quelle convenzionate con l’ACI sia quelle che non lo sono (incluse dunque Calabria e Veneto). Anche Poste Italiane rientra nell’elenco dei Prestatori di Servizio di Pagamento associato alla piattaforma governativa pagoPA.

Per pagare il bollo auto con BancoPosta online si deve accedere alla propria area personale con le credenziali utilizzate durante la fase di registrazione al sito Poste Italiane. Eseguito il login, si va nell’area Pagamenti e da qui si seleziona la voce Bollo auto. Arrivati a questo punto, è sufficiente inserire il numero della targa e la Regione in cui si risiede. La commissione è pari a 1 euro.

Chi non possiede un conto correte alle Poste, può comunque pagare il bollo auto con PostePay (la carta prepagata di Poste Italiane) dal sito ufficiale a essa dedicata. In questo caso, è sufficiente la registrazione al sito e il possesso della carta PostePay ricaricata dell’importo richiesto per il pagamento della tassa automobilistica.

Nota: il pagamento del bollo auto è disponibile esclusivamente accedendo da computer al sito poste.it o al sottodominio postepay.poste.it. Non è invece possibile pagare tramite le app BancoPosta, PostePay o PosteMobile.

Pagare il bollo auto con l’internet banking

Il bollo auto può essere pagato anche tramite l’Internet Banking della propria banca, a patto che aderisca al sistema pagoPA. L’elenco completo è disponibile a questo indirizzo.

Ad esempio, se all’interno della pagina riservata dell’istituto bancario viene visualizzato il servizio CBILL, significa che la propria banca è idonea al pagamento del bollo auto accedendo all’internet banking. Infatti, CBILL è uno dei canali che aderisce alla piattaforma pagoPA.

Cliccando sul file in formato PDF qui sotto potete consultare tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento che hanno attivo CBILL.

Utilizzando il servizio CBILL, la commissione extra varia da istituto a istituto. La maggior parte degli istituti bancari consente di utilizzare tale funzione anche dall’app mobile disponibile per smartphone.

Pagare bollo auto online con le app

Le app di pagamento che permettono agli automobilisti di pagare il bollo auto online sono Bancomat Pay, Io, Satispay, Telepass Pay, PostePay e SisalPay.

Bancomat Pay

Bancomat Pay è l’app della società Bancomat. Può essere scaricata gratuitamente da Google Pay e App Store.

Le banche che offrono il servizio direttamente con l’app Bancomat Pay sono:

Banca di Asti

Banca Carige

Banca Mediolanum

Banca Popolare di Sondrio

Biver Banca

Banca Monte dei Paschi di Siena

Raiffeisen

Sparkasse

Questi sono invece gli istituti bancari che offrono il servizio Bancomat Pay con la propria app:

BNL

Credit Agricole

Hello Bank

Intesa Sanpaolo

Ubi Banca

UniCredit

Widiba

Per maggiori informazioni, vi invitiamo alla lettura della nostra guida su Bancomat Pay.

Satispay

Satispay aderisce al servizio pagoPA, dunque è idoneo per pagare il bollo auto online. A differenza di Bancomat Pay, Satispay è indipendente da qualsiasi carta di credito, banca o operatore telefonico.

La procedura di pagamento è semplice e immediata. Per prima cosa bisogna eseguire il login all’app, quindi si fa tap sulla sezione Servizi e si seleziona la voce Bollo auto e moto. Nella nuova schermata visualizzata inserire quindi il numero di targa, verificare se l’importo sia corretto e pigiare sul pulsante Paga.

Telepass Pay

Telepass Pay è l’app della società Telepass (facente parte del gruppo Atlantia). Così come Bancomat Pay e Satispay, anche Telepass Pay offre ai suoi clienti il servizio di pagamento del bollo auto da smartphone tramite l’app ufficiale scaricabile gratuitamente dal Play Store di Google e App Store.

La prima cosa da fare è aprire l’app, selezionare l’icona del menu in alto a sinistra e pigiare sulla voce Paga bollo veicolo. Ora bisogna fare tap sul pulsante Prosegui, quindi si seleziona il numero di targa e la categoria del veicolo per poi pigiare di nuovo su Prosegui. A questo punto, comparirà una schermata con il riepilogo del pagamento: dopo essersi accertati della correttezza di tutti i dati selezionare il tasto Conferma e Paga. La ricevuta del pagamento sarà disponibile entro pochi secondi nella sezione Archivio Transazioni dell’app.

SisalPay

Anche SisalPay aderisce alla piattaforma pagoPA, andando così ad aggiungersi alle altre app che consentono di pagare il bollo auto online. Oltre che dall’applicazione mobile, il servizio è disponibile anche sul sito ufficiale sisalpay.it.

I passaggi da compiere sono i seguenti: aprire l’app SisalPay, selezionare la voce Pubblica Amministrazione, inserire il tipo di veicolo e la targa, quindi selezionare la modalità di pagamento e confermare il tutto. La ricevuta della transazione viene resa disponibile entro pochi secondi nel proprio archivio.

Io

Anche tramite l’app Io è possibile pagare il bollo auto. I servizi offerti infatti permettono di calcolare e pagare le proprie tasse automobilistiche per i residenti nelle Regioni e nelle Province Autonome che cooperano con ACI per la gestione della tassa automobilistica.

Inoltre è possibile ricevere un promemoria in prossimità della scadenza del pagamento del Bollo Auto, un servizio questo per gli utenti i registrati almeno un mese prima della scadenza del pagamento.