Come funziona Alexa e cosa può fare davvero

Alexa è l’assistente vocale più conosciuto e utilizzato in assoluto. Di proprietà di Amazon, è basato su un cloud studiato per semplificare ogni attività quotidiana sfruttando l’ausilio dei comandi vocali.

In Italia, ha fatto il suo esordio nel 2018 e si è consacrato in breve tempo. Oggi è compatibile con decine di dispositivi e ha funzionalità sempre più avanzate. A maggior ragione dopo l’arrivo di Alexa+, una nuova generazione avanzata che offre interazioni ancor più naturali e una capacità d’azione più ampia.

Se vuoi saperne di più, in questa guida partiamo dalle origini di Alexa per poi spiegarti come funziona, cosa può fare davvero e quali sono le differenze con Alexa+.

Alexa è un’intelligenza artificiale sviluppata da Amazon, basata su cloud system e progettata per rispondere a comandi vocali, nonché svolgere una serie di compiti utili. Può interagire con gli utenti e dialogare con loro.

Lanciata per la prima volta nel novembre 2014 con l’Amazon Echo, Alexa è ora integrata in una varietà di dispositivi Amazon e non solo, tra cui altoparlanti di ultima generazione, smart TV, orologi e molto altro ancora.

Alexa è in grado di attivare concretamente prodotti e device di domotica e risponde operativamente alle richieste degli utenti, aiutandoli nelle azioni quotidiane. Nei fatti, è il corrispettivo Amazon di Siri e Google Assistant; è disponibile su altoparlanti intelligenti della linea Amazon Echo, nelle Fire TV Stick, nei tablet della linea Fire e su IOS e Android.

Come funziona Alexa

Alexa funziona utilizzando il riconoscimento vocale e l’intelligenza artificiale per comprendere e rispondere ai comandi degli utenti. Quando un utente pronuncia la parola «Alexa» seguita da un comando o una domanda, il dispositivo attiva i suoi microfoni e trasmette l’audio a un server remoto di Amazon.

Lì, l’audio viene analizzato e interpretato, e Alexa fornisce una risposta appropriata attraverso gli altoparlanti del dispositivo. Per utilizzare Alexa, è necessario configurare il dispositivo Echo tramite l’applicazione mobile Amazon Alexa e connetterlo a una rete Wi-Fi domestica.

Come attivare Alexa

Vediamo passo passo cosa bisogna fare per attivare e iniziare ad utilizzare Alexa:

per utilizzare Alexa bisogna configurare un dispositivo come smartphone, IOS o Android, pc o tablet, con o senza Amazon Echo, I dispositivi mobile sono quasi tutti supportati per Alexa;

poi basta scaricare l’app e seguire le istruzioni di base, sia per utilizzarla sul proprio telefono sia sulla gamma di device che la abilitano all’uso, come gli Echo;

e seguire le istruzioni di base, sia per utilizzarla sul proprio telefono sia sulla gamma di device che la abilitano all’uso, come gli Echo; una volta configurato Echo e personalizzato, per collegare Alexa all’iPhone o allo smartphone Android bisogna aprire il Bluetooth e associare il dispositivo come se fosse una cassa bluetooth.

bisogna aprire il Bluetooth e associare il dispositivo come se fosse una cassa bluetooth. per attivarla, infine, basta pronunciare “Alexa” ed effettuare la propria richiesta.

Possono essere scaricate diverse skill per impostare contenuti di volta in volta diversi che permettano ad Alexa di rispondere a diverse domande dell’utente.

Queste skill possono essere scelte attraverso un menu ricco di opzioni tra cui: Nuovi arrivi, Affari e finanza, Bambini e ragazzi, Casa intelligente, Cibo e bevande, Consultazione ed informazione, Film e TV, Giochi e quiz, Informazioni utili sulle città, Meteorologia, Musica e audio, Notizie, Produttività, Salute e benessere, Sport, Stili e tendenze, Umorismo e curiosità, Utility e Viaggi e trasporti.

leggi anche Alexa in questi luoghi diventa pericolosissima. Gli esperti hanno avvisato gli utenti

Cosa può fare Alexa

Alexa è oggi un ecosistema che si sviluppa e si migliora di giorno in giorno, sfruttando il sistema di machine learning e gli insegnamenti forniti dagli altri utenti.

Vediamo insieme quali sono le sue principali macro-funzioni e in che modo potrebbero tornarti utili nella vita di tutti i giorni.

Domotica e Smart Home

Il motivo per cui Alexa è stata brevettata e lanciata da Amazon è la domotica e la gestione della smart home. L’hub della piattaforma di e-commerce può venire sfruttata come cervello della casa, grazi al protocollo Zigbee e alla connessione Wi-Fi attiva.

Può diventare un sistema di controllo per luci e prese, grazie a dispositivi che – se collegati ad Alexa – possono venire gestiti in termini di accensione, spegnimento, regolazione dell’intensità e del colore per lampadine smart. Così come per la gestione del clima, con la temperatura che viene impostata tramite termostati smart.

A livello di sicurezza, Alexa può tornare utile per il monitoraggio delle telecamere, delle serrature intelligenti e dei sensori di movimento. Infine ci sono le routine, personalizzabili tramite app Alexa e che danno modo di creare sequenze automatiche. Basta impostare un singolo comando e, in automatico, una serie di azioni vengono compiute (es. luci spente, tapparelle abbassate e sveglia impostata).

Intrattenimento

Alexa nel tempo si è trasformata in un potente mezzo per l’intrattenimento domestico. In particolare grazie agli speaker Echo, grazie ai quali è possibile per esempio ascoltare musica o guardare film e serie TV (per i modelli con display).

Entrando più nel dettaglio, oggi Alexa dà modo di collegare un profilo Amazon Music, Spotify o Apple Music e riprodurre brani con un comando vocale. Lo stesso vale anche per radio e podcast tramite app TuneIn, così come per i video su modelli Echo Show (sono supportati Prime Video, Netflix e YouTube).

Infine, grazie all’integrazione con Audible Alexa ha una funzionalità per la lettura di audiolibri, in diverse tonalità di voce e modalità di narrazione.

Produttività

Se hai bisogno di un assistente in grado di gestire i tuoi impegni, Alexa ha ciò che fa al caso tuo.

Al suo interno, infatti, ci sono diversi strumenti per l’organizzazione personale. A partire dalla sincronizzazione dei calendari di Google e di Outlook, così che l’assistente possa leggerti gli appuntamenti del giorno al mattino.

Tramite comandi vocali, è anche possibile impostare timer multipli e sveglie personalizzate. Hai bisogno di liste di cose da fare? Anche per questo, Alexa può darti una mano. Infine, con il collegamento attivo a un profilo Amazon, si può fare shopping, ordinare e riacquistare prodotti.

Informazioni in tempo reale

Grazie all’accesso immediato al cloud, oggi Alexa è in grado di fornire informazioni in tempo reale di ogni genere.

Per esempio news e meteo, con un sommario quotidiano delle notizie più importanti del giorno e le previsioni locali di giornata o della settimana.

Ha anche accesso a grandi enciclopedie come Wikipedia ed è quindi in grado di rispondere a domande di cultura generale. Tra i suoi strumenti utili, traduzioni live e calcoli matematici.

Infine, riesce ad accedere ai database sul traffico per calcolare tempi di percorrenza in auto, moto o bicicletta.

Comunicazione

I modelli più avanzati di Echo dispongono di tool utili per potersi munire di funzioni comunicative tramite l’assistente vocale Alexa.

A partire dalle chiamate e dai messaggi. Echo e l’app Alexa permettono di effettuare chiamate vocali, ma solo verso altri dispositivi simili.

Molto utile la feature Drop-In, che dà modo di parlare istantaneamente con un’altra stanza della casa in cui c’è un dispositivo Alexa attivo.

Questo si collega alla funzionalità degli annunci, per registrare un messaggio vocale e riprodurlo in tutti gli altri speaker della casa (es. La cena è pronta).

Skill

Oltre alle funzionalità di base sopraelencate, Alexa può vantare le cosiddette Skills. Considerabili come delle applicazioni esterne, sviluppate da terze parti e scaricabili tramite uno Store dedicato, aiutano il cliente a rendere Alexa ancor più utile.

Ci sono skill per ordinare cibo con Just Eat, altre per giocare con simpatici quiz come Trival Pursuit, altre ancora per seguire allenamenti o sessioni di meditazione.

Quali sono i dispositivi compatibili con Alexa

Oggi Alexa è compatibile con migliaia di dispositivi di ogni genere, a partire da quelli proprietari Amazon per poi passare ai marchi di terze parti con supporto allo standard universale Matter.

Ovviamente il cuore pulsante rimane l’ecosistema Amazon, con tutti i modelli. Tra cui quelli annunciati al CES 2026 che supportano sia Alexa standard sia la nuova AI generativa Alexa+.

Parliamo quindi degli smart speakers con l’intera gamma Amazon Echo, dagli Echo Dot fino agli Echo Studio ed Echo Dot Max. E poi i smart display, ossia Echo Show 5, Echo Show 8, Echo Show 15 ed Echo Hub.

Fanno parte della lista anche i Fire TV Stick e la Fire TV Cube. Infine altri prodotti Amazon come i tablet Fire, i robot Amazon Astro e le telecamere di sicurezza Ring e Blink.

Oltre ai prodotti Amazon, ci sono migliaia di marchi di terze parti che – nel tempo – hanno integrato la compatibilità con Alexa grazie allo standard Matter.

Parliamo di sistemi per l’illuminazione quali lampadine, interruttori e strisce LED di Philips, Hue, TP-Link e Osram, elettrodomestici come frigoriferi, lavatrici, aspirapolveri di LG, Samsung e Bosch, climatizzatori come termostati intelligenti, sicurezza e centraline hub di Arlo, Ring, Philips Hue Bridge.

Infine, Alexa oggi non è solo un hardware fisico. Può venire sfruttato tramite l’app mobile Alexa per iOS e Android, in auto con Amazon Echo Auto o integrazioni dirette nei veicoli, smart TV con marche come Xiaomi o Fire TV integrata.

Quali sono le differenze tra Alexa e Alexa+

Alexa+ è un nuovo servizio lanciato negli Stati Uniti a marzo 2025 e che dovrebbe allargarsi al mercato italiano entro la fine del 2026.

Quali sono le differenze con Alexa Standard? La principale è l’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa, la quale garantisce interazioni più naturali, comprensione del contesto e capacità di eseguire anche azioni complesse.

Amazon Alexa è basato su comandi specifici e programmati, Alexa+ ha un agente AI avanzato. La versione base ha una comprensione limitata del contesto e gestisce solo singole richieste, mentre il plus ricorda le preferenze dell’utente.

Anche per la smart home, con Alexa+ è possibile sfruttare meglio la comprensione del testo. Se dici Ho freddo, l’assistente potrebbe accendere i riscaldamenti.

L’ultimo grande elemento che differenzia le due proposte è il prezzo. Alexa standard è gratuito e disponibile per tutti, Alexa+ è invece incluso nell’abbonamento Prime ma può venire attivato anche separatamente a 19,99 dollari al mese.