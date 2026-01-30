Come funziona Alexa e cosa può fare davvero

Alexa è un sistema sempre più diffuso, ma in pochi sanno realmente quali sono le sue potenzialità. In questa guida vediamo cos’è e come funziona davvero.
Alexa è l’assistente vocale più conosciuto e utilizzato in assoluto. Di proprietà di Amazon, è basato su un cloud studiato per semplificare ogni attività quotidiana sfruttando l’ausilio dei comandi vocali.
In Italia, ha fatto il suo esordio nel 2018 e si è consacrato in breve tempo. Oggi è compatibile con decine di dispositivi e ha funzionalità sempre più avanzate. A maggior ragione dopo l’arrivo di Alexa+, una nuova generazione avanzata che offre interazioni ancor più naturali e una capacità d’azione più ampia.
Se vuoi saperne di più, in questa guida partiamo dalle origini di Alexa per poi spiegarti come funziona, cosa può fare davvero e quali sono le differenze con Alexa+.
Cos’è Alexa?
Alexa è un’intelligenza artificiale sviluppata da Amazon, basata su cloud system e progettata per rispondere a comandi vocali, nonché svolgere una serie di compiti utili. Può interagire con gli utenti e dialogare con loro.
Lanciata per la prima volta nel novembre 2014 con l’Amazon Echo, Alexa è ora integrata in una varietà di dispositivi Amazon e non solo, tra cui altoparlanti di ultima generazione, smart TV, orologi e molto altro ancora.
Alexa è in grado di attivare concretamente prodotti e device di domotica e risponde operativamente alle richieste degli utenti, aiutandoli nelle azioni quotidiane. Nei fatti, è il corrispettivo Amazon di Siri e Google Assistant; è disponibile su altoparlanti intelligenti della linea Amazon Echo, nelle Fire TV Stick, nei tablet della linea Fire e su IOS e Android.
Come funziona Alexa
Alexa funziona utilizzando il riconoscimento vocale e l’intelligenza artificiale per comprendere e rispondere ai comandi degli utenti. Quando un utente pronuncia la parola «Alexa» seguita da un comando o una domanda, il dispositivo attiva i suoi microfoni e trasmette l’audio a un server remoto di Amazon.
Lì, l’audio viene analizzato e interpretato, e Alexa fornisce una risposta appropriata attraverso gli altoparlanti del dispositivo. Per utilizzare Alexa, è necessario configurare il dispositivo Echo tramite l’applicazione mobile Amazon Alexa e connetterlo a una rete Wi-Fi domestica.
Come attivare Alexa
Vediamo passo passo cosa bisogna fare per attivare e iniziare ad utilizzare Alexa:
- per utilizzare Alexa bisogna configurare un dispositivo come smartphone, IOS o Android, pc o tablet, con o senza Amazon Echo, I dispositivi mobile sono quasi tutti supportati per Alexa;
- poi basta scaricare l’app e seguire le istruzioni di base, sia per utilizzarla sul proprio telefono sia sulla gamma di device che la abilitano all’uso, come gli Echo;
- una volta configurato Echo e personalizzato, per collegare Alexa all’iPhone o allo smartphone Android bisogna aprire il Bluetooth e associare il dispositivo come se fosse una cassa bluetooth.
- per attivarla, infine, basta pronunciare “Alexa” ed effettuare la propria richiesta.
Possono essere scaricate diverse skill per impostare contenuti di volta in volta diversi che permettano ad Alexa di rispondere a diverse domande dell’utente.
Queste skill possono essere scelte attraverso un menu ricco di opzioni tra cui: Nuovi arrivi, Affari e finanza, Bambini e ragazzi, Casa intelligente, Cibo e bevande, Consultazione ed informazione, Film e TV, Giochi e quiz, Informazioni utili sulle città, Meteorologia, Musica e audio, Notizie, Produttività, Salute e benessere, Sport, Stili e tendenze, Umorismo e curiosità, Utility e Viaggi e trasporti.
Cosa può fare Alexa
Alexa è oggi un ecosistema che si sviluppa e si migliora di giorno in giorno, sfruttando il sistema di machine learning e gli insegnamenti forniti dagli altri utenti.
Vediamo insieme quali sono le sue principali macro-funzioni e in che modo potrebbero tornarti utili nella vita di tutti i giorni.
Domotica e Smart Home
Il motivo per cui Alexa è stata brevettata e lanciata da Amazon è la domotica e la gestione della smart home. L’hub della piattaforma di e-commerce può venire sfruttata come cervello della casa, grazi al protocollo Zigbee e alla connessione Wi-Fi attiva.
Può diventare un sistema di controllo per luci e prese, grazie a dispositivi che – se collegati ad Alexa – possono venire gestiti in termini di accensione, spegnimento, regolazione dell’intensità e del colore per lampadine smart. Così come per la gestione del clima, con la temperatura che viene impostata tramite termostati smart.
A livello di sicurezza, Alexa può tornare utile per il monitoraggio delle telecamere, delle serrature intelligenti e dei sensori di movimento. Infine ci sono le routine, personalizzabili tramite app Alexa e che danno modo di creare sequenze automatiche. Basta impostare un singolo comando e, in automatico, una serie di azioni vengono compiute (es. luci spente, tapparelle abbassate e sveglia impostata).
Intrattenimento
Alexa nel tempo si è trasformata in un potente mezzo per l’intrattenimento domestico. In particolare grazie agli speaker Echo, grazie ai quali è possibile per esempio ascoltare musica o guardare film e serie TV (per i modelli con display).
Entrando più nel dettaglio, oggi Alexa dà modo di collegare un profilo Amazon Music, Spotify o Apple Music e riprodurre brani con un comando vocale. Lo stesso vale anche per radio e podcast tramite app TuneIn, così come per i video su modelli Echo Show (sono supportati Prime Video, Netflix e YouTube).
Infine, grazie all’integrazione con Audible Alexa ha una funzionalità per la lettura di audiolibri, in diverse tonalità di voce e modalità di narrazione.
Produttività
Se hai bisogno di un assistente in grado di gestire i tuoi impegni, Alexa ha ciò che fa al caso tuo.
Al suo interno, infatti, ci sono diversi strumenti per l’organizzazione personale. A partire dalla sincronizzazione dei calendari di Google e di Outlook, così che l’assistente possa leggerti gli appuntamenti del giorno al mattino.
Tramite comandi vocali, è anche possibile impostare timer multipli e sveglie personalizzate. Hai bisogno di liste di cose da fare? Anche per questo, Alexa può darti una mano. Infine, con il collegamento attivo a un profilo Amazon, si può fare shopping, ordinare e riacquistare prodotti.
Informazioni in tempo reale
Grazie all’accesso immediato al cloud, oggi Alexa è in grado di fornire informazioni in tempo reale di ogni genere.
Per esempio news e meteo, con un sommario quotidiano delle notizie più importanti del giorno e le previsioni locali di giornata o della settimana.
Ha anche accesso a grandi enciclopedie come Wikipedia ed è quindi in grado di rispondere a domande di cultura generale. Tra i suoi strumenti utili, traduzioni live e calcoli matematici.
Infine, riesce ad accedere ai database sul traffico per calcolare tempi di percorrenza in auto, moto o bicicletta.
Comunicazione
I modelli più avanzati di Echo dispongono di tool utili per potersi munire di funzioni comunicative tramite l’assistente vocale Alexa.
A partire dalle chiamate e dai messaggi. Echo e l’app Alexa permettono di effettuare chiamate vocali, ma solo verso altri dispositivi simili.
Molto utile la feature Drop-In, che dà modo di parlare istantaneamente con un’altra stanza della casa in cui c’è un dispositivo Alexa attivo.
Questo si collega alla funzionalità degli annunci, per registrare un messaggio vocale e riprodurlo in tutti gli altri speaker della casa (es. La cena è pronta).
Skill
Oltre alle funzionalità di base sopraelencate, Alexa può vantare le cosiddette Skills. Considerabili come delle applicazioni esterne, sviluppate da terze parti e scaricabili tramite uno Store dedicato, aiutano il cliente a rendere Alexa ancor più utile.
Ci sono skill per ordinare cibo con Just Eat, altre per giocare con simpatici quiz come Trival Pursuit, altre ancora per seguire allenamenti o sessioni di meditazione.
Quali sono i dispositivi compatibili con Alexa
Oggi Alexa è compatibile con migliaia di dispositivi di ogni genere, a partire da quelli proprietari Amazon per poi passare ai marchi di terze parti con supporto allo standard universale Matter.
Ovviamente il cuore pulsante rimane l’ecosistema Amazon, con tutti i modelli. Tra cui quelli annunciati al CES 2026 che supportano sia Alexa standard sia la nuova AI generativa Alexa+.
Parliamo quindi degli smart speakers con l’intera gamma Amazon Echo, dagli Echo Dot fino agli Echo Studio ed Echo Dot Max. E poi i smart display, ossia Echo Show 5, Echo Show 8, Echo Show 15 ed Echo Hub.
Fanno parte della lista anche i Fire TV Stick e la Fire TV Cube. Infine altri prodotti Amazon come i tablet Fire, i robot Amazon Astro e le telecamere di sicurezza Ring e Blink.
Oltre ai prodotti Amazon, ci sono migliaia di marchi di terze parti che – nel tempo – hanno integrato la compatibilità con Alexa grazie allo standard Matter.
Parliamo di sistemi per l’illuminazione quali lampadine, interruttori e strisce LED di Philips, Hue, TP-Link e Osram, elettrodomestici come frigoriferi, lavatrici, aspirapolveri di LG, Samsung e Bosch, climatizzatori come termostati intelligenti, sicurezza e centraline hub di Arlo, Ring, Philips Hue Bridge.
Infine, Alexa oggi non è solo un hardware fisico. Può venire sfruttato tramite l’app mobile Alexa per iOS e Android, in auto con Amazon Echo Auto o integrazioni dirette nei veicoli, smart TV con marche come Xiaomi o Fire TV integrata.
Quali sono le differenze tra Alexa e Alexa+
Alexa+ è un nuovo servizio lanciato negli Stati Uniti a marzo 2025 e che dovrebbe allargarsi al mercato italiano entro la fine del 2026.
Quali sono le differenze con Alexa Standard? La principale è l’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa, la quale garantisce interazioni più naturali, comprensione del contesto e capacità di eseguire anche azioni complesse.
Amazon Alexa è basato su comandi specifici e programmati, Alexa+ ha un agente AI avanzato. La versione base ha una comprensione limitata del contesto e gestisce solo singole richieste, mentre il plus ricorda le preferenze dell’utente.
Anche per la smart home, con Alexa+ è possibile sfruttare meglio la comprensione del testo. Se dici Ho freddo, l’assistente potrebbe accendere i riscaldamenti.
L’ultimo grande elemento che differenzia le due proposte è il prezzo. Alexa standard è gratuito e disponibile per tutti, Alexa+ è invece incluso nell’abbonamento Prime ma può venire attivato anche separatamente a 19,99 dollari al mese.
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