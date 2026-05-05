Come funziona Alexa+, quanto costa e cosa cambia con l’AI generativa

Dopo mesi di test e di indiscrezioni, il 15 aprile 2026 Alexa+ entra ufficialmente a far parte dell’ecosistema di Amazon Italia. Una svolta per gli utenti, che potranno usufruire di un sistema con architettura basata sull’intelligenza artificiale generativa.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, Alexa+ è stata riscritta da zero per poter comprendere il linguaggio naturale e poter svolgere azioni reali per gli utenti.

In questa guida, ti spieghiamo nel dettaglio tutto quello che devi sapere su Alexa+ tra funzionalità, miglioramenti rispetto al passato, costi e dispositivi compatibili.

Alexa+ è la nuova generazione dell’assistente vocale di Amazon, costruito da zero su modelli linguistici avanzati per poter fornire risposte più conversazionali e con un maggior interesse di tipo personale.

Se in passato Alexa era un assistente che rispondeva a comandi isolati, ora Alexa+ è un sistema che agisce in maniera indipendente e che si integra con servizi e dispositivi.

Per poter lavorare, Alexa+ sfrutta una infrastruttura cloud di Amazon Bedrock. Il grande vantaggio è che può alternare modelli differenti durante le sessioni, così da poter scegliere per ogni situazione quello più adatto.

Cosa cambia rispetto alla vecchia Alexa

Ci sono numerose differenze rispetto a quella che era Alexa come l’abbiamo sempre conosciuta.

Per prima cosa, come detto, siamo di fronte a un sistema capace di intrattenere conversazioni naturali e continue. Cosa cambia nel pratico? Per esempio, non dovrai più ripetere la parola Alexa ad ogni domanda. Dopo una risposta, potrai ribattere a tua volta come se stessi parlando con un assistente personale.

Altra grande modifica riguarda la memoria. L’assistente è in grado di mantenere sempre attivo il contesto conversazionale, ricordando l’argomento da cui si è partiti e permettendo così di porre domande più spontanee.

E lo si potrà fare anche con più dispositivi. Se per esempio inizi una conversazione dal tuo speaker Echo in salotto e poi ti sposti in cucina con l’app Alexa sul tuo telefono, non sarà necessario riformulare la domanda da zero.

Oltre alle semplici domande, Alexa+ sarà anche in grado di agire. Tra le altre cose, infatti, l’assistente di Amazon acquisisce la capacità di agire nel pratico per effettuare acquisti, prenotare un ristorante, organizzare le tue vacanze, effettuare una chiamata e tanto altro.

Un altro elemento centrale riguarda la capacità di gestire più utenti contemporaneamente. Con la memoria che salva le voci e i volti, infatti, ogni risposta sarà adattata alla persona che usa Alexa in quel momento.

Infine, è stata introdotta la comprensione completa dell’italiano, comprese le espressioni locali, le abitudini e il senso dell’umorismo.

leggi anche Come cambiare voce ad Alexa?

Come funziona Alexa+

A livello di funzionamento, Alexa+ ha diverse novità utili. Per prima cosa, la smart home è stata potenziata e consente a milioni di dispositivi collegati di gestire la casa parlando in modo naturale. Se per esempio dici È buio, Alexa accenderà le luci.

Per lo shopping, Alexa+ può darti una mano creando liste in base alle tue esigenze. Stai organizzando una cena? L’assistente potrà generare un elenco di tutti gli ingredienti che ti servono e persino ordinali tramite Amazon.

Spazio anche alla musica e all’intrattenimento, sfruttando l’integrazione con Spotify, Apple Music e applicazioni con suggerimenti in base alle tue preferenze.

Tra le altre cose, Alexa+ ha la possibilità di analizzare i documenti che hai ricevuto via email o via app, così da estrarre le informazioni più importanti e usarle nel contesto di cui hai biosgno.

Non manca l’integrazione con servizi tutti italiani come The Fork, così da poter effettuare prenotazioni ai ristoranti che ti interessano sfruttando la tua voce.

Nelle prossime settimane, Alexa+ sarà disponibile anche via browser, così da poter sfruttare l’input testuale accanto a quello vocale e rendendo l’esperienza completa come mai prima d’ora.

Come funziona la privacy con Alexa+

Amazon ha voluto specificare da subito l’attenzione rivolta alla privacy degli utenti con Alexa+, in particolare per le normative GDPR in vigore nel mercato europeo.

L’assistente vocale avrà una dashboard dedicata alla privacy, in cui gli utenti potranno gestire autonomamente le proprie interazioni con Alexa+ in un unico posto.

C’è anche un pulsante per ascoltare ciò che l’assistente vocale ha registrato, quali sono i contenuti condivisi, modificare per quanto tempo vengono conservate le note audio ed eliminare registrazioni con un solo clic.

Sarà tutto accessibile sia tramite l’app di Alexa sia online sul sito ufficiale dedicato.

Quali sono i dispositivi compatibili con Alexa+

Secondo quanto dichiarato da Amazon, oltre il 90% dei dispositivi Echo attualmente presenti e attivi in Italia sono compatibili con Alexa+.

Ci sono però anche novità assolute, progettate proprio per sfruttare al massimo l’AI generativa. Figurano l’Echo Show 11, l’Echo Show 8, l’Echo Dot Max e l’Echo Studio, che integrano hardware più potenti e una capacità di elaborazione locale.

Ad essere escluse sono le versioni più datate come gli Echo Dot di prima generazione, gli Echo di prima generazione, gli Echo Plus di prima generazione, gli Echo Show di prima e seconda generazione e l’Echo Spot di prima generazione.

Almeno inizialmente, Alexa+ non è nemmeno compatibile con i tablet Fire e sui dispositivi con integrazione Alexa di terze parti. Nel corso del 2026, dovrebbe comunque venire allargato anche sul web e su altri device.

Come accedere ad Alexa+ in Italia

Per poter iniziare da subito ad usare Alexa+, ci sono oggi due strade disponibili.

La prima prevede l’acquisto di un nuovo dispositivo Echo compatibile, con Alexa+ che è incluso e accessibile subito.

In alternativa, anche per chi non acquista un dispositivo Amazon è possibile provare Alexa+ facendone richiesta all’indirizzo amazon.it/nuovalexa. Gli inviti vengono solitamente distribuiti in maniera progressiva.

Tutti i clienti idonei riceveranno una notifica via email o sul proprio dispositivo. Una volta ottenuto l’accesso, Alexa+ sarà disponibile su tutti i device compatibili associati all’account.

Quanto costa Alexa+

Alexa+ non è un servizio gratuito, ma sarà accessibile agli utenti interessati con un abbonamento dedicato.

Per il momento, in questa fase di accesso anticipato, è possibile provare il sistema a costo zero e costatarne tutti i vantaggi.

Dopo la prima fase di test, i clienti che già pagano un abbonamento ad Amazon Prime possono godere di Alexa+ inclusa tra i vari benefici, senza sovrapprezzo.

Una volta terminata la fase di test, Alexa+ sarà proposta a 22,90 euro al mese per i non abbonati al Prime. Chi invece continua a pagare la sottoscrizione mensile o annuale potrà godere senza costi aggiuntivi della versione avanzata di Alexa.