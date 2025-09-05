Come fare impresa in India, 5 consigli per l’internazionalizzazione

L’India rappresenta oggi uno dei mercati emergenti più dinamici e interessanti per le imprese italiane che intendono internazionalizzarsi.

Con oltre 800 aziende italiane già presenti sul territorio e un’economia in rapida crescita, il subcontinente indiano offre numerose opportunità in diversi settori, dal tech al manifatturiero.

Tuttavia, fare impresa in India richiede una conoscenza approfondita del contesto economico, culturale e normativo, nonché l’adozione di strategie mirate e il supporto di enti specializzati.

Ecco alcuni consigli e informazioni utili.

A testimonianza della solidità e della varietà degli investimenti italiani in India, tra i grandi gruppi italiani presenti spiccano nomi come FCA , Enel Green Power , Ferrero , Luxottica e Brembo .

Le principali aree di insediamento sono i poli industriali di Delhi-Gurgaon-Noida, Mumbai-Pune, Chennai e Bangalore, quest’ultima particolarmente nota per il settore IT e l’innovazione tecnologica. Cresce anche l’interesse verso regioni emergenti come Gujarat e Rajasthan, dove si registrano nuovi investimenti italiani.

Il governo indiano sta inoltre portando avanti riforme significative per favorire l’industrializzazione e la sostenibilità, con investimenti in settori chiave come Industria 4.0, infrastrutture, transizione energetica e tecnologie di frontiera.

Per avere successo, però, è fondamentale adottare un approccio strategico e flessibile , che tenga conto delle peculiarità culturali, normative e di mercato.

Come appena accennato, l’ India è una delle economie più in crescita al mondo e fare business nel Paese rappresenta quindi una grande opportunità per le aziende italiane che intendono espandersi.

Strumenti e supporto per l’internazionalizzazione in India

Per le PMI e le aziende italiane, il Gruppo Sistema Italia offre quindi un ampio ventaglio di strumenti per facilitare l’ingresso e lo sviluppo nel mercato indiano e sta continuando a rafforzare il proprio supporto alle imprese che vogliono investire in India.

Un esempio recente è l’apertura del primo ufficio SIMEST a New Delhi, presso l’ambasciata italiana, che rappresenta un presidio strategico per accompagnare le imprese italiane nel mercato indiano.

SIMEST, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e la Cassa Depositi e Prestiti, sta inoltre definendo una misura straordinaria per sostenere export e internazionalizzazione in India. Questa misura prevede finanziamenti agevolati per l’individuazione di nuovi clienti, consulenze per l’ingresso nel mercato, investimenti in innovazione, sostenibilità, digitalizzazione e capitale umano, oltre a supporto per commesse export.

Infine, è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra SIMEST, CDP e Invest India per promuovere e facilitare gli investimenti bilaterali.