Come evitare che l’intelligenza artificiale rubi il tuo lavoro

L’intelligenza artificiale ha stravolto completamente il mondo del lavoro. E spoiler: continuerà a farlo. Ci sono tantissime figure che stanno scomparendo, altre che sono state potenziate e altre ancora che nasceranno col passare degli anni. Una sorta di rivoluzione circolare che mette gli attuali lavoratori al centro, insieme alle aziende per cui si lavora.

Un recente rapporto di Deloitte rivela che le imprese sono costrette a ripensare i propri modelli operativi, con pratiche di gestione dei talenti e rapporto tra persone e tecnologia che non possono più essere gli stessi di qualche anno fa. Di fronte a questa rapida trasformazione, la domanda è: come ci si adatta per evitare di perdere tutto a discapito dell’AI?

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Perché l’AI potrebbe rubarti il lavoro

La paura di essere sostituiti dall’intelligenza artificiale è condivisa tanto dai dipendenti con contratti junior quanto dai manager di alto rango. Ne ha parlato Roberto Estrada, partner di Deloitte specializzato in Risorse Umane, secondo cui i posti di lavoro non spariranno da un momento all’altro. Semplicemente si trasformano e ne nascono di nuovi.

Ecco perché l’acquisizione di competenze emergenti diventa la miglior forma di protezione contro l’obsolescenza professionale. E per le aziende? Il discorso rimane lo stesso. Si sta spingendo verso percorsi di dialogo aperto con i propri dipendenti, per individuare insieme le competenze necessarie e per agevolare la formazione e lo sviluppo professionale.

Oggi la principale sfida organizzativa è quella di creare una collaborazione efficace tra persone e tecnologia. Per far sì che l’AI generi del valore, è necessario adottare un tipo di approccio in cui ogni segmento sia collaborativo. Una via quasi obbligatoria per ridurre attriti e scarsa fiducia degli umani verso gli strumenti di intelligenza artificiale.

Come evitare di perdere il posto

Per evitare che l’intelligenza artificiale sostituisca il tuo lavoro, quindi, la strategia migliore da adottare è imparare a usarla per diventare insostituibile. In che modo? Partiamo dalle soft skills, ossia le competenze puramente umane. L’AI oggi è una fonte enorme per elaborare dati, ma non possiede qualità come il pensiero critico, l’empatia, la negoziazione e la creatività pura. Sfruttare queste caratteristiche a proprio favore è un ottimo modo per avere una posizione di rilievo nei confronti dell’AI.

È al tempo stesso fondamentale imparare a utilizzare gli strumenti digitali. Prompt engineering, analisi dei dati, studi continui e automazione sono concetti diventati indispensabili per gran parte dei lavoratori.

Il grande consiglio degli esperti è quello di iniziare già da ora a riposizionare il proprio ruolo. L’esecuzione tecnica passerà in secondo piano una volta che l’AI sarà effettivamente radicata nel flusso lavorativo di tutti i giorni, quindi è bene pensare alla pianificazione strategica puramente umana. Diventa sempre più importante unire competenze di settori diversi per poter creare un profilo professionale unico. Infine, l’adattabilità: bisogna accettare il cambiamento e guidarlo, anziché subirlo passivamente.