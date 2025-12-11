La classifica dei 10 calciatori più pagati al mondo oggi

Chi sono i calciatori più pagati al mondo? Da tempo il mondo del calcio è sinonimo di ricchezza, e i dati più recenti confermano come a crescere in maniera esponenziale siano soprattutto gli stipendi dei top player, con cifre da capogiro dentro e fuori dal campo.

Del resto, il calcio da anni si è trasformato da sport a business, con i principali club al mondo controllati da fondi speculativi, emiri o magnati internazionali, facendo scomparire la figura del presidente-tifoso che un tempo caratterizzava anche il nostro Paese.

A fare chiarezza come sempre ci ha pensato Forbes, che nella sua classifica legata ai ricavi dell’anno 2025 dei calciatori più pagati ha preso in considerazione non solo gli stipendi, ma anche i guadagni legati a sponsor, pubblicità e attività extracalcistiche.

In testa si conferma Cristiano Ronaldo, primo miliardario nella storia del calcio, che secondo Forbes toccherà i 280 milioni di dollari complessivi (230 sul campo e 50 fuori dal campo).

Al secondo posto troviamo Lionel Messi, con 130 milioni di dollari totali, mentre il terzo gradino del podio è occupato da Karim Benzema, forte dei suoi 104 milioni garantiti dall’ultimo anno di contratto in Arabia Saudita.

La top 10 attuale vede l’ingresso di due giovanissimi, Lamine Yamal e Jude Bellingham, segnando l’inizio di un vero e proprio “ricambio generazionale” ai vertici del calcio mondiale. E anche quest’anno, ovviamente, non compare alcun italiano o giocatore del nostro campionato tra i calciatori più pagati: un dato che fotografa bene il momento del nostro calcio. Un tempo la Serie A era l’Eldorado dei grandi campioni, oggi invece il palcoscenico principale si è spostato altrove, tra Arabia Saudita, Premier League e Liga spagnola.

Calciatori più pagati al mondo: la classifica secondo i dati 2025

Stando ai guadagni complessivi - stipendi, vincite, sponsor e investimenti - questi sarebbero i dieci calciatori più pagati nell’anno 2025 in base alla classifica di Forbes stilata sugli incassi relativi allo scorso anno.

Atleta Nazionalità Squadra Guadagni sul campo* Guadagni fuori dal campo* Guadagni totali* Cristiano Ronaldo Portogallo Al Nassr 230 milioni 50 milioni 280 milioni Lionel Messi Argentina Inter Miami 60 milioni 70 milioni 130 milioni Karim Benzema Francia Al Ittihad 100 milioni 4 milioni 104 milioni Kylian Mbappé Francia Real Madrid 70 milioni 25 milioni 95 milioni Erling Haaland Norvegia Manchester City 60 milioni 20 milioni 80 milioni Vinicius Junior Brasile Real Madrid 40 milioni 20 milioni 60 milioni Mohamed Salah Egitto Liverpool 35 milioni 20 milioni 55 milioni Sadio Mané Senegal Al Nassr 50 milioni 4 milioni 54 milioni Jude Bellingham Inghilterra Real Madrid 29 milioni 15 milioni 44 milioni Lamine Yamal Spagna Barcellona 33 milioni 10 milioni 43 milioni

*Cifre in dollari

Cristiano Ronaldo è, quindi, per distacco nuovamente il calciatore più pagato al mondo in virtù del suo faraonico stipendio percepito dai sauditi dell’Al Nassr, ma il campione lusitano può contare anche su ingenti entrate che esulano dal calcio.

Per quanto riguarda le entrate diverse dagli stipendi o dalle vincite nei vari tornei, il numero uno sarebbe però Lionel Messi seguito poi proprio dal campione portoghese e da Kylian Mbappé, la stella francese che da anni sta scalando di prepotenza questa classifica.

Guardando al ranking aggiornato, salta all’occhio l’influenza araba sugli stipendi più esosi, anche se il Real Madrid è l’unico club che ne piazza ben tre tra i paperoni massimi del pallone.

Stipendi questi che appaiono fuori portata in Italia, visto che il calciatore più pagato della Serie A è lo juventino Dusan Vlahovic che guadagna “solo” 12 milioni a stagione (netti).

I guadagni faraonici di questi calciatori - ma anche le cifre dei loro colleghi più quotati sono da sogno - indicano chiaramente come il calcio sia letteralmente inondato da un fiume di denaro: per alcuni si tratterebbe di una bolla pronta a esplodere, per altri, invece, il pallone sarebbe ancora un solido business capace di poter generare ancora a lungo giri d’affari e profitti da capogiro.