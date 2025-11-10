Classe media, ecco quanto devi guadagnare per farne parte. Le nuove tabelle

Nel 2026 il governo intende sostenere la classe media attraverso un nuovo taglio dell’Irpef, che comporterà vantaggi in busta paga per chi percepisce un reddito superiore ai 28.000 euro annui. È proprio al cosiddetto “ceto medio” che la manovra guarda con maggiore attenzione, con l’obiettivo di ridurre il divario rispetto agli interventi degli ultimi anni, concentrati soprattutto sulle fasce più basse di reddito.

Ma davvero chi guadagna più di 28.000 euro può essere considerato parte della classe media? Convenzionalmente è questa la soglia individuata dal governo, che ha scelto come riferimento il secondo scaglione Irpef.

Tuttavia, la definizione tecnica di “ceto medio” è diversa, tanto che, secondo i dati più recenti contenuti nel report Istat “Condizioni di vita e reddito delle famiglie” relativo al biennio 2023-2024, la soglia per rientrare nella classe media è in realtà inferiore a quella che beneficia del taglio Irpef. Anche chi guadagna meno di 28.000 euro, infatti, appartiene a questa fascia.

A tal proposito, se almeno una volta ti sei chiesto chi fa parte della classe media, devi sapere che oggi questo concetto ha un significato diverso rispetto al passato. Se da una parte nell’Ottocento, il ceto medio si collocava tra borghesi e proletari, oggi la classificazione è di tipo quantitativo e tiene conto di parametri come la sicurezza economica e la capacità di mantenere un determinato stile di vita.

Più precisamente, l’Ocse considera appartenenti alla classe media coloro che hanno un reddito compreso tra il 75% e il 200% del reddito mediano nazionale. Quest’ultimo è il valore che divide la popolazione in due metà: il 50% guadagna meno e il restante 50% guadagna di più (da non confondere con il reddito medio).

Non basta quindi un’impressione personale per capire se si fa parte della classe media: occorre guardare ai numeri. E nel più recente report Istat si trova il valore aggiornato del reddito mediano, che consente di rispondere in modo preciso alla domanda su quanto bisogna guadagnare per rientrare nella classe media, tenendo naturalmente conto anche della composizione del nucleo familiare, elemento che incide in modo significativo sulla valutazione complessiva.

Cosa dice il report aggiornato

Prima di analizzare nel dettaglio reddito mediano e classe media in Italia, vediamo brevemente cosa ci dice l’ultimo aggiornamento Istat sulle condizioni di vita e reddito delle famiglie.

La cattiva notizia è che nel 2024 peggiora leggermente la situazione economica e sociale delle famiglie italiane, basti pensare che la quota di popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale sale al 23,1%, pari a circa 13,5 milioni di persone, rispetto al 22,8% dell’anno precedente. Si tratta di individui che vivono in famiglie con redditi molto bassi, in condizioni di grave deprivazione o con scarsa partecipazione al lavoro.

Il rischio di povertà rimane stabile al 18,9%, mentre resta pressoché invariata la quota di chi vive in grave deprivazione (4,6%). Aumentano però le famiglie in cui si lavora troppo poco: il 9,2% degli italiani vive in nuclei a bassa intensità lavorativa, con picchi tra giovani soli e monogenitori.

Il Mezzogiorno si conferma l’area più fragile (39,2% a rischio), mentre il Nord-Est è quella più stabile (11,2%). Le famiglie più numerose, quelle con almeno tre figli e i genitori soli sono tra le categorie più esposte. Cresce il disagio anche tra gli anziani che vivono da soli e tra chi vive di pensioni o sussidi, mentre migliora leggermente per chi ha un reddito da lavoro dipendente.

Sul fronte dei redditi, nel 2023 il reddito medio familiare sale nominalmente a 37.511 euro, ma cala in termini reali dell’1,6% a causa dell’inflazione. Le disuguaglianze aumentano: le famiglie più ricche guadagnano 5,5 volte più di quelle più povere. Il reddito mediano, cioè quello percepito dalla metà delle famiglie italiane, è di 30.039 euro annui.

Le perdite più significative si registrano tra le famiglie con reddito da lavoro, mentre crescono i redditi di chi vive di pensioni. I nuclei più vulnerabili restano gli anziani soli, i monogenitori e le famiglie con cittadini stranieri, soprattutto nel Mezzogiorno.

Quanto devi guadagnare per essere nella classe media in Italia

Alla luce delle suddette considerazioni, per rispondere alla domanda su chi appartiene alla classe media in Italia bisogna partire individuando il valore del cosiddetto reddito mediano.

Secondo il rapporto Istat sulle condizioni di vita e reddito delle famiglie 2023-2024, il reddito familiare netto mediano - esclusi gli affitti figurativi - è di 30.039 euro (mentre quello medio è di 37.511 euro), 2.310 euro al mese. Il che significa che la metà delle famiglie italiane si trova al di sotto di questa soglia, l’altra metà al di sopra.

Di conseguenza, dal momento che nella classe media rientrano le famiglie con reddito compreso tra il 75% e il 200% del suddetto importo, possiamo dire che in Italia ne fa parte chi guadagna (importo netto) tra i 22.529 e i 60.078 euro.

Di fatto, siamo sotto la soglia dei 28.000 euro, ossia dei destinatari dei vantaggi fiscali che scaturiranno dall’applicazione delle novità indicate nell’ultima legge di Bilancio. Solo una parte della classe media, quindi, viene tutelata dalla manovra, mentre chi guadagna meno di 28.000 euro può “consolarsi” con le misure di sostegno al reddito già introdotte negli anni scorsi.

Come cambia la classe media in base alle caratteristiche della famiglia

Va detto che il reddito mediano, e di conseguenza anche la forbice per essere nella classe media, cambia tanto in base alla condizione del principale percettore di reddito della famiglia quanto per le caratteristiche della stessa.

A tal proposito, ecco alcune tabelle che possono essere d’aiuto per capire qual è la soglia di riferimento nel vostro caso, così da definire se appartenete o meno alla classe media.

Iniziamo da quella che distingue i nuclei familiari sulla base dell’età della persona principale fonte di reddito. Qui, come possiamo vedere nella tabella seguente, la forbice per rientrare nella classe media aumenta progressivamente con il passare degli anni, fino a raggiungere l’apice tra i 55 e i 64 anni.

Dopodiché, complice il passaggio dallo stipendio alla pensione, la soglia torna ad abbassarsi (arrivando persino sotto a quella prevista per gli under 35).

Età del principale percettore di reddito Reddito mediano Italia Classe media Meno di 35 anni 28.001 euro Tra 21.001 e 56.002 euro 35 - 44 anni 33.459 euro Tra 25.094 e 66.918 euro 45 - 54 anni 34.972 euro Tra 26.229 e 69.944 euro 55 - 64 anni 35.108 euro Tra 26.331 e 70.216 euro 65 anni o più 24.710 euro Tra 18.533 e 49.420 euro

Un’altra distinzione che possiamo fare è quella tra nuclei con figli e senza figli.

Nel primo caso, quindi per le famiglie con almeno un minore, il reddito mediano è di 39.685 euro (quindi sono nella classe media le famiglie che guadagnano tra i 29.763 e i 79.370 euro), mentre per una coppia senza figli è molto più basso, pari a 35.479 euro (con classe media tra i 26.609 e i 70.958 euro).

Ma vediamo nel dettaglio come cambia la classe media a seconda del numero dei figli.

Figli in famiglia Reddito mediano Italia Classe media Senza figli 35.479 euro Tra 26.609 e 70.958 euro 1 figlio 39.734 euro Tra 29.801 e 79.468 euro 2 figli 40.207 euro Tra 30.155 e 80.414 euro 3 o più figli 38.440 euro Tra 28.830 e 76.880 euro

Infine, possiamo analizzare più specificatamente qual è la classe media in base a dove si abita. Come possiamo vedere successivamente, infatti, chi abita al Nord deve guadagnare molto di più rispetto a chi è residente al Sud o nelle Isole per poter essere considerato parte della classe media.