Cina-USA, accordo fatto? Non proprio, ecco perché

La notizia del giorno è che qualcosa di positivo forse si muove nella guerra commerciale USA-Cina: i funzionari statunitensi e cinesi riuniti da due giorni a Londra hanno dichiarato di aver trovato un accordo quadro che potrebbe portare a una tregua più solida, pur offrendo pochi segnali di una risoluzione duratura alle annose divergenze tra le due potenze rivali.

A conclusione di una maratona di contrattazioni, il Segretario al Commercio USA Lutnick ha affermato che i cinesi si sono impegnati ad accelerare le spedizioni di terre rare, essenziali per le aziende automobilistiche e di difesa statunitensi, mentre Washington ha promesso di contro un allentamento di alcuni propri controlli sulle esportazioni, il che suggerisce che sono stati fatti progressi su due delle questioni più spinose nei rapporti bilaterali.

Le delegazioni statunitense e cinese sottoporranno ora la proposta ai rispettivi presidenti. E, probabilmente, sarà proprio questa la prova da superare prima di poter dichiarare raggiunta un’intesa.

Secondo il Segretario al Commercio degli Stati Uniti l’accordo quadro costituisce il “fondamento” di quell’intesa raggiunta il mese scorso a Ginevra per allentare i dazi bilaterali di ritorsione che avevano raggiunto livelli a tre cifre.

Ma proprio l’accordo di Ginevra ha finora vacillato e ha generato un clima più teso, piuttosto che distensivo, con nuove accuse reciproche di infrazione della tregua e interventi da entrambe le parti per limitare il commercio.

Per questo, la prudenza è massima su questo accordo tra Cina e USA.

Cosa non quadra in queste dichiarazioni? La mancanza di dettagli concreti, secondo la maggioranza degli analisti.

Tutto può ancora succedere nella guerra commerciale, parola di esperti

Questo passo in avanti potrebbe impedire che l’accordo di Ginevra si sgretoli, ma fa poco per risolvere le profonde divergenze sui dazi unilaterali di Trump e sulle lamentele di lunga data degli Stati Uniti sul modello economico cinese guidato dallo Stato e dalle esportazioni.

“Le due parti hanno lasciato Ginevra con opinioni fondamentalmente diverse sui termini dell’accordo e avevano bisogno di essere più specifici sulle azioni richieste”, ha affermato Josh Lipsky, direttore senior del GeoEconomics Center dell’Atlantic Council a Washington. “Sono tornati al punto di partenza, ma è molto meglio che ripartire da zero”, ha aggiunto.

“Questo accordo è reso possibile dall’influenza reciproca delle due parti, non da principi comuni o interessi condivisi” ha affermato Scott Kennedy, consulente senior e presidente del consiglio di amministrazione per l’economia e il commercio cinese presso il Center for Strategic and International Studies di Washington, DC. “Le probabilità di ulteriori arresti e ripartenze sono piuttosto alte”.

“I mercati probabilmente accoglieranno con favore il passaggio dal confronto al coordinamento”, ha suggerito Charu Chanana, responsabile degli investimenti di Saxo Markets. “Non siamo ancora fuori pericolo: spetta a Trump e Xi approvare e far rispettare l’accordo”.

Se è vero che le due potenze stanno sperimentando più i danni che i vantaggi di questa disputa colpi di dazi e restrizioni, altrettanto chiaro è che Trump e Xi Jinping hanno trasformato questa guerra commerciale in una lotta di potere e influenza (anche personale). L’atteggiamento poco ortodosso del tycoon e la fermezza cinese nel difendere i propri interessi nazionali, entrambi spesso al di fuori di ogni pratica politica e diplomatica, non lascia tranquilli mercati e investitori.

Intanto, la disputa ha messo in luce il ruolo crescente dei controlli sulle esportazioni nella moderna guerra commerciale, dove l’accesso a metalli rari o a minuscoli microchip può conferire a un’economia un vantaggio su un’altra. Anche i funzionari commerciali europei e le case automobilistiche globali hanno lanciato l’allarme nelle ultime settimane per l’interruzione delle forniture dalla Cina, fondamentali per aerei da combattimento e veicoli elettrici.