Chi è stato il miglior presidente del Consiglio della seconda Repubblica? Partecipa al sondaggio

Chi è stato il miglior presidente del Consiglio della seconda Repubblica? Questo è il sondaggio che Money.it vuole proporre ai suoi lettori ora che in Italia, dopo il ricovero di Silvio Berlusconi, è in atto una sorta di dibattito sulla storia politica recente del nostro Paese.

Chi è stato il miglior presidente del Consiglio della seconda Repubblica? Di' la tua!

Del resto Silvio Berlusconi è stato il grande protagonista della seconda Repubblica, dando il via con la sua scesa in campo a quel bipolarismo centrodestra-centrosinistra che, fino all’avvento del Movimento 5 Stelle, ha segnato la vita politica nostrana.

In quasi trent’anni si sono alternati così a Palazzo Chigi ben dodici presidenti del Consiglio, con Berlusconi che è il recordman di permanenza visti i quattro governi che ha guidato ma nel Belpaese non sono mancati anche i governi tecnici o di larghe intese.

Lo scopo di questo sondaggio, che ricordiamo non ha un valore scientifico ma soltanto indicativo non essendo realizzato a campione, è quello di capire quale sia stato il miglior presidente del Consiglio durante questa seconda Repubblica.

Miglior presidente del Consiglio: il sondaggio

Questo sondaggio di Money.it arriva nel momento in cui a Palazzo Chigi, per la prima volta nella storia dell’Italia, è di stanza una donna: Giorgia Meloni. Prima di lei invece il centrodestra da solo ha governato sempre grazie a Silvio Berlusconi.

Nel centrosinistra invece c’è stata molta più varietà: inizialmente Romano Prodi e poi Massimo D’Alema, per arrivare poi al trittico Enrico Letta, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni. Il Movimento 5 Stelle invece è stato rappresentato da Giuseppe Conte, inizialmente un avvocato prestato alla politica.

Non sono mancati poi di certo i governi tecnici o di larghe intese, come quelli guidati da Lamberto Dini, Giuliano Amato, Mario Monti e per ultimo Mario Draghi.

Governi molto diversi tra di loro, che hanno dovuto attraversare crisi politiche, sociali ed economiche, per non parlare delle varie guerre e della recente pandemia che ha stravolto le nostre vite per due anni.

Una scelta di certo non facile visti i differenti contesti in cui hanno operato questi governi, ma che può essere indicativa per capire quale sia stato in fondo il presidente del Consiglio che più ha convinto i lettori.