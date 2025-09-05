L’eredità di Giorgio Armani: ecco da chi e come verrà suddiviso il patrimonio

Giorgio Armani si è spento il 4 settembre 2025, all’età di 91 anni, lasciando un vuoto difficilmente colmabile nel mondo della moda - e non solo - italiana e internazionale. Ma il celebre stilista aveva già da tempo messo ordine alla sua imponente eredità (sia patrimoniale che di stile e fama), lasciando chiare tracce delle volontà post mortem.

Universalmente riconosciuto come “Re Giorgio”, non era soltanto uno stilista, ma un simbolo di eleganza sobria e senza tempo, capace di definire un linguaggio stilistico riconoscibile in tutto il mondo. La sua morte apre inevitabilmente uno scenario delicato: cosa accadrà al suo immenso patrimonio economico e, soprattutto, chi prenderà le redini della Giorgio Armani S.p.A., una delle poche maison rimaste indipendenti nel panorama del lusso globale?

La normativa italiana in materia di successioni prevede regole precise, ma nel caso di Armani la situazione è peculiare: lo stilista non aveva figli e non era sposato, dunque non vi sono eredi diretti con diritti di legittima da tutelare. Ciò gli ha permesso di predisporre liberamente il proprio testamento, affiancandolo a uno statuto societario studiato per proteggere l’integrità del gruppo anche dopo la sua morte.

Il patrimonio lasciato in eredità non è solo materiale: oltre agli asset finanziari e immobiliari, Armani consegna al futuro un marchio che rappresenta un pezzo identitario e culturale del made in Italy, un “sistema di valori” fondato su sobrietà, coerenza e indipendenza imprenditoriale.

Il patrimonio e l'impero di Giorgio Armani Al momento della morte, il patrimonio di Giorgio Armani era stimato da Forbes in circa 11,5 miliardi di dollari, rendendolo il quarto uomo più ricco d'Italia e una delle figure di riferimento a livello globale nell'industria del lusso. Una ricchezza si fonda principalmente sulla Giorgio Armani S.p.A., la società che porta il suo nome e che egli fondò il 24 luglio 1975 insieme a Sergio Galeotti. Oggi, con oltre 8.700 dipendenti e un fatturato di 2,3 miliardi di euro registrato nel 2024, l'impero Armani ha costruito una solidità rara, soprattutto se si considera che è rimasto - come volontà imprescindibile dello stesso fondatore - un gruppo indipendente: non è stato inglobato in colossi come LVMH o Kering, né è mai stato quotato in Borsa. Una scelta precisa, che ha garantito ad Armani un controllo totale sulla sua creatura e, di conseguenza, sulla gestione dei profitti. Il marchio Armani si articola in diverse linee: la haute couture di Giorgio Armani Privé, l'eleganza formale di Giorgio Armani, la versatilità di Emporio Armani, fino alle proposte più accessibili come Armani Exchange. Questa stratificazione ha permesso allo stilista di coprire diverse fasce di mercato, raggiungendo sia l'élite del lusso che i consumatori giovani e cosmopoliti. Negli anni, il brand ha ampliato il proprio raggio d'azione includendo profumi, cosmetici, occhiali, accessori e perfino abbigliamento sportivo, con la linea EA7, legata a sponsorizzazioni olimpiche e a discipline come il basket e il calcio (di pochi giorni fa era la notizia di una partnership con Juventus). Accanto alla moda, Armani ha costruito un vero impero nel settore hospitality: gli Armani Hotels a Milano e Dubai rappresentano la traduzione architettonica - e di lifestyle - della sua filosofia estetica. Non meno rilevante è l'investimento nell'arredamento e nel design di interni. A tutto questo si aggiunge la proprietà della squadra di basket Olimpia Milano, uno dei club più prestigiosi in Europa (insieme alla Virtus Bologna, l'unica italiana che disputa l'Eurolega), che ha beneficiato nel tempo non solo di investimenti economici, ma anche dell'immagine e del branding di Armani stesso. Dal punto di vista finanziario, i numeri testimoniano una gestione accorta. Dal 2021 al 2024, il gruppo ha generato quasi 600 milioni di utili, reinvestendo gran parte dei ricavi in progetti di espansione e consolidamento. Nel 2024, nonostante il rallentamento globale del lusso (-5% nei ricavi rispetto al 2023), Armani ha raddoppiato gli investimenti, portandoli a 332 milioni di euro, per sostenere la ristrutturazione delle boutique di Milano, Parigi e New York e potenziare l'e-commerce, settore che lo stilista aveva deciso di internalizzare. Un elemento distintivo è stato il rifiuto ostinato di Armani di cedere a logiche di acquisizione o di quotazione in Borsa. Una scelta che gli ha permesso di preservare una governance compatta e una coerenza stilistica, ma che rende oggi più complessa la valutazione di mercato del gruppo. Tuttavia, proprio questa indipendenza costituisce parte del valore ereditato: Armani non lascia un brand inglobato in un conglomerato, ma una maison con regole proprie, capace di definire da sé le proprie strategie.

Chi sono gli eredi di Giorgio Armani? Come detto, l'assenza di figli o di un coniuge pone Giorgio Armani in una situazione ereditaria particolare. In Italia, in questi casi, gli eredi legittimi sono i parenti più prossimi, e nel caso dello stilista questo nucleo è rappresentato dalla sorella Rosanna e dai tre nipoti. Ma, oltre ai legami familiari, Armani aveva predisposto un sistema di successione che coinvolge anche figure manageriali e istituzionali di sua fiducia. La sorella Rosanna Armani, 86 anni, è stata una figura cruciale nei primi anni della maison, soprattutto nello sviluppo di Emporio Armani, la linea più giovane e sperimentale. Suo figlio, Andrea Camerana, classe 1970, è entrato nel consiglio di amministrazione del gruppo nel 2007 e rappresenta un anello di congiunzione tra la famiglia Armani e quella Agnelli: il padre, Carlo Camerana, era infatti cugino di Giovanni e Umberto Agnelli. Andrea è sposato con la cantante Alexia, ed è considerato uno dei possibili protagonisti del futuro assetto societario, soprattutto per il suo profilo imprenditoriale e istituzionale. Accanto a loro, ci sono le due nipoti, figlie del fratello Sergio scomparso anni fa: Silvana Armani, 69 anni, e Roberta Armani, 54. Silvana ha trascorso oltre quarant'anni accanto allo zio, diventando il suo braccio destro creativo nelle collezioni femminili. Giorgio stesso l'ha definita la custode ideale del suo stile, per la capacità di interpretare e perpetuare quella filosofia estetica fondata su sobrietà ed eleganza. Roberta, invece, ha avuto un ruolo fondamentale nelle relazioni pubbliche: responsabile dei rapporti con le star, è riuscita a portare Armani sulle passerelle del cinema internazionale, stringendo legami con Hollywood e con il mondo della musica. La sua capacità di comunicare il brand al di fuori del settore strettamente moda la rende una figura chiave per l'immagine futura della maison. Tra le figure non familiari ma considerate "di famiglia" spicca Pantaleo Dell'Orco, 72 anni, storico collaboratore e amico personale di Armani. Manager di lungo corso e consigliere delegato del gruppo, ha guidato per anni le collezioni maschili ed è sempre stato al fianco dello stilista nelle decisioni strategiche. Molti osservatori lo considerano un "erede morale" e un punto fermo della futura governance. Infine, un ruolo centrale è destinato alla Fondazione Giorgio Armani, creata nel 2016 con l'obiettivo di salvaguardare la governance e impedire che il gruppo venga smembrato o acquisito da grandi conglomerati internazionali. Inizialmente titolare di una quota simbolica, la Fondazione dovrebbe acquisire ora maggior peso secondo le disposizioni testamentarie, diventando il garante di quei "principi fondanti" che Armani ha inserito nello statuto: reinvestimento degli utili, prudenza nelle acquisizioni, coerenza stilistica, indipendenza. Il testamento di Armani, che verrà aperto ufficialmente nei prossimi giorni, definirà nel dettaglio le quote e i beneficiari, ma già oggi appare chiaro come lo stilista abbia voluto predisporre un sistema articolato per evitare scontri familiari e garantire una transizione ordinata, anche per il bene delle diverse realtà aziendali.