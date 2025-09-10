ChatGPT debutta al cinema. In arrivo un film firmato OpenAI

Prima o poi, questo momento sarebbe arrivato. E adesso è ufficialmente realtà. OpenAI realizzerà un film d’animazione utilizzando esclusivamente l’intelligenza artificiale. Il lungometraggio prodotto dalla startup statunitense di Sam Altman si chiama “Critterz” e dovrebbe uscire nelle sale di tutto il globo nel 2026.

Le reazioni non sono state - ovviamente - tutte positive. L’utilizzo dell’AI è uno dei temi più caldi e controversi al centro delle proteste dei lavoratori del mondo dello spettacolo, preoccupati che l’intelligenza artificiale possa compromettere o, nelle ipotesi peggiori, eliminare i posti di lavoro nell’industria audiovisiva.

Il primo film d’animazione realizzato con ChatGPT

L’ideatore di “Critterz” è Chad Nelson, un creativo di OpenAI. Il film è un’evoluzione di un cortometraggio dello stesso titolo che venne realizzato da Nelson nel 2023 con l’ausilio di Chat GPT e DALL·E, il generatore di immagini AI dell’azienda. L’opera ha avuto grande successo ed è stata selezionata in alcuni tra i festival cinematografici più prestigiosi, come il Tribeca Film Festival e Cannes Lions.

La storia di “Critterz” segue le avventure di un gruppo di creature della foresta che, in seguito all’invasione del loro villaggio, intraprendono un viaggio per riconquistare le loro case.

Secondo il Wall Street Journal, il budget per “Critterz” si aggira intorno ai 30 milioni di dollari e verrà realizzato nell’arco di nove mesi, delle tempistiche estremamente ridotte rispetto a quelle dei film d’animazione tradizionali che, normalmente, impiegano tre anni per essere completati. L’obiettivo di OpenAI e delle società di produzione coinvolte - l’inglese Vertigo Film e la statunitense Native Foreign - è quello di presentare l’opera al Festival di Cannes 2026, con una conseguente uscita nelle sale cinematografiche nella seconda metà dell’anno.