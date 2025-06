Chi è Sam Altman, il fondatore di OpenAI (ChatGPT)? Ecco quanto ha guadagnato finora

Il nome di Sam Altman è ormai inevitabilmente associato all’intelligenza artificiale: come CEO e co-fondatore di OpenAI, l’azienda che ha lanciato ChatGPT, ha rivoluzionato il settore tech e il nostro modo di interagire con la tecnologia. Ma chi è davvero Sam Altman? Qual è il percorso che lo ha portato a guidare una delle realtà più innovative al mondo e, soprattutto, quanto ha guadagnato finora? Ripercorriamo la sua biografia, le tappe della sua carriera e la composizione del suo patrimonio, che sorprendentemente non deriva direttamente da OpenAI.

Dall’infanzia alla Silicon Valley: la carriera di un imprenditore seriale

Sam Altman nasce a Chicago nel 1985 e cresce a St. Louis, nel Missouri, in una famiglia ebraica. Fin da piccolo mostra una spiccata passione per la tecnologia: riceve il suo primo computer a otto anni e, dopo il liceo, si iscrive a Stanford per studiare informatica, abbandonando però gli studi nel 2005 per fondare la sua prima startup, Loopt, una piattaforma di social networking basata sulla geolocalizzazione. L’azienda ha raccolto oltre 30 milioni di dollari di investimenti, ma è stata acquisita nel 2012 da Green Dot Corporation per 43,4 milioni di dollari.

Il vero salto di qualità arriva con l’ingresso in Y Combinator, il più importante acceleratore di startup della Silicon Valley. Altman, presidente dal 2014 al 2019, contribuisce al successo di aziende come Airbnb, Dropbox e Stripe, ampliando la portata del fondo con nuovi strumenti finanziari e di ricerca.

Sempre nel 2019 diventa CEO di OpenAI, la società nata come organizzazione no-profit con l’obiettivo di sviluppare un’intelligenza artificiale sicura e accessibile. Sotto la sua guida nascono progetti rivoluzionari come DALL-E, Sora e soprattutto ChatGPT, che hanno portato l’AI generativa al centro del dibattito globale.