Cos’è Reddit e come funziona: la guida completa

Milioni di utenti connessi, comunità per ogni tipo di interesse, conversazioni che non finiscono mai: Reddit è questo e tanto altro. A metà tra un social network e una piattaforma di discussione, può essere definito come una sorta di social news aggregator.

Esploso anni fa negli Stati Uniti, col tempo ha saputo espandersi e crescere anche in Italia. Tanto che sempre più utenti sono decisi a crearsi un account personale. E potrebbe essere proprio questo il motivo che ti ha fatto chiedere: ma Reddit, nello specifico, che cos’è?

Se vuoi toglierti ogni dubbio e avere una panoramica completa di tutto quello che puoi fare sulla piattaforma e sui motivi che la hanno fatta diventare così popolare, allora leggi questa guida e sarai pronto per sbarcare nell’universo di Reddit.

Cos’è Reddit Nato da un’idea di Alexis Ohanion e Steve Huffman, che hanno unito le forze coi due sviluppatori Christopher Slowe e Aaron Swartz, Reddit è un servizio web nato nel lontano 2005 e ancora oggi attivissimo. Per comprendere al meglio il concetto su cui si fonda la piattaforma, è bene partire proprio dal suo nome. Che deriva da Read it, ossia la sua principale funzione di lettura e risposta alle discussioni più in voga. E a darci una mano ci pensa anche il motto voluto dai creatori: The Front Page of the Internet, la prima pagina di internet. Una volta aver effettuato il login, si viene infatti catapultati in un aggregatore di notizie e discussioni di ogni genere. Dalle news di giornata a immagini e video, passando per i thread e via dicendo. Se a primo impatto può sembrare tutto confusionario, imparando come sfruttare a pieno gli strumenti e come entrare in contatto con redditors che hanno interessi comuni ai tuoi, si fa tutto più semplice. Come iscriversi a Reddit Se hai deciso di entrare nel mondo di Reddit, allora la prima cosa che devi fare è iscriverti. In che modo? Ti basta accedere alla pagina principale del servizio e poi fare clic su “Accedi”. Se non hai già un profilo attivo, allora potrai decidere se registrare un account con il tuo numero di telefono, con Google, con Apple o inserendo email e password. Una volta aver scelto il tuo username e la tua immagine del profilo, ti ritroverai davanti al primo vero passaggio utile per costruire una homepage di Reddit che sia perfettamente incline ai tuoi interessi. Ossia la scelta dei Subreddit e delle Community a cui iscriverti.

Cosa sono i Subreddit I subreddit altro non sono che delle comunità in cui si riuniscono utenti che hanno un interesse in comune. Può essere una serie TV, una squadra di calcio, un brand di scarpe, il governo di una nazione e via dicendo. Ognuno di essi è contrassegnato da una dicitura che inizia con r/ e prosegue col nome del subreddit vero e proprio (es. r/seriea, r/italy, r/nike). Una volta averne trovato uno di tuo interesse, ti basta premere su “Unisciti” per entrarne a far parte. L’interfaccia è molto semplice e ti permette di muoverti in totale autonomia, sia come utente attivo che passivo. Come creare un post Se vuoi creare un post, ti basta premere sul pulsante “Crea un post”. Dopodiché ti verrà mostrata una seconda schermata, dove avrai la possibilità di scrivere un testo, aggiungere foto e video, link e persino sondaggi. Una volta concluso il tutto, premendo su “Pubblica” molto probabilmente il tuo contenuto sarà già pubblico. Ma attenzione, perché alcuni subreddit richiedono l’approvazione di un moderatore prima di inviare il post online. Come si può pubblicare un post, al tempo stesso è consentito interagire con i contenuti pubblicati da altri redditors. E anzi, è proprio questo il motore su cui si basa l’intero servizio, garantire un ecosistema in costante movimento. Per pubblicare un commento, ti basta premere sulla voce “Commenti” in basso. Qui potrai leggere le risposte delle altre persone o lasciare la tua personale. Ma non solo, perché c’è anche una terza possibilità di interazione: lasciare un upvote o un downvote. leggi anche Threads, cos’è, come funziona e come si usa

Cosa sono gli upvote e i downvote Un’altra delle funzionalità che hanno reso Reddit così popolari sono gli upvote e i downvote. Cosa sono? Dei semplici segni di apprezzamento o di disprezzo di un determinato contenuto. Che può essere un semplice post, un commento, una risposta e via dicendo. Di fianco ad ogni elemento reso pubblico su Reddit, troverai una freccia verso l’altro e una verso il basso. Per esprimere la propria opinione, tutto quello che bisogna fare è premere sulla freccia in sù in caso di upvote e sulla freccia in giù se si vuole dare un downvote. A cosa serve tutto questo? Oltre che a dare una possibilità in più per dire la propria in maniera istantanea, il sistema di votazione in questione contribuisce al cosiddetto karma. Cos’è il karma Il karma è un sistema di valutazione che viene assegnato ad ogni singolo post e a tutti i redditors che pubblicano contenuti sulla piattaforma. Può essere intesa come un’etichetta di affidabilità di un utente o di veridicità di una notizia, ma anche solo come un elemento utile per indicare i contenuti virali della giornata. In molti casi, soprattutto per i più grandi subreddit e per i redditors più popolari, avere un karma alto rappresenta uno status quo in piena regola. Superata una certa soglia di punteggio, si può vantare una certa autorevolezza che verrà riconosciuta dall’intera community. Chiaramente, il sistema di calcolo si basa tutto sugli upvote e sui downvote. E anche Reddit tiene spesso in considerazione i numeri registrati, come se si trattasse di segnalazioni da parte degli alri utenti. Se per esempio un commento ha ricevuto un numero molto alto di voti negativi, ecco che il sistema va in automatico ad oscurare ciò che è stato scritto. Tenendo visibile esclusivamente il nome della persona che è intervenuta nella discussione. Al tempo stesso, una comunità o un contenuto con un karma molto alto ottiene maggior visibilità. Tanto da arrivare, nel migliore dei casi, anche nelle homepage che non sono iscritte al subreddit o non seguono il redditor in questione.