Champions League, quanto hanno guadagnato le italiane: il Napoli supera l’Inter

Champions League, quanto hanno guadagnato le italiane? Sono state poche le gioie per le italiane in questa edizione della ex Coppa Campioni, l’ultima prima dell’avvio del nuovo format che rivoluzionerà anche Europa e Conference League.

Le squadre del nostro campionato impegnate nella Champions League 2023/2024 sono state Napoli - campione d’Italia -, Inter, Milan e Lazio. Nessuna però è riuscita ad approdare ai quarti di finale.

L’Inter è stata sconfitta ai rigori dall’Atletico Madrid, mentre Napoli e Lazio dopo la buona gara di andata sono crollate nel match di ritorno degli ottavi di finale rispettivamente contro Barcellona e Bayern Monaco.

Peggio è andata al Milan che non ha superato la fase a gironi, ma il terzo posto conseguito nel raggruppamento ha garantito ai rossoneri il passaggio in Europa League dove ora è ancora in corsa per la finale di Dublino.

Nonostante questo i guadagni delle squadre italiane che sono state impegnate in questa Champions League sono stati più che buoni, con il Napoli che ha messo in cassa più di tutti superando anche l’Inter in questa speciale classifica.

Champions League 23/24: i guadagni delle italiane

Se lo scorso anno le italiane sono state grandi protagoniste in Champions League - Inter in finale, Milan in semifinale e Napoli ai quarti -, quest’anno i club della nostra Serie A non sono state all’altezza delle aspettative.

A marzo di conseguenza già si può indicare con una sostanziale certezza a quanto siano ammontati gli incassi per Napoli, Inter, Milan e Lazio, derivanti dalla loro partecipazione alla Champions League 23/24.

Il montepremi totale di questa edizione della Champions è di 2,02 miliardi: oltre ai premi derivanti dai risultati sul campo, ci sono poi le due voci market pool e ranking storico.

Escludendo dal conto gli incassi derivanti dal botteghino, ecco nel dettaglio quanto hanno guadagnato le squadre italiane grazie alla Champions League.

Napoli - 69,39 milioni

- 69,39 milioni Inter - 65,58 milioni

- 65,58 milioni Lazio - 60,87 milioni

- 60,87 milioni Milan - 48,03 milioni

La squadra italiana che ha guadagnato di più è il Napoli, con lo Scudetto vinto la scorsa stagione che gli ha garantito la fetta più ampia del ranking storico e del market pool.

Il passaggio agli ottavi di finale poi ha determinato la sostanziale differenza tra Napoli, Inter e Lazio rispetto al Milan, ma i rossoneri adesso possono rimpinguare ulteriormente le loro casse grazie al passaggio in Europa League.