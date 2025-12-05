Carrefour Italia passa a New Princes. Ecco come sta cambiando la GDO italiana

L’ufficializzazione della vendita della rete di supermercati Carrefour Italia a New Princes è un importante momento di sviluppo del mercato italiano della grande distribuzione industriale e, rispetto ad operazioni passate come l’acquisto da parte di Conad dei punti Auchan in Italia nel 2019, la valenza industriale predomina sull’effetto di ottimizzazione e organizzazione immobiliare.

New Princes, che riporterà in auge il marchio Gs, con 200 milioni di investimento uniti al contributo di 245 milioni di euro di Carrefour per velocizzare l’uscita dall’Italia integrerà una filiera trasversale e potrà costruire, in prospettiva, economie di scala. Il player da oltre 3,5 miliardi di euro di fatturato celebre soprattutto per il possesso del brand Plasmon, potrà sostanzialmente raddoppiare il suo giro d’affari creando un sistema complementare che metterà sotto lo stesso tetto la produzione alimentare e la distribuzione. In sostanza, dunque, la linea che detta New Princes è quella di un settore di grande distribuzione organizzata sempre più chiamato a fare efficienza interna e a dover difendere i propri margini di profitto con investimenti attivi.

Negli ultimi anni, in un contesto di rinnovata e aggressiva inflazione, di rincari energetici e di compressione del potere d’acquisto, alla Gdo è stata posta una profonda domanda sociale e politica circa l’opportunità di non “rilasciare” eccessivamente l’effetto del carovita sulla grande massa della popolazione. [...]