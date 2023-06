Calciomercato Juventus: ufficiale l’addio, presa la decisione tra Rabiot e Milinkovic Savic

La Juventus saluta ufficialmente Angel Di Maria che il prossimo anno dovrebbe tornare in patria - non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare al Rosario Central - oppure restare in Europa vestendo nuovamente la maglia del Benfica.

Una notizia scontata che non smuove l’animo dei tifosi juventini: nonostante alcune prestazioni di alto livello, infatti, Di Maria non è riuscito a entrare nel loro cuore specialmente per un finale di stagione alquanto deludente, con il campione del mondo argentino che ad esempio non è stato capace di incidere nella doppia sfida contro il Siviglia.

Maggiore attenzione la merita la situazione di Rabiot e Milinkovic Savic, in quanto il loro destino sembra essere legato: dalla Juventus, infatti, fanno sapere che un colpo a centrocampo - dove torneranno anche i vari Rovella, McKennie, Zakaria e Arthur - ci sarà solamente nel caso in cui il francese dovesse rifiutare la proposta di rinnovo di contratto (per un’altra stagione) avanzata dalla dirigenza della Vecchia Signora.

In caso di addio la Juventus si muoverà sulle alternative: l’attenzione è sempre su Frattesi ma l’addio di Tonali al Milan porta i rossoneri in vantaggio sul calciatore del Sassuolo. Ecco quindi che la dirigenza, per adesso ancora capitanata da Manna ma in attesa dell’arrivo di Giuntoli che potrebbe essere ufficializzata entro la fine del mese, potrebbe tornare su un vecchio pallino: quel Milinkovic Savic che tanto piace ad Allegri (e ai tifosi) e che quest’anno, in virtù di un contratto in scadenza nel 2024, potrebbe essere strappato alla Lazio con un prezzo scontato.

La Juventus ha scelto tra Rabiot e Milinkovic Savic

Sia chiaro: se la Juventus potesse scegliere la decisione su chi vestirebbe la maglia bianconera la prossima stagione ricadrebbe senza dubbio su Adrien Rabiot.

Intanto per una ragione di costi, visto che la Juventus non dovrebbe sborsare un euro per il cartellino del francese (ma non è da escludere una commissione per la madre procuratrice), mentre per Milinkovic Savic Lotito sembra chiedere almeno 40 milioni di euro. L’ingaggio proposto, invece, sarebbe lo stesso, intorno ai 7 milioni e mezzo di euro.

Poi c’è una ragione tattica, con Rabiot più adatto a giocare in un centrocampo a tre e che già nella scorsa stagione ha dimostrato di essere adatto allo schema tattico di Massimiliano Allegri. Per Milinkovic Savic, invece, le incognite sarebbero diverse, per quanto si tratti comunque di un grandissimo calciatore che farebbe comodo al centrocampo juventino.

Cosa farà Rabiot?

La palla, quindi, passa al centrocampista francese che pur avendo da giorni in mano l’offerta di rinnovo della Juventus non ha ancora sciolto le riserve. Di sicuro da parte dell’entourage del giocatore - che non ha mai nascosto la sua intenzione di continuare a giocare in Champions League - stanno aspettando per valutare altre proposte che tuttavia al momento non arrivano. E sembra sia stata rispedita al mittente quella arrivata dall’Arabia, dove a Rabiot è stato proposto un contratto da 30 milioni di euro a stagione.

In ogni caso la Juventus non intende aspettare ancora a lungo e per questo sembra aver dato a Rabiot tempo fino al 30 giugno per decidere. Per il momento è difficile sbilanciarsi, ma indiscrezioni rivelano che c’è del pessimismo a riguardo con Adrien Rabiot che dopo 4 stagioni - tra luci e ombre - sembrerebbe intenzionato a dire addio alla Juventus.

Arriverà Milinkovic Savic?

Se partirà Rabiot la Juventus si concentrerà sull’arrivo di Milinkovic Savic, sul quale Inter e Milan sembrano essere più distanti. Tra i bianconeri e il serbo - compagno di nazionale di Vlahovic e Kostic - un principio di accordo è già stato trovato e non ci sarebbe alcun impedimento al trasferimento.

Ma quando c’è da trattare con Claudio Lotito non è mai semplice, neppure se si tratta di calciatori in scadenza di contratto. Tant’è che il presidente della Lazio non sembra disposto a scendere da una valutazione di 40 milioni di euro, molto distante da quella fatta dalla Juventus che è intenzionata a versare più di 25 milioni.

Un punto di incontro potrebbe essere trovato con delle contropartite: alla Lazio piace Rovella, che però Allegri vorrebbe tenere in rosa così da sostituire il partente - e deludente - Paredes, ma da tenere d’occhio anche Zakaria e Arthur: specialmente quest’ultimo è molto apprezzato da Maurizio Sarri, ma le incognite sulla condizione fisica possono rappresentare un enorme ostacolo.