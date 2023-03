Btp Italia, al via la nuova emissione marzo 2023: cedola minima al 2%, tutti i dettagli

Tornano i Btp Italia: al via la nuova emissione dei titoli di Stato italiani indicizzati all’inflazione.

A partire da oggi lunedì 6 marzo, con conclusione giovedì 9 marzo 2023, gli investitori hanno la possibilità di puntare (ancora) sui Btp Italia, dopo il gran successo dello scorso novembre.

La cedola (reale) annua minima è fissata al 2,00%, come comunicato dal Mef.

L’Isin del Btp Italia per la Prima Fase è IT0005532715.

Dopo quasi tre ore dal collocamento del titolo di Stato indicizzato all’inflazione in questo primo giorno riservato al retail, gli ordini hanno superato la soglia di 1,5 miliardi di euro, con quasi 57mila contratti.

Ma conviene comprare Btp Italia nell’emissione di marzo, la 19° di questi titoli di Stato pensati per gli investitori privati? Analizziamo cedola, interessi e tutti i dettagli da conoscere.

Btp Italia, nuova emissione dal 6 al 9 marzo 2023

Come annunciato dal MEF, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha avviato oggi, lunedì 6 e fino a giovedì 9 marzo 2023 la una nuova emissione di Btp Italia, una particolare tipologia di titoli di Stato con interesse minimo garantito, maggiorato dagli interessi e dalla rivalutazione di capitale dovuta all’indicizzazione dell’inflazione in Italia misurata dall’indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (Foi) misurata dall’Istat. Un investimento, quindi, capace di proteggere l’investitore dall’aumento dei prezzi al consumo.

Isin Btp Italia con scadenza marzo 2028

L’Isin Btp Italia con scadenza marzo 2028 relativo alla Prima Fase, ovvero da lunedì 6 marzo fino a mercoledì 8 marzo 2023, aperta all’acquisto dei risparmiatori privati (persone comuni che vogliono investire), è IT0005532715..

Il numero indice dell’inflazione calcolato alla data di godimento e regolamento del titolo è 118,24194.

Dove comprare Btp Italia marzo 2023

Dove è possibile comprare Btp Italia? I risparmiatori che decidono di puntare sulla suddetta tipologia di titoli di Stato possono far riferimento alla propria banca, sia in filiale che in home banking se si possiede un conto titoli o, ancora, presso gli uffici postali. Il collocamento previsto per marzo, come in occasione di tutte le precedenti emissioni di Btp Italia, avverrà sul MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana). Le dealers dell’emissione sono UniCredit e Intesa Sanpaolo.

L’emissione avviene in due fasi:

la prima fase , da lunedì 6 a mercoledì 8 marzo, è riservata ai risparmiatori privati, i comuni cittadini che decidono di investire in Btp Italia;

, da lunedì 6 a mercoledì 8 marzo, è riservata ai risparmiatori privati, i comuni cittadini che decidono di investire in Btp Italia; la seconda fase, giovedì 9 marzo, è riservata esclusivamente ai risparmiatori istituzionali.

Durata e premio fedeltà Btp Italia marzo 2023

In occasione della nuova emissione di marzo, il Btp Italia acquistabili hanno una durata di 5 anni e portano con loro un premio fedeltà dell’8 per mille, accessibile solo da chi compra il titolo all’emissione e lo tiene fino al 14 marzo 2028, giorno della sua naturale scadenza.

Cedola minima Btp Italia marzo 2023

La cedola minima garantita è fissata al 2,00%.

Il Mef comunica che la cedola definitiva sarà resa nota “all’apertura della quarta giornata di emissione, nella mattinata di giovedì 9 marzo e potrà essere confermata o rivista al rialzo rispetto a quella oggi comunicata.”

Il funzionamento del Btp Italia porta con sé una certa convenienza, soprattutto in ambienti di alta inflazione.

Nel dettaglio, le cedole vengono pagate ogni sei mesi - il che si traduce in un rendimento minimo costante -, che vengono maggiorate dal recupero della perdita del potere di acquisto realizzatasi nel periodo di riferimento, come spiegato dal MEF.

Ad aggiungere convenienza all’investimento in Btp Italia, inoltre, troviamo la garanzia della restituzione del valore nominale sottoscritto.

Si prevede un grande interesse per l’emissione dei Btp Italia a marzo 2023: la scorsa emissione, a novembre, sono stati raccolti 12 miliardi di euro, a testimonianza dell’alto interesse che questo strumento riesce a riscuotere nell’investitore privato.