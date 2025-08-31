Abbonati

Bооm mіlіtаrе, fіnіtо: Ruѕѕіа іn rесеѕѕіоnе, l’annuncio della bаnса ѕtаtаlе

Luna Luciano

31 Agosto 2025 - 16:43

Dopo due anni di crescita trainata dalla spesa militare, l’economia russa entra in recessione: settori in calo e prospettive future incerte. Ecco cosa sta accadendo.

Bооm mіlіtаrе, fіnіtо: Ruѕѕіа іn rесеѕѕіоnе, l’annuncio della bаnса ѕtаtаlе

La Russia è ufficialmente in recessione.

Dopo due anni in cui l’economia russa, tra sforzi e crisi, è rimasta a galla trainata dalla spesa militare, oggi quella stessa non conta più. Il boom militare aveva generato una crescita annua del PIL superiore al 4%, creando l’illusione di una prosperità stabile e di un’economia resistente alle difficoltà. Tuttavia, la realtà degli ultimi mesi mostra un quadro molto diverso: due trimestri consecutivi di contrazione, settori industriali chiave in calo e una crescita complessiva che si è praticamente fermata.

La VEB, una delle principali banche statali russe, ha evidenziato come il PIL russo nel secondo trimestre si sia contratto dello 0,6% rispetto al primo, confermando la recessione tecnica.

Questo scenario pone la Russia davanti a una serie di sfide strutturali, con implicazioni non solo economiche, ma anche sociali e politiche. Analisti e economisti prevedono che nei prossimi trimestri la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente, aggravata dalle sanzioni, dai bassi prezzi del petrolio e da problemi legati agli investimenti e alla proprietà privata. Ecco cosa sta accadendo in Russia.

La guerra segreta della Russia all'Europa. Anche l'Italia nell'elenco degli attacchi
La guerra segreta della Russia all'Europa. Anche l'Italia nell'elenco degli attacchi

Russia, fine del boom militare: crescita ferma e settori in declino

Dopo due anni di boom economico sostenuto dalla spesa militare, l’economia russa mostra segnali chiari di recessione. La contrazione del PIL per due trimestri consecutivi (-0,6% sia nel primo che nel secondo trimestre 2025) indica una recessione tecnica, un fenomeno raro per un’economia che fino a poco tempo fa sembrava “resiliente”. La crescita annuale è precipitata: dal 4,5% del quarto trimestre 2024, si è passati all’1,4% nel primo trimestre del 2025 e all’1,1% nel secondo trimestre, con una sostanziale stagnazione a luglio (+0,4% rispetto all’anno precedente).

I settori industriali riflettono questa difficoltà:

  • il settore metallurgico, che produce risorse fondamentali per l’industria e la difesa, ha registrato un calo del -10,2% rispetto all’anno precedente;
  • il comparto tessile e dell’abbigliamento ha perso il -7%;
  • il comparto dei mobili il -12%;
  • le apparecchiature elettriche il -6,5%.

Il rallentamento della produzione riflette anche l’impossibilità di sostituire le importazioni con produzione interna, fenomeno atteso dalle autorità che non si è concretizzato. L’industria, una volta motore del PIL, si trova ora sull’orlo della stagnazione. La diminuzione della produzione e l’incertezza generale stanno creando difficoltà anche alle imprese più solide, con effetti a catena sull’occupazione e sugli investimenti. Insomma, il boom militare che aveva mascherato le debolezze strutturali dell’economia è finito, rivelando una crescita ferma e settori in profondo declino.

L'India ha ceduto. Ridotti i barili di petrolio comprati dalla Russia
L'India ha ceduto. Ridotti i barili di petrolio comprati dalla Russia

Russia in recessione: le cause e le sfide per il futuro

Le cause della recessione russa sono molteplici e complesse. Una delle principali è legata alla spesa militare eccessiva: oltre 20 trilioni di rubli sono stati destinati a esercito, mercenari e produzione di armamenti, creando un’illusione di ricchezza “artificiale”. Tuttavia, questo stimolo ha provocato effetti collaterali negativi:

  • inflazione esplosiva;
  • tassi d’interesse in aumento;
  • crescenti problemi per le imprese, che hanno visto ridursi margini e capacità di investimento.

A questa dinamica si aggiungono fattori esterni e strutturali. Le sanzioni internazionali limitano l’accesso a mercati e tecnologia, i prezzi bassi del petrolio riducono le entrate statali, e i problemi nella tutela della proprietà privata scoraggiano investimenti. Gli esperti sottolineano come questi fattori creino uno scenario in cui l’economia è “in bilico sull’orlo della recessione”. Nonostante alcune stime prevedano una crescita minima, intorno allo 0,3-0,9%, la realtà è che il tessuto economico rimane fragile e dipendente da stimoli esterni che non sono più disponibili.

Le sfide per il futuro includono la necessità di diversificare l’economia, ridurre la dipendenza dalla spesa militare e trovare modi per stimolare investimenti interni ed esterni. Senza riforme strutturali e politiche economiche mirate, la Russia rischia non solo la stagnazione, ma un peggioramento della recessione, con impatti significativi sul benessere della popolazione e sulla stabilità economica complessiva. La vera domanda da porsi è: Putin riuscirà a rimanere ancorato alla sua poltrona al Cremlino, mentre il popolo è in profonda crisi.

Argomenti

# Russia
# Recessione
# Ucraina
# Crisi economica
# Guerra
# Spesa militare

