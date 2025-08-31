Bооm mіlіtаrе, fіnіtо: Ruѕѕіа іn rесеѕѕіоnе, l’annuncio della bаnса ѕtаtаlе

La Russia è ufficialmente in recessione.

Dopo due anni in cui l’economia russa, tra sforzi e crisi, è rimasta a galla trainata dalla spesa militare, oggi quella stessa non conta più. Il boom militare aveva generato una crescita annua del PIL superiore al 4%, creando l’illusione di una prosperità stabile e di un’economia resistente alle difficoltà. Tuttavia, la realtà degli ultimi mesi mostra un quadro molto diverso: due trimestri consecutivi di contrazione, settori industriali chiave in calo e una crescita complessiva che si è praticamente fermata.

La VEB, una delle principali banche statali russe, ha evidenziato come il PIL russo nel secondo trimestre si sia contratto dello 0,6% rispetto al primo, confermando la recessione tecnica.

Questo scenario pone la Russia davanti a una serie di sfide strutturali, con implicazioni non solo economiche, ma anche sociali e politiche. Analisti e economisti prevedono che nei prossimi trimestri la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente, aggravata dalle sanzioni, dai bassi prezzi del petrolio e da problemi legati agli investimenti e alla proprietà privata. Ecco cosa sta accadendo in Russia.

Russia, fine del boom militare: crescita ferma e settori in declino Dopo due anni di boom economico sostenuto dalla spesa militare, l’economia russa mostra segnali chiari di recessione. La contrazione del PIL per due trimestri consecutivi (-0,6% sia nel primo che nel secondo trimestre 2025) indica una recessione tecnica, un fenomeno raro per un’economia che fino a poco tempo fa sembrava “resiliente”. La crescita annuale è precipitata: dal 4,5% del quarto trimestre 2024, si è passati all’1,4% nel primo trimestre del 2025 e all’1,1% nel secondo trimestre, con una sostanziale stagnazione a luglio (+0,4% rispetto all’anno precedente). I settori industriali riflettono questa difficoltà: il settore metallurgico, che produce risorse fondamentali per l’industria e la difesa, ha registrato un calo del -10,2% rispetto all’anno precedente;

che produce risorse fondamentali per l’industria e la difesa, ha registrato un calo del rispetto all’anno precedente; il comparto tessile e dell’abbigliamento ha perso il -7% ;

e dell’abbigliamento ha perso il ; il comparto dei mobili il -12% ;

Il rallentamento della produzione riflette anche l'impossibilità di sostituire le importazioni con produzione interna, fenomeno atteso dalle autorità che non si è concretizzato. L'industria, una volta motore del PIL, si trova ora sull'orlo della stagnazione. La diminuzione della produzione e l'incertezza generale stanno creando difficoltà anche alle imprese più solide, con effetti a catena sull'occupazione e sugli investimenti. Insomma, il boom militare che aveva mascherato le debolezze strutturali dell'economia è finito, rivelando una crescita ferma e settori in profondo declino.