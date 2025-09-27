Bonus Pc 2025, ecco a chi spetta davvero

Bonus Pc 2025, a quanto ammonta e a chi spetta? Va chiarito subito che non vi sono misure a livello nazionale attualmente che riconoscano contributi per l’acquisto di computer e tablet e non ci sono neanche provvedimenti in discussione in tal senso.

Anche se l’attenzione per la crescita tecnologica dei cittadini è molto alta, per il momento non ci sono incentivi destinati alle famiglie per incrementare la digitalizzazione.

Negli ultimi anni era stato previsto un bonus Pc, nato nel corso della pandemia per permettere a tutti gli studenti di seguire le lezioni in Dad, ma dal 2022 il contributo che prima era destinato alle famiglie, è stato limitato alle sole imprese.

Molte testate online continuano a scrivere di un fantomatico bonus Pc per il 2025 con un contributo economico di 300 euro destinato agli studenti di scuole superiori e Università con Isee fino a 20.000 euro, la notizia non è fondata, ma è bene sapere che sono in vigore diverse iniziative a livello regionale che aiutano le famiglie nell’acquisto di un Pc e in questo articolo faremo una panoramica di quelle previste.

Bonus Pc nazionale, esiste?

Già lo scorso anno circolava insistentemente la notizia di un bonus Pc in arrivo, ma tutti gli articoli che abbiamo trovato erano una sorta di fotocopia uno dell’altro e prevedevano i requisiti che erano richiesti dal bonus Pc del 2020 (quello per intenderci, che era stato messo a disposizione durante la pandemia di Covid-19 per permettere anche agli studenti di famiglie in difficoltà economica di poter seguire le lezioni in Dad). Purtroppo si tratta di un bonus che dal termine del periodo emergenziale non è stato più rinnovato.

Escludendo, quindi, che esista un bonus computer nazionale destinato a studenti delle scuole superiori e dell’Università con Isee fino a 20.000 euro, possiamo affermare con certezza che bonus per acquistare personal computer esistono ma sono limitati a determinate categorie di cittadini.

Esistono, infatti, apposite agevolazioni per i titolati di Legge 104 che possono acquistare sussidi tecnici informatici con una riduzione consistente sull’Iva. In questo caso l’aliquota applicata invece di essere al 22% è al 4% quando i sussidi acquistati permettono di facilitare l’integrazione e l’autosufficienza delle persone con disabilità sulla base dell’articolo 3 della Legge 104/1992. Oltre a questo, inoltre, la spesa sostenuta può essere portata in detrazione al 19%.

Altre categorie che possono acquistare Pc con agevolazioni sono i lavoratori autonomi, che utilizzano questo strumento come bene strumentale alla propria attività. Questi beni sono deducibili dal reddito al 100% e:

se hanno un costo inferiore a 516,46 euro sono dedotti integralmente nello stesso anno di imposta;

se hanno un costo superiore a 516,46 euro possono essere dedotti in più anni, con quote annuali dello stesso importo secondo i coefficienti previsti dal D.M. 31/12/1988.

Bonus computer in Lombardia

La Regione Lombardia, tra i suoi bandi, prevede anche un contributo del 70% delle spese sostenute per l’acquisto di computer, tablet, software specifici, protesi acustiche. La misura, però, è destinata soltanto ai disabili cui è stato riconosciuto l’articolo 3 della Legge 104 del 1992.

Per avere diritto al bonus è necessario essere in possesso del certificato medico che attesti la necessità dell’ausilio alla funzionalità della persona con disabilità. Il disabile, inoltre, deve essere residente in Lombardia e avere un Isee entro i 30.000 euro.

Bonus computer Sicilia

Anche la Sicilia per il 2025 ha previsto un bonus computer con un incentivo che copre il 70% degli interessi sui finanziamenti richiesti per l’acquisto di beni durevoli tra cui anche computer e cellulari.

L’agevolazione prevede dei limiti, e nello specifico:

è diretta solo a nuclei familiari con Isee entro i 30.000 euro;

copre il 70% degli interessi passivi di finanziamenti per importi compresi tra 300 e 5.000 euro.

Bonus computer Circolo Unicredit

Il Circolo Unicredit di Trapani prevede per i figli studenti dei propri soci un bonus di 25 euro sull’acquisto di un computer. Il beneficio è destinato ai figli dei soci che frequentano la Scuola Secondaria di primo e secondo grado ed è riservato ai soci iscritti da almeno un anno. L’acquisto dovrà essere effettuato nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2025.