Bonus affitti e mutui nel decreto Coronavirus: le misure per partite IVA e famiglie

Bonus affitto e mutui nel decreto Coronavirus tra le misure a sostegno di partite IVA e famiglie.

Il decreto è attualmente al vaglio del Consiglio dei Ministri e dovrebbe ricevere l’approvazione finale proprio oggi 16 marzo.

In base alla bozza in circolazione in queste ore, sono varie le misure a cui il Governo sta lavorando per provare a sostenere economicamente milioni di famiglie e imprese messe in ginocchio dall’emergenza sanitaria.

Visto che sono tanti i locali commerciali chiusi, la bozza del decreto -e in quanto tale passibile di cambiamenti- prevede un credito d’imposta del 60% dell’importo dell’affitto del mese di marzo 2020.

Per quanto riguarda i mutui prima casa, invece, il Fondo Gasparrini viene esteso anche ai lavoratori autonomi, previa autocertificazione di aver subìto una riduzione del fatturato.

Coronavirus, in arrivo il bonus affitti per botteghe e negozi

Sono ore di lavoro intenso al Consiglio dei Ministri, visto che per oggi 16 marzo è prevista la stesura finale e l’ok definitivo al cosiddetto decreto salva economia, contenente misure a sostegno di imprese e famiglie.

Sono milioni gli italiani messi in ginocchio dalla crisi sanitaria, che per evitare la diffusione del contagio hanno dovuto chiudere le proprie attività commerciali.

Oltre alla proroga delle scadenze fiscali, col decreto detto anche “Cura Italia” si è pensato di andare incontro a tutte quei negozi che hanno dovuto abbassare le serrande, ma dovendo continuare a pagare l’affitto.

L’articolo 62 della bozza del decreto prevede un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020.

L’agevolazione però può essere richiesta solo per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, quindi negozi e botteghe.

Inoltre, il credito d’imposta sugli affitti, specifica il testo della bozza del decreto, può essere richiesto solo da quei negozi interessati dalla chiusura “forzata” per effetto del decreto dell’11 marzo.

Questo significa che supermercati, negozi alimentari, farmacie, tabaccherie, edicole e tutti gli altri negozi aperti in questi giorni di emergenza non potranno richiedere il credito d’imposta per gli affitti.

Bonus mutui nel decreto Coronavirus esteso anche alle partite IVA

Per quanto riguarda i mutui, invece, è prevista l’estensione del Fondo Gasparrini anche ai lavoratori autonomi.

Già il decreto del 2 marzo all’articolo 26 ha previsto un allargamento del raggio d’azione del Fondo di solidarietà, in modo da garantire un aiuto a chi si trova in difficoltà col mutuo della prima casa.

Con l’articolo 53 del nuovo decreto sono due le importanti novità che riguardano il Fondo Gasparrini:

possibilità di accedervi data anche ai lavoratori autonomi;

eliminazione del requisito ISEE per poter fare domanda di sospensione delle rate del mutuo per la prima casa.

Si potrà richiedere la sospensione dei finanziamenti fino a 250.000 euro per un periodo massimo di 18 mesi.

Lo scopo, naturalmente, è quello di aiutare i lavoratori che si trovano in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria.

Così come i lavoratori dipendenti hanno l’obbligo di certificare la sospensione dell’attività lavorativa o riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni, c’è una condizione specifica anche per i lavoratori autonomi.

In particolare, le partite IVA dovranno autocertificare di aver registrato, “in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data”, una riduzione del proprio fatturato.

Il calo del fatturato registrato deve essere superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, quindi deve essere una conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività dovuta alle misure di contenimento del contagio.